Αυστραλία: Άγνωστος άνοιξε πυρ και σκότωσε τρεις ανθρώπους

Τρεις άνθρωποι, δύο γυναίκες κι ένας άνδρας, δολοφονήθηκαν μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε μια μικρή πόλη στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας.

Ένα τέταρτο άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με τους γιατρούς έχει πλέον σταθεροποιηθεί.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 16:40 τοπική ώρα, ενώ ο δράστης παραμένει ασύλληπτος.

Η αστυνομία έχει καλέσει τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, όπου έγινε το συμβάν και να παραμείνουν τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Mornign Herald το περιστατικό δεν ερευνάται ως τρομοκρατική επίθεση, αλλά πρόκειται πιθανόν για μια επίθεση που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία.

Ο δράστης είναι βαριά οπλισμένος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Seven News μετέδωσε πως ο ένοπλος διέφυγε από το σημείο με ένα όχημα που ανήκει στο δημοτικό συμβούλιο.

Η πόλη Λέικ Καρτζέλιγκο βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και ο πληθυσμός της είναι περίπου 1.500 άνθρωποι.

Το περιστατικό έρχεται ένα μήνα μετά από τη επίθεση που έγινε στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ, από την οποία σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι.