Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Ένα εντυπωσιακό πάρτι για τα 30α γενέθλιά του έκανε ο Fipster (aka Φίλιππος Ιωάννου). Ο γνωστός YouTuber γιόρτασε την αλλαγή της δεκαετίας του με ένα μασκέ πάρτι όπου όλοι του οι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι με το αγαπημένο τους παιδικό καρτούν!

Πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρών μεταξύ των οποίων και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Ντύθηκαν Σταλίτσα και Μπαμ - Μπαμ, από το παιδικό, της δεκαετίας του '90, Flintstones!

Μέσα από τα Instagram stories που ανέβασαν οι καλεσμένοι, πήραμε μια μικρή γεύση από τη βραδιά. Οι περισσότερες μεταμφιέσεις τους ήταν εμπνευσμένες από γνωστές ταινίες, ενώ αυτή που ξεχώρισε ήταν αδιαμφισβήτητα αυτή του Fipster, ο οποίος είχε επιλέξει μια θεατρική μεταμφίεση εμπνευσμένη από την ταινία Maleficent.

Στο πάρτι βρέθηκαν ο Παύλος Σταματόπουλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Δωρέττα Παπαδημητρίου, η Μαρία Σολωμού και πολλοί ακόμη φίλοι και συνεργάτες του Fipster.

Ο Φίλιππος Ιωάννου με τον Νικόλα Παπαδάκη (aka Gingerbread Bae)

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη μητέρα του Φίλιππου Ιωάννου

Φίλιππος Ιωάννου - Βάλια Χατζηθεοδώρου