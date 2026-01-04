Σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ ο Νικολά Μαδούρο

Κρατούμενος σε φυλακή του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη βρίσκεται πλέον ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αιφνιδιαστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα, με την κωδική ονομασία «Απόλυτη Αποφασιστικότητα». Μαζί του μεταφέρθηκε και η σύζυγός του, ενώ την επιχείρηση παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από την έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, βίντεο που αναρτήθηκε σε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται ο Λευκός Οίκος φέρεται να δείχνει τον Μαδούρο να οδηγείται στο αρχηγείο της Διοίκησης Καταπολέμησης Ναρκωτικών (DEA) στη Νέα Υόρκη. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τον χαρακτηρισμό «perp walk», όρος που χρησιμοποιείται όταν ένας συλληφθείς επιδεικνύεται δημόσια υπό την επιτήρηση των αρχών.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, στον Μαδούρο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Βίντεο από τη μεταφορά του δείχνουν τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας να αποβιβάζεται σε αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, φορώντας μπλε ρούχα και σκούφο, σε αντίθεση με τη γκρι φόρμα που φορούσε κατά τη σύλληψή του στο Καράκας.

Όπως μεταδίδουν διεθνή δίκτυα, η μεταγωγή του έγινε υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας: με χειροπέδες, καλυμμένο το κεφάλι και συνοδεία ομοσπονδιακών πρακτόρων, οδηγήθηκε αρχικά σε υπόστεγο αεροσκαφών, στη συνέχεια σε ελικόπτερο και τελικά σε κέντρο κράτησης στο Μπρούκλιν. Εκεί πέρασε την πρώτη του νύχτα σε μία από τις πιο διαβόητες φυλακές των ΗΠΑ, όπου κρατούνται και άλλοι γνωστοί καταδικασμένοι.

Ο ρόλος Τραμπ και οι λεπτομέρειες της επιχείρησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε την επιχείρηση από αίθουσα επιχειρήσεων στο Μαρ-α-Λάγκο, έχοντας στο πλευρό του κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο επικεφαλής της CIA.

Σε δηλώσεις του, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την επιχείρηση πρωτοφανή, τονίζοντας πως οι ΗΠΑ δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακόμη και χερσαίες δυνάμεις. Όπως είπε, ειδικές μονάδες υψηλού επιπέδου βρέθηκαν στο έδαφος της Βενεζουέλας, με στόχο να διασφαλιστεί –όπως υποστήριξε– η «σωστή διακυβέρνηση» της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πεντάγωνο, οι αμερικανικές δυνάμεις προκάλεσαν εκτεταμένο μπλακ άουτ στο Καράκας, αξιοποιώντας τεχνολογικά μέσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση σύλληψης. Κομάντος της δύναμης «Δέλτα» φέρονται να εντόπισαν τον Μαδούρο και τη σύζυγό του την ώρα που επιχειρούσαν να εισέλθουν σε θωρακισμένο καταφύγιο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε αμερικανικό ελικοπτεροφόρο.

Ο αρχηγός του αμερικανικού επιτελείου ανέφερε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη, ενώ τα ελικόπτερα δέχθηκαν πυρά κατά την προσέγγιση του στόχου. Παρά τα χτυπήματα, οι δυνάμεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς την αποστολή.

«FAFO» αντί για «MAGA»

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, αξιωματούχοι των ΗΠΑ έστειλαν σαφή μηνύματα μέσω αναρτήσεων στα social media. Πλάι στο γνωστό σύνθημα MAGA («Make America Great Again»), εμφανίστηκε το ακρωνύμιο FAFO, που μεταφράζεται ως «παίζεις παιχνίδια και πληρώνεις το τίμημα».

Σε ανάλογο ύφος ήταν και οι δηλώσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών, με τον υπουργό Άμυνας και τον υπουργό Εξωτερικών να προειδοποιούν ότι «όποιος υποτιμά τον πρόεδρο Τραμπ, το μετανιώνει».

Οι εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη και κράτηση του Νικολάς Μαδούρο αναμένεται να προκαλέσουν διεθνείς αντιδράσεις, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο ηχηρές επεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική τις τελευταίες δεκαετίες.