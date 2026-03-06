Η ζωή του Ντόναλντ Τραμπ: Οι σπουδές, η καταγωγή και οι τρεις γάμοι

Μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ξανά το πρόσωπο των ημερών με τον πλανήτη να αναμένει εναγωνίως κάθε επόμενη κίνηση του «πλανητάρχη».

Στις 20 Ιανουαρίου 2025, ο ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε και πάλι καθήκοντα προέδρου των ΗΠΑ, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη του θητεία που διήρκεσε από το 2017 ως και το 2021. Σημειώνεται πως ο Τραμπ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει εκλεγεί πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Όσα δε γνωρίζαμε για τον Αμερικανό Πρόεδρο / AP (Mark Schiefelbein)

Ντόναλντ Τραμπ: Το βιογραφικό του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη στις 14 Ιουνίου του 1946 και είναι 79 ετών .

Ήταν το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Φρέντρικ και της Μέρι Τραμπ.

Φοίτησε στο γυμνάσιο και λύκειο της Στρατιωτικής Ακαδημίας της Νέας Υόρκης , όπου και αποφοίτησε το 1964.

Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Φόρνταμ της Νέας Υόρκης και στην Σχολή Ουάρτον του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. Πήρε το πτυχίο του το 1968.

Εκτός από πολιτικός είναι επιχειρηματίας, κτηματομεσίτης, εργολάβος, τηλεπαρουσιαστής, τηλεοπτικός παραγωγός και συγγραφέας βιβλίων.

Το 1982, το περιοδικό «Forbes» τον συμπεριέλαβε στον κατάλογο με τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο . Τότε η περιουσία του εκτιμήθηκε γύρω στα 200.000.000 δολάρια.

Έγινε για πρώτη φορά πρόεδρος στις εκλογές του 2016, νικώντας τη Χίλαρι Κλίντον.

, νικώντας τη Χίλαρι Κλίντον. Στις προεδρικές εκλογές του 2020 ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν, για να ξανακερδίσει το αξίωμα στις επόμενες εκλογές «κατατροπώνοντας» την αντίπαλό του, Κάμαλα Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος που έχει αναλάβει το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ / AP (Mark Schiefelbein)

Ο Ντόλαντ Τραμπ ήθελε να ασχοληθεί από νέος με τη μεσιτική αγορά κι έτσι ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση το 1971.

Δύο, μόλις, χρόνια μετά οι επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούσαν άρχισαν να δέχονται αμφισβήτηση, ως που η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση τους κατηγόρησε για ρατσιστικές διακρίσεις.

. Το 1979 ξεκίνησε την κατασκευή του περίφημου «Πύργου του Τραμπ» (Trump Tower) στην Πέμπτη Λεωφόρο πολύ κοντά στο διάσημο κατάστημα Tiffany’s.

στην Πέμπτη Λεωφόρο πολύ κοντά στο διάσημο κατάστημα Tiffany’s. Ήταν 1980 όταν στράφηκε και προς τα καζίνο και ξεκίνησε να ασχολείται με τις επιχειρήσεις τζόγου.

Το 2004, εκμεταλλευόμενος την αναγνωσιμότητά του, ο Τραμπ ανέλαβε την παραγωγή, αλλά και την παρουσίαση του reality του NBC, «The Apprentice» που σαν έπαθλο είχε μια θέση manager στις εταιρίες του. Η τηλεθέαση που σημείωσε ήταν πολύ υψηλή.

Η ενασχόληση του Τραμπ με την τηλεόραση και το The Apprentice / AP (Matt Rourke)

Ντόναλντ Τραμπ: Η ενασχόληση με την πολιτική

Παρά τη σφοδρή κριτική που δέχθηκε, ο Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε όχι μόνο το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων, αλλά και τις προεδρικές εκλογές του 2016, τότε που «αντίπαλός» του ήταν η Χίλαρι Κλίντον.

Για τις πολιτικές που εφάρμοσε, ο Τραμπ χαρακτηρίστηκε λαϊκιστής και εθνικιστής, ενώ ουκ ολίγες φορές ξεσηκώθηκαν μεγάλης έντασης διαμαρτυρίες εναντίον του.

Το 2020 έχασε τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ από τον Τζο Μπάιντεν, με τον ίδιο να αμφισβητεί ανοιχτά το αποτέλεσμα και να προσφεύγει στη δικαιοσύνη για να το ανατρέψει. Την ίδια ώρα πλήθαιναν οι κατηγορίες ότι προσπάθησε να διαπράξει νοθεία του εκλογικού αποτελέσματος στη Τζόρτζια. Στις 6 Ιανουαρίου του 2021, οι οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν στο Καπιτώλιο σε μία πρωτοφανή εξέγερση για την ιστορία των ΗΠΑ που χαρακτηρίστηκε από πολλούς και ως «απόπειρα πραξικοπήματος».

