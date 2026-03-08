Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.
Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της χώρας, η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικία που βρίσκεται σε συγκρότημα στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, στο κεντρικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.
Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι από την πρόσκρουση του βλήματος έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.
Η ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας:
«Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.
Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.
Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.
Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις».
#الدفاع_المدني : سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني نتج عنه حالتا وفاة وإصابة (12) مقيمًا بمحافظة الخرج. pic.twitter.com/8836gKxohx— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) March 8, 2026
