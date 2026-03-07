Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»

Όσα είπε η ηθοποιός για την αλλαγή στη ζωή της

07.03.26 , 11:27 Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Celebrities & Gossip Νεα
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Ξυγκόρου ανακοίνωσε ότι θα μετακομίσει από το σπίτι της στον Νέο Κόσμο, καθώς οι ιδιοκτήτες του, Ολλανδοί, θέλουν να το πουλήσουν.
  • Αναζητά νέο διαμέρισμα 55 τετραγωνικών με ηλεκτρικές συσκευές και μπαλκόνι, ενώ εκφράζει ανησυχία για τις υψηλές τιμές ενοικίων.
  • Η ηθοποιός ασχολείται με νέες δραστηριότητες, όπως ζωγραφική και δημιουργία σκηνικών για μινιατούρες.
  • Επιθυμεί να δοκιμαστεί σε σύγχρονη σειρά και να μιλήσει διαφορετικά από τις σειρές εποχής.
  • Η καθημερινότητά της είναι πιο χαλαρή, με λιγότερο στρες και περισσότερη φροντίδα για τον εαυτό της.

Η Ευγενία Ξυγκόρου μίλησε ανοιχτά για μια αλλαγή που έρχεται σύντομα στην καθημερινότητά της, αποκαλύπτοντας ότι θα χρειαστεί να μετακομίσει από το σπίτι όπου μένει τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Καλύτερα Αργά και περιέγραψε με ειλικρίνεια την κατάσταση που αντιμετωπίζει, καθώς το διαμέρισμα όπου ζει στον Νέο Κόσμο πρόκειται να πουληθεί.

Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μένω στον Νέο Κόσμο αλλά όχι για πολύ, γιατί με διώχνουν, θέλουν να το πουλήσουν. Δεν είναι Έλληνες, είναι Ολλανδοί».

Ευγενία Ξυγκόρου: Η ηλικία, ο έρωτας και οι σειρές που την έχουμε ξαναδεί!

Η ηθοποιός εξήγησε ότι έχει ήδη ξεκινήσει την αναζήτηση για νέο σπίτι, κάτι που, όπως παραδέχτηκε, δεν είναι εύκολη υπόθεση με τις σημερινές τιμές των ενοικίων. «Ψάχνω ένα σπίτι όχι μεγάλο, γύρω στα 55 τετραγωνικά. Θα ήθελα να έχει ηλεκτρικές συσκευές για να μην χρειαστεί να αγοράσω εγώ», είπε, προσθέτοντας πως ένα από τα πράγματα που θα ήθελε σίγουρα στο νέο της σπίτι είναι ένα μεγαλύτερο ψυγείο.

 

«Θα ήθελα ένα μπαλκονάκι, να μπαίνει φως. Και κάπως κεντρικά να είναι, γιατί δεν οδηγώ ακόμα, φοβάμαι», ανέφερε, ενώ σχολίασε και το κόστος των ενοικίων: «Είναι πάρα πολύ ακριβά πλέον. 700 ευρώ δεν είναι μια οκ προσφορά;».

Ξυγκόρου: «Δένομαι συναισθηματικά με αντικείμενα- Δεν μπορώ να τα πετάξω»

Παράλληλα, η Ευγενία Ξυγκόρου μίλησε και για τη δημιουργική περίοδο που περνά αυτή την εποχή, αποκαλύπτοντας ότι έχει αρχίσει να ασχολείται με νέες δραστηριότητες. «Έχω αρχίσει να ζωγραφίζω και φτιάχνω σκηνικά για μινιατούρες. Την ψάχνω έτσι αυτό τον καιρό», είπε.

Μάλιστα, δεν έκρυψε και την επιθυμία της να δοκιμαστεί σε κάτι διαφορετικό επαγγελματικά: «Είναι καιρός να παίξω σε μια σύγχρονη σειρά. Να δοκιμάσω να μιλήσω και λίγο με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στις σειρές εποχής. Θέλω να δοκιμάσω κάτι άλλο».

Τέλος, αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα της καθημερινότητάς της αυτή την περίοδο, το οποίο είναι πιο χαλαρό σε σχέση με το παρελθόν. «Δεν έχω γυρίσματα πλέον και έχω μόνο την παράσταση τις απογευματινές ώρες. Ξυπνάω πολύ αργά, δεν κάνω τίποτα, δεν έχω συνηθίσει σε τέτοια ωράρια», είπε.

 

Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε, αυτό έχει και τα θετικά του: «Η προσωπική μου ζωή μόνο έχει ευνοηθεί. Ξεκουράζομαι περισσότερο, έχω λιγότερο στρες και φροντίζω λίγο περισσότερο τον εαυτό μου. Αλλά καταλήγω να κοιμάμαι 5 το πρωί και δεν έχω κάνει και τίποτα».

ΕΥΓΕΝΙΑ ΞΥΓΚΟΡΟΥ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΡΓΑ
