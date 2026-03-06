Τούνη: Νέα εξέλιξη στην υπόθεση revenge porn– «Υπάρχει και δεύτερo βίντεο»

Η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn βίντεο έχει πάρει αναβολή και θα συνεχιστεί στις 27 Μαρτίου. Ο δικηγόρος των δύο κατηγορουμένων, Κωνσταντίνος Τσάκος, μίλησε στην εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1 και αποκάλυψε ότι έλαβαν και ένα δεύτερο βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου με πρωταγωνίστρια τη γνωστή influencer.

«Η δίκη έχει διακοπεί για τη δικάσιμο της 27ης Μαρτίου. Υπολείπεται να εξεταστεί ένας ακόμα μάρτυρας και μετά είμαστε στο στάδιο των εγγράφων, όπου εκεί -μεταξύ όλων των άλλων- θα επιδειχθεί και το επίμαχο βίντεο. Έχουμε τους ισχυρισμούς μας, στους οποίους εμμένουμε, και οι δύο κατηγορούμενοι θα αθωωθούν των κατηγοριών που τους αποδίδονται.

Όταν κυκλοφόρησε αυτό το βιντεοληπτικό υλικό και ο πελάτης μου, μέσω μηνυμάτων, εκατοντάδων μηνυμάτων που έλαβε, διαπίστωσε ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό με αυτόν να πρωταγωνιστεί σε σκηνή ερωτικού περιεχομένου, την επόμενη μέρα πήγε στην αστυνομία μόνος του και κατέθεσε μήνυση, διότι θιγόταν βάναυσα από αυτό το υλικό. Την επόμενη μέρα, κατέθεσε μήνυση για το ίδιο περιστατικό και η κυρία Τούνη» είπε αρχικά ο κ. Τσάκος.

Για το γεγονός ότι η Ιωάννα Τούνη υποστηρίζει πως οι εντολείς του δεν της έχουν ζητήσει συγγνώμη ακόμα μέχρι σήμερα, ο κ. Τσάκος είπε: «Ζητάει συγγνώμη κάποιος ο οποίος έχει τελέσει την πράξη και ο οποίος είναι ένοχος. Οι εντολείς μου, θεωρούμε ότι είναι θύματα αυτής της υπόθεσης. Θα πρέπει να μπούμε πλέον στη διαδικασία σκέψης για το πώς νιώθουν οι κατηγορούμενοι, αν όντως δεν έχουν τελέσει την πράξη. Να σας ζητήσω συγγνώμη, για κάτι που δεν έχω τελέσει; Δεν αντίκειται στη λογική αυτό;

Υπάρχει και δεύτερο βίντεο, το οποίο βέβαια δεν έχει κάποια σχέση με τη δικιά μας την υπόθεση. Παραμονή της 20ής Φεβρουαρίου που ήταν η εκδικασθείσα υπόθεση, εστάλη ένα μέιλ στην κυρία Πανουσάκη. Ήταν ένα άλλο βίντεο με πρωταγωνίστρια την κυρία Τούνη, το οποίο ήτανε διάρκειας ενάμιση λεπτού. Παρέδωσε το μέιλ στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπου εκεί της είπαν ότι πρόκειται για μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία είναι μη ανιχνεύσιμη.

Αυτός που πρέπει να προβεί σε κάποια νόμιμη ενέργεια, είναι αυτοί που απεικονίζονται στο συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο βίντεο. Η κυρία Τούνη φαίνεται ξεκάθαρα, το πρόσωπο του άνδρα που συμμετέχει δεν φαίνεται.

Η κυρία Πανουσάκη αυτό το γνωστοποίησε στο δικαστήριο κατά την ημέρα εκδίκασης και για να ενημερώσουμε με τον πλέον επίσημο τρόπο, την άλλη πλευρά, ότι υπάρχει στην κατοχή μας αυτό το βίντεο. Και τους είπαμε ότι θα το έχουμε για ένα χρονικό διάστημα στη διάθεσή τους, αν μας το ζητήσουν, να τους το παραδώσουμε. Δεν έχει γίνει κάποια ενόχληση από την άλλη πλευρά. Εστάλη πριν από 10-12 μέρες».

Το χρονικό του revenge porn βίντεο με την Ιωάννα Τούννη

Όλα ξεκίνησαν το 2017. Σε ένα απόμερο σημείο, στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, στη Χαλκιδική, καταγράφεται το βίντεο που βρίσκεται σήμερα στα δικαστήρια. Η Ιωάννα Τούνη, υπό την επήρεια αλκοόλ, συνευρίσκεται σεξουαλικά με έναν -τότε- 30χρονο επιχειρηματία με τον οποίο τότε διατηρούσε σχέση, χωρίς -όπως υποστηρίζει η ίδια- να γνωρίζει ότι καταγράφεται.

Τον Μάιο του 2020, η υπόθεση παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή. Το βίντεο ανεβαίνει σε ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου και γίνεται πλέον δημόσιο. Ο επιχειρηματίας καταθέτει μήνυση, ενώ την επόμενη κιόλας ημέρα ακολουθεί και η μήνυση της Ιωάννας Τούνη. Η ίδια μιλά ανοιχτά για τη διαπόμπευση, την ηθική και ψυχολογική κακοποίηση που βιώνει, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο καλείται να απολογηθεί για κάτι που έγινε χωρίς τη συναίνεσή της. Προσπαθεί να δώσει δύναμη σε κορίτσια που βρίσκονται σε παρόμοια θέση.

Το 2022, δύο χρόνια μετά τη δημόσια διαρροή, η influencer στρέφεται ευθέως κατά των σημερινών κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι αυτοί ευθύνονται για την καταγραφή του βίντεο. Οι ίδιοι αρνούνται κάθε εμπλοκή.