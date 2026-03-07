Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Η Emirates ανακοινώνει ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 10:50 Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
07.03.26 , 10:30 Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
07.03.26 , 10:23 Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!
07.03.26 , 09:59 Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
07.03.26 , 09:23 BMW iX3 50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή
07.03.26 , 09:05 Έριξαν 7 βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου της Θεσσαλονίκης!
07.03.26 , 09:03 Σμαρούλα Γιούλη: Ο έρωτας με τον Λειβαδά και το τραγικό «φινάλε» τους
07.03.26 , 08:40 Νέο μπαράζ βομβαρδισμών της Τεχεράνης από το Ισραήλ
07.03.26 , 08:30 «Η ληστεία του αιώνα (Den of thieves)»: Διαθέσιμη on demand έως τις 20/3
07.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαρτίου
06.03.26 , 23:40 Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της
06.03.26 , 23:13 Καιρός: Η πρόγνωση έως 23/3 - Οι πιθανότητες βροχής και οι θερμοκρασίες
06.03.26 , 22:31 Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»
06.03.26 , 22:08 Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση - Τι συνέβη;
06.03.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Βίντεο Σκάι
Πρώτη Δημοσίευση: 07.03.26, 09:20
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι λόγω επίθεσης του Ιράν στο αεροδρόμιο.
  • Η πτήση είχε προγραμματιστεί για σήμερα το πρωί με αεροσκάφος μεγάλης χωρητικότητας.
  • Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε αποκατάσταση των πτήσεων προς και από το Ντουμπάι.
  • Το Υπουργείο Εξωτερικών εξασφάλισε ειδική πτήση για αύριο, 7 Μαρτίου, και καλεί τους Έλληνες να στείλουν τα στοιχεία τους.
  • Οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά για την πτήση επαναπατρισμού.

Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού εγκλωβισμένων Ελλήνων πολιτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε ο βουλευτή της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σκάι.

Όπως είπε ο κ. Καιρίδης η πτήση είχε προγραμματισθεί να γίνει με αεροσκάφος μεγάλης χωρητικότητας για να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες αλλά  ακυρώθηκε γιατί υπήρξε επίθεση από το Ιράν στο αεροδρόμιο της πόλης. 

Η στιγμή που 91 Έλληνες επιστρέφουν με C-130 από τη Μέση Ανατολή

Η πτήση πάντως θα καταβληθεί προσπάθεια να επαναπρογραμματισθεί το συντομότερο δυνατό. 

Καιρίδης στους «Συμφοιτητές»: Η Ελλάδα στη γεωπολιτική αντάρα

 

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοινώνει ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι        

 

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Προηγοπυμένως είχε ανακοινώσει αναστολή των πτήσεών της από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας.
 

Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει: 

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr. (Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ
 |
ΝΤΟΥΜΠΑΙ
 |
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
EMIRATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top