Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτων: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου για την αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελλάδα επεκτείνει την αντιπυραυλική της προστασία στη Βουλγαρία, ενισχύοντας τη νατοϊκή ασφάλεια στην περιοχή.
  • Η ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο προκαλεί ανησυχίες λόγω της εμβέλειας ιρανικών πυραύλων.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι ΗΠΑ έχουν την υπεροχή στον πόλεμο με το Ιράν, εξουδετερώνοντας τους περισσότερους πυραύλους του.
  • Η ισραηλινή αεροπορία κλιμακώνει τις επιθέσεις στο Λίβανο, με στόχο την πλήρη καταστροφή περιοχών.
  • Η Τεχεράνη απαντά με υπερηχητικούς πυραύλους, ενώ οι ΗΠΑ πλήττουν το ιρανικό ναυτικό στον Κόλπο.

Η απόφαση της Ελλάδας να επεκτείνει την αντιπυραυλική της «ομπρέλα» και προς τη Βουλγαρία ανοίγει μια νέα συζήτηση για τον ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ.

H Αθήνα προχωρά σε κινήσεις ενίσχυσης της αντιπυραυλικής προστασίας στην περιοχή, μετά και την πρόσφατη ανάπτυξη συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από την Τουρκία.

«Η κίνηση αυτή συνδέεται με τις αυξανόμενες ανησυχίες για την εμβέλεια υπερηχητικών και βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν, οι οποίοι –σύμφωνα με στρατιωτικές εκτιμήσεις– μπορούν να φτάσουν έως και τη Μαύρη Θάλασσα, καλύπτοντας αποστάσεις που αγγίζουν τα 2.100 έως 2.200 χιλιόμετρα. Σε αυτό το πλαίσιο, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στην προστασία κρίσιμων νατοϊκών εγκαταστάσεων στη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή», εξηγεί στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων ο διευθυντής σύνταξης του Star, Ηλίας Παπανικολάου. 

Eκνευρισμός στην Τουρκία για Κάρπαθο – «Δεν το συζητάμε» λέει η Αθήνα

Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα θεωρείται ένας από τους λίγους συμμάχους στην περιοχή που διαθέτουν εξελιγμένα αντιπυραυλικά συστήματα και επιχειρησιακή εμπειρία. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα της χώρας ως βασικού πυλώνα ασφάλειας στα Βαλκάνια, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ γραφείο του Λευκού Οίκου δήλωσε πως η ιρανική πολεμική μηχανή καταρρέει χάρη στις επιχειρήσεις που έχουν εξαπολύσει εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ισραήλ. 

Τραμπ: «Τους εξουδετερώνουμε όπως κανείς δε φανταζόταν» 

Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε για μια ακόμη φορά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε θέση υπεροχής στον πόλεμο με το Ιράν το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πλήρως αποδυναμωμένο με μεγάλες απώλειες στα αποθεματικά των οπλικών του συστημάτων. Και αυτός είναι ο λόγος που στην παρούσα φάση η Ουάσιγκτον δεν κρίνει απαραίτητη μια χερσαία επιχείρηση. 

Καταρρέει ο μύθος της «απαραίτητης» Τουρκίας - Η στάση του Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο

«Έχουμε καταστρέψει τους περισσότερους πυραύλους του Ιράν και τα αποθέματά τους σε ντρόουνς κάθε ώρα που περνά, εξουδετερώνοντάς τους, όπως κανείς δε φανταζόταν....Το ναυτικό τους έχει εξουδετερωθεί. 24 πλοία σε τρεις ημέρες. Λέω τι έχει απομείνει, αλλά είναι σκληροί και θέλουν να πολεμήσουν και τηλεφωνούν, λένε, πώς θα κάνουμε μια συμφωνία; Είπα, αργήσατε λίγο. Και θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από αυτούς», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. 

Ο Τραμπ απευθύνθηκε όμως και σε όσους συνεχίζουν τη μάταιη, σύμφωνα με τον ίδιο, αντίσταση.  

