Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Οσίου Αγαπητού και Αγίου Λέοντος.

Ιερωμένος της χριστιανικής εκκλησίας και θαυματουργός. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Φεβρουαρίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγαπητός.

Ο Αγαπητός ήταν ιερωμένος της χριστιανικής εκκλησίας και θαυματουργός. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Φεβρουαρίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγαπητός / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Αγαπητός ήταν ιερωμένος της χριστιανικής εκκλησίας και θαυματουργός. Η μνήμη του τιμάται στις 18 Φεβρουαρίου και την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγαπητός / Φωτογραφία: Unsplash.com

Ο Αγαπητός γεννήθηκε τον 3ο αιώνα και καταγόταν από την Καππαδοκία. Νέος κατέφυγε σε μοναστήρι κοντά στην πόλη Συναό. Όταν επί Λικινίου κλήθηκε στο στρατό και ομολόγησε την πίστη του, υπέστη βασανιστήρια. Επί Μεγάλου Κωνσταντίνου επανήλθε στο μοναστήρι του και αργότερα εξελέγη επίσκοπος Συναού, όπου έγινε γνωστός για τα θαύματά του.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αγαπητός
  • Λέων, Λέοντας, Λεοντάριος, Λεοντάρης, Λεοντόκαρδος

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:11 και θα δύσει στις 18:06. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 56 λεπτά.

Σελήνη 0.9 ημέρας

