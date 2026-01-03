Οι πρώτες φωτογραφίες του Μαδούρο μετά τη σύλληψή του

Τις πρώτες φωτογραφίες του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του δημοσίευσαν ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αλλά και Μέσο Ενημέρωσης της Βενεζουέλας.

Η φωτογραφία του Νιοκολάς Μαδούρο ως κρατούμενου (πηγή WR Radio Βενεζουέλας)

Την πρώτη φωτογραφία του Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του, από το εσωτερικό του ελικοπτέρου με χειροπέδες, δημοσίευσε το WRadio της Βενεζουέλας.

Ακολούθησε η δημοσίευση της φωτογραφίας του κρατούμενου προέδρου – μέχρι πρότινος της Βενεζουέλας- από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η φωτογραφία του κρατούμενου Μαδούρο που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ντόναλντ Τραμπ