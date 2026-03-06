Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί

Συναγερμός σήμανε στη ΓΑΔΑ το απόγευμα της Παρασκευής, όταν άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από χώρα της Αφρικής, ο οποίος είχε στην πλάτη του ένα σακίδιο, ενώ στα χέρια κρατούσε μια χειροβομβίδα και άλλες δύο μέσα σε δοχείο που ήταν αληθινές.
Ο άνδρας ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνήσει με κάποιον.
Φωτογραφίες από το σημείο / Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)
Οι αστυνομικοί κατάφεραν να του αποσπάσουν την προσοχή και τελικά τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Λόγω του περιστατικού διεκόπη η κυκλοφορία στην Αλεξάνδρας από την Πανόρμου στο ρεύμα προς την Πατησίων και στη Δημητσάνας από το ύψος της Αλεξάνδρας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.