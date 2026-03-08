Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή

12 άνθρωποι τραυματίστηκαν

08.03.26 , 18:46 Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
Δύο νεκροί και 12 τραυματίες στη Σαουδική Αραβία / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από στρατιωτικό βλήμα σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.
  • Η επίθεση συνέβη στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, σε κτίριο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης.
  • Τα θύματα είναι υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ οι τραυματίες είναι όλοι Μπανγκλαντεσιανοί.
  • Η Πολιτική Άμυνα καταδίκασε την επίθεση ως παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.
  • Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές από την πρόσκρουση του βλήματος.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.

Μαύρος καπνός «πνίγει» την Τεχεράνη - Ανησυχία για τις τοξικές ουσίες

Σύμφωνα με την Πολιτική Άμυνα της χώρας, η επίθεση σημειώθηκε σε κατοικία που βρίσκεται σε συγκρότημα στην επαρχία Αλ-Χαρτζ, στο κεντρικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η υπηρεσία γνωστοποίησε ότι από την πρόσκρουση του βλήματος έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Η ανακοίνωση η υπηρεσία πολιτικής Άμυνας:

«Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις».

 

 

