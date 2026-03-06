Viral το βίντεο από τον Λευκό Οίκο: Η προσευχή του Τραμπ για τον πόλεμο

Προσευχή με Ευαγγελιστές στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η στιγμή της προσευχής δημοσιοποιήθηκε μέσω βίντεο από τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και είχε ως βασικό μήνυμα την επίκληση θεϊκής προστασίας, τόσο για τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στο βίντεο φαίνονται οι θρησκευτικοί ηγέτες να ακουμπούν τα χέρια τους πάνω στον Τραμπ, ζητώντας από τον Θεό να του χαρίσει σοφία, δύναμη και καθοδήγηση.

Στιγμιότυπα από τη viral προσευχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο / Φωτογραφίες από βίντεο Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων Star

Την προσευχή συντόνισε ο πάστορας Τομ Μάλινς, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για θεϊκή βοήθεια στον πρόεδρο σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή» των ΗΠΑ, που στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ηγετικά στελέχη στο Ιράν.

«Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω σας. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις», ακούγεται να λέει ο Μάλινς.