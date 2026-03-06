Viral το βίντεο από τον Λευκό Οίκο: Η προσευχή του Τραμπ για τον πόλεμο

Eπίκληση θεϊκής προστασίας για τον Αμερικανό πρόεδρο και τα στρατεύματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
06.03.26 , 16:47 ΕΛΤΑ: Πού μεταφέρονται επτά καταστήματα
06.03.26 , 16:39 BYD: Νέες μπαταρίες που φορτίζουν σε 9 λεπτά
06.03.26 , 16:13 Ιράν: Από τον Σάχη στην Ιρανική Επανάσταση και τελικά στο σήμερα
06.03.26 , 16:12 Η στιγμή που 91 Έλληνες επιστρέφουν με C-130 από τη Μέση Ανατολή
06.03.26 , 16:07 Σε Κλίμα Οδύνης Η Κηδεία Της 31χρονης Νεκταρίας Στον Κολωνό
06.03.26 , 16:03 Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα
06.03.26 , 15:59 Αθηνά Οικονoμάκου: To street look της με vintage τσάντα Louis Vuitton
06.03.26 , 15:40 Viral το βίντεο από τον Λευκό Οίκο: Η προσευχή του Τραμπ για τον πόλεμο
06.03.26 , 15:25 Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
06.03.26 , 15:09 Τριαντάφυλλος: Χώρισε από τη σύζυγό του μετά από 19 χρόνια γάμου
06.03.26 , 15:01 Κουσκουρή: Με συνέλαβε και με ανέκρινε η Μοσάντ
06.03.26 , 14:58 «Ζήσε χωρίς εκφοβισμό»: Υπηρεσίες χωρίς κόστος για το bullying
06.03.26 , 14:56 Θεσσαλονίκη: Πλήρωσε πρόστιμο γιατί πέταξε χάρτινο κουτί σε μπλε κάδο
06.03.26 , 14:45 Stars System: Ποια ζώδια θα έχουν τύχη σε έρωτα και χρήμα;
06.03.26 , 14:38 16χρονος έφτιαχνε πλαστά χαρτονομίσματα κι έκανε αγορές με κάρτες κλώνους
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Η Μενεγάκη για την επιστροφή της: «Είσαι καινούργια στην τηλεόραση;»
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Full in love η Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει στην αγκαλιά του Φάνη Μπότση!
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βίντεο από τη viral προσευχή του Τραμπ με πάστορες στο Οβάλ Γραφείο / Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο πρόεδρος Τραμπ προσευχήθηκε στο Οβάλ Γραφείο με Ευαγγελιστές κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
  • Το βίντεο της προσευχής δημοσιοποιήθηκε από τον Νταν Σκαβίνο, αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου.
  • Η προσευχή ζητούσε θεϊκή προστασία για τον Τραμπ και τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.
  • Ο πάστορας Τομ Μάλινς συντόνισε την προσευχή, απευθύνοντας έκκληση για σοφία και δύναμη στον πρόεδρο.
  • Η προσευχή πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης "Επική Οργή" κατά του Ιράν.

Προσευχή με Ευαγγελιστές στο Οβάλ Γραφείο πραγματοποίησε την Πέμπτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που συνεχίζεται η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.  

Η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ: Οι σπουδές, η καταγωγή και οι τρεις γάμοι

Η στιγμή της προσευχής δημοσιοποιήθηκε μέσω βίντεο από τον αναπληρωτή επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και είχε ως βασικό μήνυμα την επίκληση θεϊκής προστασίας, τόσο για τον Αμερικανό πρόεδρο όσο και για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. 

Στο βίντεο φαίνονται οι θρησκευτικοί ηγέτες να ακουμπούν τα χέρια τους πάνω στον Τραμπ, ζητώντας από τον Θεό να του χαρίσει σοφία, δύναμη και καθοδήγηση.  

Ντόναλντ Τραμπ

Στιγμιότυπα από τη viral προσευχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο / Φωτογραφίες από βίντεο Μεσημεριανού Δελτίου Ειδήσεων Star

Η προσευχή του Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο

Ο Τραμπ προσεύχεται μαζί με Ευαγγελιστές πάστορες στο Οβάλ Γραφείο

Την προσευχή συντόνισε ο πάστορας Τομ Μάλινς, ο οποίος απηύθυνε έκκληση για θεϊκή βοήθεια στον πρόεδρο σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων, λίγες ημέρες μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης «Επική Οργή» των ΗΠΑ, που στόχευσε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ηγετικά στελέχη στο Ιράν. 

«Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω σας. Προσεύχομαι για τη χάρη και την προστασία Του πάνω στα στρατεύματά μας και σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις», ακούγεται να λέει ο Μάλινς.  

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
 |
ΗΠΑ
 |
ΟΒΑΛ ΓΡΑΦΕΙΟ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΠΡΟΣΕΥΧΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top