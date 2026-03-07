ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, με περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να αναμένουν τον εφετινό λογαριασμό του φόρου. Τα εκκαθαριστικά αναμένεται να αναρτηθούν το αργότερο έως την Τρίτη 10 Μαρτίου, ενώ η πρώτη από τις δώδεκα μηνιαίες δόσεις θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2026.

Για τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων ο φόρος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2025, καθώς δεν υπήρξαν αλλαγές στην περιουσιακή τους κατάσταση. Ωστόσο, αυξημένα εκκαθαριστικά θα δουν όσοι απέκτησαν ακίνητα μέσα στο 2025 μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή ολοκλήρωσαν την ανέγερση νέων ακινήτων. Αντίθετα, χαμηλότερος φόρος αναμένεται για όσους προχώρησαν σε πώληση ή μεταβίβαση ακινήτων σε παιδιά και εγγόνια.