Το 2024 πήρε και πάλι το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και διεκδίκησε ξανά την προεδρία των ΗΠΑ. Στις 5 Νοεμβρίου του 2024 εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για δεύτερη φορά, νικώντας την Κάμαλα Χάρις.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ / AP (Allison Robbert)

Ενδεικτική της πολιτικής που ακολουθεί ο Τραμπ ήταν η εντολή για κατασκευή τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Η εντολή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, αφού η χρηματοδότηση από το Κογκρέσο και το Μεξικό απέτυχε.

Παράλληλα, ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε η δήλωση του τον Απρίλιο του 2020, όπου πρότεινε ως θεραπεία για την καταπολέμηση του Covid 19, ενέσεις με απολυμαντικό και την έκθεση των ασθενών σε υπεριώδη ακτινοβολία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και για σεξουαλικές πράξεις χωρίς συναίνεση εις βάρος γυναικών. Τρεις από αυτές τις υποθέσεις κατέληξαν στη δικαιοσύνη. Επιπλέον, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες ότι παρενόχλησε συμμετέχουσες στους διαγωνισμούς Miss USA και Miss Teen USA τα έτη 1997, 2000, 2001 και 2006, καθώς φέρεται να μπήκε χωρίς προειδοποίηση στους χώρους όπου οι διαγωνιζόμενες άλλαζαν ρούχα. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν μέρος επιθέσεων από τα μέσα ενημέρωσης και τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι τρεις γάμοι και τα παιδιά του

Το ίδιο πολυτάραχη με την πολιτική του σταδιοδρομία είναι και η προσωπική του ζωή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει παντρευτεί τρεις φορές.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με την Ιβάνα Ζελνίσκοβα και έγινε το 1977. Μαζί της απέκτησε τρία παιδιά, την Ιβάνκα, τον Έρικ και τον Ντόναλντ Τζούνιορ ενώ χώρισαν το 1992, έπειτα από 15 χρόνια γάμου. Η Ιβάνα έφυγε από τη ζωή το 2022.

Ο Ντόναλντ και η Ιβάνα Τραμπ το 1988 / AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεύτερος, η Μελάνια Τραμπ, ο Μπάρον Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, η Ιβάνκα Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ στην κηδεία της Ιβάνα Τραμπ / AP (Julia Nikhinson)

Έναν χρόνο μετά, παντρεύτηκε με την Μάρλα Μαπλς και απέκτησαν μια κόρη, την Τίφανι Τραμπ. Χώρισαν το 1999.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μάρλα Μαπλς το 1992 / AP (Bill Kostroun)

Η Μάρλα Μαπλς και η Τίφανι Τραμπ / AP (Christopher Smith)

Ο τρίτος, και τελευταίος γάμος, του Ντόναλντ Τραμπ έγινε το 2005 με την τωρινή του σύζυγο, Μελάνια Τραμπ. Το 2006 η Μελάνια έφερε στον κόσμο τον γιο τους, Μπάρρον.

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ, μαζί με τον γιο τους Μπάρον / AP (Patrick Semansky)

Σημειώνεται ότι, εδώ και χρόνια, φήμες θέλουν την Ιβάνκα Τραμπ και την Μελάνια Τραμπ να μην έχουν καθόλου καλές σχέσεις.

Ντόναλντ Τραμπ: Οι viral στιγμές του προέδρου των ΗΠΑ πριν γίνει «πλανητάρχης»

Το μακρινό 1992, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε μια σύντομη εμφάνιση στο δεύτερο μέρος της πολύ διάσημης χριστουγεννιάτικης ταινίας «Home Alone» 2.

Το Plaza Hotel της Νέας Υόρκης, όπου έγιναν πολλά από τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μακόλεϊ Κάλκιν, είχε πρόσφατα περάσει στην ιδιοκτησία του. «Μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία, μία από τις μεγαλύτερες. Ήταν τιμή μου που συμμετείχα σε κάτι ανάλογο», απάντησε ο Τραμπ ερωτηθείς για τη συμμετοχή του στο blockbuster.

Δέκα και πλέον χρόνια αργότερα, το 2005, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε viral όταν ανέβηκε και τραγούδησε στη σκηνή των βραβείων Emmy, ντυμένος αγρότης με ψάθινο καπέλο και με μία τσουγκράνα στο χέρι, το τραγούδι Green Acres. Μαζί του ήταν η ηθοποιός Μέγκαν Μαλάλι, η οποία τότε πρωταγωνιστούσε στη sitcom, Will and Grace.

Το τραγούδι που επέλεξε να ερμηνεύσει ο Τραμπ στη σκηνή δεν ήταν τυχαίο. Πρόκειται για το τραγούδι τίτλων της αμερικανικής κωμικής σειράς των '60s, Green Acres. Η σειρά ακολουθεί τη ζωή ενός ζευγαριού που μετακομίζει από τη Νέα Υόρκη σε μια φάρμα στη επαρχία.

Το βίντεο ξανανέβηκε πρόσφατα στα social media και έγινε εκ νέου viral, με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ήδη συγκεντρώνει πάνω από 4 εκατομμύρια προβολές.