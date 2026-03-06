BYD: Νέες μπαταρίες που φορτίζουν σε 9 λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας στον κόσμο, είναι έτοιμη να καταρρίψει τα τελευταία εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων, μέσω της τεχνολογίας FLASH Charging που έχει αναπτύξει η ίδια — η οποία αποδίδει έως και 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης — και της δεύτερης γενιάς της εμβληματικής Blade Battery.

Σε συνδυασμό, οι δύο νέες τεχνολογίες προσφέρουν εξαιρετικά υψηλές ταχύτητες φόρτισης, ανεξάρτητα από τις συνθήκες στο περιβάλλον. Η φόρτιση από 10% έως 70% ολοκληρώνεται σε μόλις πέντε λεπτά, ενώ από 10% έως 97% σε εννέα λεπτά. Ακόμη και σε θερμοκρασία -30 °C – όπου συνήθως η φόρτιση επιβραδύνεται σημαντικά – ο φορτιστής FLASH Charger μπορεί να φορτίσει την Blade Battery 2.0 από 20% έως 97% σε μόλις 12 λεπτά. Παράλληλα, η ίδια η Blade Battery προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Χάρη στην αύξηση της ενεργειακής πυκνότητας κατά 5%, είναι πλέον εφικτή αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. (κινεζικός κύκλος δοκιμών CLTC). Για να επιτύχει αυτόν τον στόχο, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ασφάλειας και ανθεκτικότητας, η BYD ανέπτυξε το σύστημα μεταφοράς ιόντων «FlashPass», που επεκτείνει τα όρια των μπαταριών φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP).

Η δεύτερη καινοτομία της BYD είναι ο φορτιστής FLASH Charger που αποδίδει ισχύ έως 1.500 kW μέσω ενός μόνο καλωδίου φόρτισης (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την κινεζική αγορά). Ο μοναδικός σχεδιασμός σε σχήμα «Τ» διευκολύνει τη διαδικασία φόρτισης, καθιστώντας τη πιο απλή και πρακτική.

Η BYD έχει ήδη εγκαταστήσει 4.239 σταθμούς FLASH Charging σε όλη την Κίνα (στις 5 Μαρτίου 2026) και αναμένει να φτάσει τους 20.000 σταθμούς σε λειτουργία έως το τέλος του έτους.

Το πρώτο αυτοκίνητο με τεχνολογία FLASH Charging και Blade Battery 2.0 που θα φτάσει στην Ευρώπη θα είναι το DENZA Z9GT, το κορυφαίο shooting-brake grand tourer της premium μάρκας της BYD. Οι τελικές προδιαγραφές της ευρωπαϊκής έκδοσης θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες. Η BYD δεσμεύεται να εγκαταστήσει σταθμούς φόρτισης FLASH Charging σε όλο τον κόσμο. Περισσότερες πληροφορίες για τα σχέδια επέκτασης της εταιρείας στις αγορές του εξωτερικού θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.