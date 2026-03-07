Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!

Ακυρώθηκε η πτήση επαναπατρισμού εγκλωβισμένων Ελλήνων πολιτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από το Ντουμπάι που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε ο βουλευτή της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Σκάι.

Όπως είπε ο κ. Καιρίδης η πτήση είχε προγραμματισθεί να γίνει με αεροσκάφος μεγάλης χωρητικότητας για να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες αλλά ακυρώθηκε γιατί υπήρξε επίθεση από το Ιράν στο αεροδρόμιο της πόλης.

Η πτήση πάντως θα καταβληθεί προσπάθεια να επαναπρογραμματισθεί το συντομότερο δυνατό.

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοινώνει ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της προς και από το Ντουμπάι

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε αργότερα σήμερα ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι. Προηγοπυμένως είχε ανακοινώσει αναστολή των πτήσεών της από το Ντουμπάι μέχρι νεωτέρας.



Νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών είχε ανακοινώσει:

«Με μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών εξασφαλίστηκε αεροσκάφος της αεροπορικής εταιρείας Emirates, με σκοπό την πραγματοποίηση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι στην Αθήνα αύριο, Σάββατο 7 Μαρτίου.

Παρακαλούνται όσοι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και εξακολουθούν να επιθυμούν να επαναπατριστούν, όπως αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση sec.gen@mfa.gr. (Παρακαλείστε στο θέμα να περιέχεται η φράση ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ EMIRATES).

Διευκρινίζεται ότι η ανάγκη αποστολής των στοιχείων στο ανωτέρω e-mail αφορά και όσους έχουν ήδη εγγραφεί στην πλατφόρμα επαναπατρισμού της Πρεσβείας Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Με την κατάρτιση του καταλόγου επιβατών, οι πολίτες θα ενημερωθούν ατομικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου».