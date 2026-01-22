Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους

Έκκληση της αστυνομίας στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.01.26 , 12:31 Νίκη Κεραμέως: Αύξηση κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου
22.01.26 , 12:07 Κολυδάς για Άνω Γλυφάδα: «Οι επεμβάσεις στο ρέμα Ευρυάλης & οι πλημμύρες»
22.01.26 , 12:05 Οι αμιγώς ηλεκτρικές BMW M επαναπροσδιορίζουν τις υψηλές επιδόσεις
22.01.26 , 11:50 Υιοθετώντας αυτές τις 5 συνήθειες θα μείνετε νεότεροι για περισσότερο
22.01.26 , 11:48 Άννα Λιβαθυνού: Τo παρασκήνιο της αποχώρησής της από το «Καλημέρα Ελλάδα»
22.01.26 , 11:09 Candlelight®: The Lord of the Rings- Μια διεθνής σειρά συναυλιών
22.01.26 , 10:53 Παύλου για την εκπομπή της Καραβάτου: «Μιλάμε για έναν κλεμμένο τίτλο»
22.01.26 , 10:51 Το «Black out» στην πειρατεία ταινιών & σειρών ρήγμα στην παράνομη θέαση
22.01.26 , 10:36 Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους
22.01.26 , 10:29 Άστρος: Θρήνος για τον 52χρονο Ανδρέα - Ήταν πατέρας ενός 8χρονου παιδιού
22.01.26 , 10:17 Oλυμπιακός: Το μυθικό συμβόλαιο του Ελ Κααμπί
22.01.26 , 09:42 Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
22.01.26 , 09:33 Αυτό είναι το νέο Hyundai STARIA Electric - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
22.01.26 , 09:24 Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
22.01.26 , 09:20 Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής στη Γλυφάδα – Αυτοκίνητα θαμμένα στα μπάζα
Σάκης Κατσούλης: Πλημμύρισε η επιχείρησή του στο Περιστέρι
Ελένη - Ετεοκλής: «Μένουμε στην Άνω Γλυφάδα. Ζήσαμε το απίστευτο!»
Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Τέλος η Λιβαθυνού από το «Καλημέρα Ελλάδα» - Τι είπε ο Παναγιώτης Στάθης
Μαίρη Βιδάλη: Ποιος ήταν ο γιος της, Κάρολος, που έφυγε από τη ζωή
Αρβανίτη για Τσαλταμπάση: «Χάθηκα στην κρίση της σχέσης μας, μπλόκαρα»
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Μακελειό στην Αυστραλία: 3 νεκροί από πυροβολισμούς
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, δολοφονήθηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια μικρή πόλη στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας

Σίδνεϊ: Αυτοί είναι οι δράστες που σκότωσαν 15 άτομα - Ένα παιδί στα θύματα

Ένα τέταρτο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με τους γιατρούς έχει πλέον σταθεροποιηθεί. 

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 16:40 τοπική ώρα, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος. 

Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, όπου έγινε το συμβάν και να παραμείνουν τα σπίτια τους. 

Αυστραλία: 12 νεκροί από τρομοκρατική επίθεση σε παραλία του Σίδνεϊ

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Mornign Herald το περιστατικό δεν ερευνάται ως τρομοκρατική επίθεση, αλλά πρόκειται πιθανόν για μια επίθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία. 

Ο δράστης είναι βαριά οπλισμένος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους. 

Το τηλεοπτικό δίκτυο Seven News μετέδωσε πως ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με ένα όχημα που ανήκει στο δημοτικό συμβούλιο. 

Η πόλη Λέικ Καρτζέλιγκο βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και ο πληθυσμός της είναι περίπου 1.500 άνθρωποι. 

Το περιστατικό έρχεται ένα μήνα μετά από τη επίθεση που έγινε στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
 |
ΣΙΔΝΕΪ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top