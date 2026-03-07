Νέο μπαράζ βομβαρδισμών της Τεχεράνης από το Ισραήλ

Το αεροδρόμιό της ένας από τους κύριους στόχους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 10:50 Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
07.03.26 , 10:30 Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
07.03.26 , 10:23 Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!
07.03.26 , 09:59 Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
07.03.26 , 09:23 BMW iX3 50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή
07.03.26 , 09:05 Έριξαν 7 βόμβες μολότοφ σε προαύλιο σχολείου της Θεσσαλονίκης!
07.03.26 , 09:03 Σμαρούλα Γιούλη: Ο έρωτας με τον Λειβαδά και το τραγικό «φινάλε» τους
07.03.26 , 08:40 Νέο μπαράζ βομβαρδισμών της Τεχεράνης από το Ισραήλ
07.03.26 , 08:30 «Η ληστεία του αιώνα (Den of thieves)»: Διαθέσιμη on demand έως τις 20/3
07.03.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 7 Μαρτίου
06.03.26 , 23:40 Μπρούνο Τσερέλα: Οι ευχές στην Αθηνά Οικονομάκου για τα γενέθλιά της
06.03.26 , 23:13 Καιρός: Η πρόγνωση έως 23/3 - Οι πιθανότητες βροχής και οι θερμοκρασίες
06.03.26 , 22:31 Ο Μπραντ Πιτ στο δημαρχείο Αθηνών - «Hello guys»
06.03.26 , 22:08 Ο Νίνο ακύρωσε τη σημερινή του εμφάνιση - Τι συνέβη;
06.03.26 , 21:45 Κλήρωση Eurojackpot 6/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Φοίβος Παπαδάκης: Βραδινή έξοδος με τη σύντροφό του, Αλίκη
Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Έκτακτη οδηγία από τη Σουηδία: «Κρατήστε μετρητά στο σπίτι»
Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου: AP Images
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ βομβάρδισε την Τεχεράνη, κυρίως το διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ, μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.
  • Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, με αυξανόμενες τιμές πετρελαίου, που έχουν ανέβει κατά 35% σε μία εβδομάδα.
  • Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά» και δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν.
  • Ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας κάλεσε το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και προειδοποίησε για τις συνέπειες των ενεργειών του.
  • Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς αεροπορική βάση με αμερικανικές δυνάμεις.

Το Ισραήλ βομβάρδισε σήμερα το πρωί την ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, κυρίως ένα από τα αεροδρόμιά της, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θέλει την «άνευ όρων παράδοση» του Ιράν.

Πώς το Ισραήλ εξόντωσε με πυραύλους από το διάστημα τον Χαμενεΐ

Ο πόλεμος εισήλθε στη δεύτερη εβδομάδα του, εξαπλώνεται σε αρκετές χώρες της περιοχής και προκαλεί άλμα στις τιμές του πετρελαίου.

Σύμφωνα με οπτικό υλικό του Γαλλικού Πρακτορείου, στήλη καπνού και φλόγες ήταν ορατές στο διεθνές αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, που επλήγη. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις. Οι υποδομές του αεροδρομίου έχουν αποτελέσει ξανά στόχο τις τελευταίες ημέρες.

Τα πλήγματα στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου 7/3/2026

Τα πλήγματα στην Τεχεράνη το πρωί του Σαββάτου 7/3/2026  (πηγή liveuamap.com)

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα προειδοποιήσει για «κύμα πληγμάτων μεγάλης κλίμακας» κατά κυβερνητικών στόχων στην Τεχεράνη, όπου πλήθη κόσμου συγκεντρώθηκαν χθες για την πρώτη προσευχή της Παρασκευής μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Εκρήξεις με νεκρούς στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε και η κρατική τηλεόραση

Σήμερα το πρωί, το Ισραήλ δήλωσε ότι απάντησε σε επίθεση ιρανικών πυραύλων, πριν προχωρήσει σε άρση του συναγερμού. Λίγο αργότερα, ακούστηκε έκρηξη στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου ύστερα από την ενεργοποίηση συναγερμού για επικείμενη επίθεση.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «προχωρούν πολύ καλά», δήλωσε χθες βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αφού έγραψε στο δίκτυό του το Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με το Ιράν, παρά μόνο η «άνευ όρων παράδοση». Οι δηλώσεις του οδήγησαν σε άνοδο τις τιμές του πετρελαίου, που έχουν ήδη αυξηθεί κατά τουλάχιστον 35% σε μία εβδομάδα, ένα επίπεδο που έχει να καταγραφεί από το 2023. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) έκλεισε χθες στα 90,90 δολάρια το βαρέλι, πλησιάζοντας το συμβολικό όριο των 100 δολαρίων.

Viral το βίντεο από τον Λευκό Οίκο: Η προσευχή του Τραμπ για τον πόλεμο

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας Χαλίντ μπιν Σαλμάν κάλεσε σήμερα το Ιράν να επιδείξει «σύνεση» και το προειδοποίησε να μην κάνει «λάθος εκτίμηση», τη στιγμή που η χώρα που αποτελεί στόχο μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και πυραύλων της Τεχεράνης.

«Τονίσαμε ότι τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν την ασφάλεια και την σταθερότητα της περιοχής και εκφράσαμε την ελπίδα η ιρανική πλευρά να επιδείξει σύνεση και να αποφύγει οποιαδήποτε εκτίμηση» έγραψε ο πρίγκιπας Χαλίντ μπιν Σαλμάν σε ανάρτηση στο Χ ύστερα από συνάντηση με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

Πύραυλοι του Ιράν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας - Σειρήνες στο Αμμάν

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που κατευθυνόταν προς την αεροπορική βάση Πρίγκιπας Σουλτάν, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΕΧΕΡΑΝΗ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top