Χρήστος Βαλαβανίδης: «Είμαι καλά. Η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο»

Δύσκολοι ήταν οι τελευταίοι μήνες για τον Χρήστο Βαλαβάνιδη, αφού αντιμετώπισε θέματα με την υγεία του και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για κάποιες βδομάδες. Πλέον, ο αγαπημένος ηθοποιός βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών.

Η δημοσιογράφος Χριστίνα Βουδούρη, επικοινώνησε με τον Χρήστο Βαλαβανίδη, ο οποίος μίλησε στο «Πρωινό» για την περιπέτεια της υγείας τους, τονίζοντας πως αυτό που βίωσε ήταν αρκετά σοβαρό. Όπως είπε ο ίδιος: «Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε γιατί είμαι και μεγάλη κοπέλα. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον. Κάποια στιγμή όλοι μας κάτι πληρώνουμε, κάποιο λάθος μας πληρώνουμε», είπε αρχικά ο Χρήστος Βαλαβανίδης.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, Χρήστος Βαλαβανίδης βρίσκεται στο σπίτι του και αναρρώνει, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών / Φωτογραφίες: NDP

Και συνέχισε, λέγοντας: «Είναι μια περιπέτεια. Υπομονή, υπομονή και όλα θα πάνε καλά. Για να πάρω το εξιτήριο από το Λαϊκό, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Δεν σου λέω άλλες λεπτομέρειες. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια, και τα λοιπά…».



«Ευτυχώς που έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, να είναι συνέχεια κεφάτος. Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, μέσα στο Λαϊκό. Έχω πάρα πολλές εντυπώσεις. Είναι πράγματα που κάποια στιγμή, εάν ο Θεός μου δώσει χρόνο, θα τα γράψω. Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό, άπταιστα. Το περιβάλλον, άθλιο. Ράντζα στους διαδρόμους και οι άνθρωποι να δουλεύουνε σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Φοβόταν, βέβαια και για μένα και για αυτή. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου η οποία είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο», κατέληξε ο Χρήστος Βαλαβανίδης.