«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, τον στρατό και την αστυνομία να καταθέσουν τα όπλα τους. Θα σκοτωθούν», είπε στο τέλος. 

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, η Ρωσία συνεργάζεται με το ΙΡΑΝ για να πλήξει Αμερικανικούς στόχους.

 

Το Ιράν «ξεμένει» από συμμάχους - Ποια η θέση της Τουρκίας

Βηρυτός ώρα μηδέν: Το Ισραήλ μετατρέπει τα νότια προάστια σε «Χαν Γιούνις»

Στη Μέση Ανατολή, όμως, εξελίσσεται πολεμικός Αρμαγεδδών με τον Λίβανο να ισοπεδώνεται, το Ισραήλ να κλιμακώνει την επίθεση και τη Βηρυτό να θυμίζει πλέον τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής στη Γάζα. Η εντολή είναι σαφής: Προέλαση μέχρι τέλους.

Κίνηση ματ η αντιπυραυλική προστασία της Βουλγαρίας από τη Ελλάδα

Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star 

Στα νότια προάστια της Βηρυτού η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά αδιάκοπα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Οικονομικών προειδοποιεί: «Η περιοχή θα μοιάζει σύντομα με την ισοπεδωμένη πόλη Χαν Γιούνις της Γάζας.»

«Ο IDF έδωσε οδηγίες σε όλους τους κατοίκους της Ντάχιγια να εκκενώσουν την περιοχή. Θελήσατε να φέρετε την κόλαση σε εμάς, φέρατε την κόλαση στους εαυτούς σας. Η Ντάχιγια θα μοιάζει με τη Χαν Γιούνις», ήταν η δήλωση του Μπεζαλέλ Σμποτρίς, υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ. 

Τα ισραηλινά στρατεύματα έλαβαν εντολή για επέκταση της ζώνης ελέγχου και προέλαση βαθύτερα στο λιβανέζικο έδαφος.

Με τη σειρά του, και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε «Θέλω να ευχαριστήσω ξανά τον φίλο μου, Πρόεδρο Τραμπ, για τη συνεργασία μεταξύ μας. Μαζί θα συνεχίσουμε και μαζί θα φέρουμε εις πέρας τις αποστολές μας, με τη βοήθεια του Θεού». 

Η «υπερηχητική» απάντηση του Ιράν - Χαϊμπάρ: Ο πύραυλος φονιάς των 2.000 χιλιομέτρων

Η «υπερηχητική» απάντηση του Ιράν - Χαϊμπάρ: Ο πύραυλος φονιάς των 2.000 χιλιομέτρων

Η απάντηση της Τεχεράνης έρχεται με ταχύτερο και πιο φονικό τρόπο. Έλαβε χώρα το 20ο κατά σειρά κύμα επιθέσεων στο Τελ Αβίβ. Ο εφιάλτης έχει όνομα: Χαϊμπάρ. Οι υπερηχητικοί πύραυλοι των Φρουρών της Επανάστασης έχουν εμβέλεια 2.000 χιλιόμετρα, φέρουν πολεμική κεφαλή 1.500 κιλών και μπορούν να πλήξουν στόχους σε όλη την περιοχή, από το Ισραήλ μέχρι αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο.

Οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν το ιρανικό αεροπλανοφόρο με drones

Στον Κόλπο, οι Αμερικανοί «τελειώνουν» το ιρανικό ναυτικό. Η πλωτή βάση drones δέχθηκε πλήγμα. Πάνω από 30 ιρανικά πλοία βυθίστηκαν. 

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ δηλώνει: «Πλήξαμε ένα ιρανικό πλοίο μεταφοράς drones. Έχει περίπου το μέγεθος ενός αεροπλανοφόρου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φλέγεται». 

Στο Ιράν, η έξοδος ξεκίνησε. Καραβάνια πολιτών φεύγουν από την Τεχεράνη προς την Τουρκία. 

 

