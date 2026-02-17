Καισαριανή: Πρώτο βήμα για να αποκτήσει τις φωτογραφίες το Υπ. Πολιτισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να ανακτήσει τις πολύτιμες φωτογραφίες από την εκτέλεση στην Καισαριανή κατά τη Γερμανική Κατοχή, ξεκινά από αύριο συγκεκριμένες κινήσεις.

Όπως ανέφερε η αρμόδια συντάκτρια του Star Μαρία Αλεβιζοπούλου από την αίθουσα σύνταξης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Μάρα Ζαχαρέα, το πρώτο βήμα θα είναι το θεμέλιο για τη διεκδίκηση του φωτογραφικού υλικού από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής, ως μνημείο, καθώς θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή Νεότερων Μνημείων.

Το ρεπορτάζ της Μ. Αλεβιζοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star

«Μόνο έτσι μπορούμε να διεκδικήσουμε τις φωτογραφίες» τόνισε η δημοσιογράφος του Star, η οποία πρόσθεσε ότι το επόμενο βήμα που αναμένεται να γίνει εντός της εβδομάδας είναι η συνάντηση εμπειρογνωμόνων- στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού , οι οποίοι έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον Βέλγο συλλέκτη.

Θα τον επισκεφθούν στην έδρα του, στη Γάνδη του Βελγίου, προκειμένου να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης των φωτογραφιών, τη σημασία, αλλά και την αξία των φωτογραφικών ντοκουμέντων.

Οι ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού για να αποκτήσει τις φωτογραφίες της εκτέλεσης στην Καισαριανή

Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριωθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού τότε θα οριστικοποιηθούν άμεσα, μέσω της κατάλληλης νομικής οδού, τα μέτρα που θα ληφθούν, για την απόκτησή τους.

Παράλληλα, αύριο στις 6 το απόγευμα το ΚΚΕ θα πραγματοποιήσει πορεία από την πλατεία Καισαριανής «Παναγιώτη Μακρή» προς το Σκοπευτήριο, με κεντρικό σύνθημα πως αυτές οι φωτογραφίες ανήκουν στον λαό.

