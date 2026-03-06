Η στιγμή που 91 Έλληνες επιστρέφουν με C-130 από τη Μέση Ανατολή

Συνεχίζονται οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών που εγκλωβίστηκαν στην κόλαση της Μέσης Ανατολής. Μέχρι στιγμής έχουν επαναπατριστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, 315 πολίτες, ανάμεσά τους και οι συγγενείς των παικτών του Άρη, της ομάδας Κ18 που είχαν πάει για αγώνα στο Άμπου Ντάμπι.

Ένας ένας οι 91 επιβάτες ευχαριστούσαν το πλήρωμα της Πολεμικής Αεροπορίας που πέταξε μέχρι το Άμπου Ντάμπι για να τους φέρει πίσω στην πατρίδα.

Το C-130 προσγειώθηκε λίγο μετά τις επτά και μισή στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. «Η όλη κατάσταση όπως εξελίχθηκε ήταν πρωτόγνωρη για εμάς», έλεγαν καθώς έβγαιναν από το μεταγωγικό αεροσκάφος κρατώντας σφιχτά από το χέρι τα παιδιά τους.

«Πέφτανε βόμβες. Αγωνιούσαμε να επιστρέψουμε στην πατρίδα»

Το χαμόγελο επέστρεψε στα πρόσωπά τους μόλις επιβιβάστηκαν στο C - 130. Με τα δάχτυλά τους σχημάτιζαν το σήμα της νίκης. Ανάμεσα στους επιβαίνοντας και 13 άτομα, συγγενείς παικτών του Άρη, της ομάδας μπάσκετ των Κ18.

Οι βομβαρδισμοί μας βρήκαν την ώρα του αγώνα περιγράφει ο αδελφός ενός αθλητή.

«Ο πόλεμος μας βρήκε στο γήπεδο την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας με την Μονακό και διεκόπη ο αγώνας. Μερίμνησαν άμεσα και οι τοπικές αρχές και η Euroleague και μας πήγαν σε ένα υπόγειο καταφύγιο , στην πραγματικότητα ένα πάρκινγκ. Δε νιώσαμε φόβο, βέβαια πέσανε πολλές βόμβες, πύραυλοι οτιδήποτε ήταν αυτό», δήλωσε ο Χαράλαμπος Κακαβικάκης και πρόσθεσε: «Ήμασταν ασφαλείς όλη τη διάρκεια που παραμείναμε στο Άμπου Ντάμπι. Δε νιώσαμε φόβο, αλλά μια αγωνία να επιστρέψουμε στην πατρίδα».

«Ταλαιπωρηθήκαμε»: Συγκλονίζουν οι Έλληνες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή

Αρκετοί ήταν οι Έλληνες που για μέρες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι. Οι διακοπές και οι στιγμές χαλάρωσης μετατράπηκαν σε εφιάλτη.

Κάποιοι διένυσαν 500 χιλιόμετρα μαζί με τα παιδιά τους για να φθάσουν στο Ριάντ, ώστε να μπορέσουν να ταξιδέψουν.

«Ταλαιπωρηθήκαμε ... Πήραμε ταξί από το Ντουμπάι, γύρω στα 500 χιλιόμετρα, πήγαμε στα σύνορα με τη Σαουδική Αραβία , σε μία περιοχή που λέγεται Μπάτα, περάσαμε με τα πόδια μέσα από τα σύνορα , δηλαδή ένα χιλιόμετρο με ένα λεωφορειάκι τοπικό των κρατικών αρχών και από την άλλη πλευρά πήραμε άλλο ταξί και μας πήγε στο αεροδρόμιο του Ριάντ».

