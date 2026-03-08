Οι γυναίκες star των 90s μαζί για την Ημέρα της Γυναίκας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Πωλίνα έκανε μια τρυφερή ανάρτηση στο Facebook.
Η αγαπημένη τραγουδίστρια δημοσίευσε μια κοινή φωτογραφία με τις συναδέλφους της Μαντώ και Σοφία Βόσσου, στέλνοντας το δικό της μήνυμα για τη μέρα.
Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Χρόνια μας πολλά! Να μας χαίρεστε. Σας αγαπάμε», συγκεντρώνοντας πολλά θετικά σχόλια από φίλους και θαυμαστές.
Η φωτογραφία των τριών γνωστών τραγουδιστριών προκάλεσε όμορφες αντιδράσεις, θυμίζοντας στιγμές από την πορεία τους στο ελληνικό τραγούδι.