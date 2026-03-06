Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Ποιοι πήγαν στα γενέθλια του Youtuber, Φίλιππου ιωάννου

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Fipster (Φίλιππος Ιωάννου) γιόρτασε τα 30α γενέθλιά του με μασκέ πάρτι εμπνευσμένο από παιδικά καρτούν.
  • Σημαντικοί καλεσμένοι περιλάμβαναν τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Γιώργο Γεροντιδάκη, ντυμένους Σταλίτσα και Μπαμ - Μπαμ από το Flintstones.
  • Η μεταμφίεση του Fipster ήταν εμπνευσμένη από την ταινία Maleficent, ξεχωρίζοντας ανάμεσα στους καλεσμένους.
  • Άλλοι καλεσμένοι περιλάμβαναν τον Παύλο Σταματόπουλο, τη Βάλια Χατζηθεοδώρου και τη Μαίρη Συνατσάκη.
  • Το πάρτι παρουσίασε πολλές δημιουργικές μεταμφιέσεις εμπνευσμένες από γνωστές ταινίες.

Ένα εντυπωσιακό πάρτι για τα 30α γενέθλιά του έκανε ο Fipster (aka Φίλιππος Ιωάννου). Ο γνωστός YouTuber γιόρτασε την αλλαγή της δεκαετίας του με ένα μασκέ πάρτι όπου όλοι του οι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι με το αγαπημένο τους παιδικό καρτούν!

Πολλοί ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρών μεταξύ των οποίων και η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Ντύθηκαν Σταλίτσα και Μπαμ - Μπαμ, από το παιδικό, της δεκαετίας του '90, Flintstones!

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Μέσα από τα Instagram stories που ανέβασαν οι καλεσμένοι, πήραμε μια μικρή γεύση από τη βραδιά. Οι περισσότερες μεταμφιέσεις τους ήταν εμπνευσμένες από γνωστές ταινίες, ενώ αυτή που ξεχώρισε ήταν αδιαμφισβήτητα αυτή του Fipster, ο οποίος είχε επιλέξει μια θεατρική μεταμφίεση εμπνευσμένη από την ταινία Maleficent.

Στο πάρτι βρέθηκαν ο Παύλος Σταματόπουλος, η Βάλια Χατζηθεοδώρου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος με τη σύντροφό του, Δανάη Βαρθολομάτου, η Μαίρη Συνατσάκη, η Δωρέττα Παπαδημητρίου, η Μαρία Σολωμού και πολλοί ακόμη φίλοι και συνεργάτες του Fipster.

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Ο Φίλιππος Ιωάννου με τον Νικόλα Παπαδάκη (aka Gingerbread Bae)

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη μητέρα του Φίλιππου Ιωάννου

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη μητέρα του Φίλιππου Ιωάννου

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Φίλιππος Ιωάννου - Βάλια Χατζηθεοδώρου

Φίλιππος Ιωάννου - Βάλια Χατζηθεοδώρου

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

Παπαδημητρίου - Γεροντιδάκης: Ντυμένοι Flintstones στο πάρτι του Fipster

