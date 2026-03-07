Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης

Σε ηλικία 82 ετών

Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Τι είχε πει ο Χρήστος Βαλαβανίδης για την περιπέτεια υγείας του / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης πέθανε σε ηλικία 82 ετών, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Είχε προβλήματα υγείας και είχε νοσηλευτεί στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών πριν από λίγους μήνες.
  • Γεννημένος το 1944, υπήρξε σημαντικός ηθοποιός του ελληνικού θεάτρου και τηλεόρασης με πάνω από 50 χρόνια καριέρας.
  • Συμμετείχε σε πολλές γνωστές παραστάσεις και σειρές, αφήνοντας το αποτύπωμά του στον κινηματογράφο.
  • Η απώλειά του αφήνει μεγάλο κενό στον χώρο της υποκριτικής.

O Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο αλλά και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας τότε να παραμείνει αισιόδοξος.Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»

Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι μια βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον», είχε πει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος είχε περιγράψει και τις δύσκολες ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο, ακόμη και μέσα στις γιορτές:
«Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μέσα στο Λαϊκό. Για να πάρω το εξιτήριο, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά».

 

Παράλληλα, δεν είχε κρύψει την εκτίμησή του για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τονίζοντας:
«Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό ήταν άψογο. Το περιβάλλον όμως ήταν άθλιο, με ράντζα στους διαδρόμους και ανθρώπους να δουλεύουν σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου».

Χρήστος Βαλαβανίδης: Η ηλικία, η σύζυγος και η αδυναμία στην κόρη του

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για τη στήριξη που είχε από τους δικούς του ανθρώπους, λέγοντας συγκινημένος:
«Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου που είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Ποιος ήταν ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από 50 χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του συνεργάστηκε με τις δύο κρατικές σκηνές της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, συμμετέχοντας σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις όπως «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ».

Στο νοσοκομείο ο Χρήστος Βαλαβανίδης

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, όπως η Λούφα και Παραλλαγή, το «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και το «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στη σειρά Η γειτονιά μας. Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς σειρές όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».

Χρήστος Βαλαβανίδης-Νατάσα Τσακαρισιάνου

Χρήστος Βαλαβανίδης-Νατάσα Τσακαρισιάνου

Πριν από μερικά χρόνια η υγεία του είχε δοκιμαστεί ξανά, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Μιλώντας τότε για εκείνη την εμπειρία είχε εξομολογηθεί: «Η ζωή μου χωρίστηκε στα δύο: πριν και μετά το εγκεφαλικό. Άλλαξε ο χαρακτήρας μου. Σταμάτησα να είμαι οξύθυμος. Με ενοχλεί όταν τα πράγματα δε γίνονται σωστά ή όταν υποτιμούν τη νοημοσύνη μου».

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποκριτικής, καθώς υπήρξε ένας καλλιτέχνης με πολυετή παρουσία και σημαντική προσφορά στο ελληνικό θέατρο και την τηλεόραση.

