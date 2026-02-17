Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders

Brad Pitt: Οι προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας "The Riders"/ βίντεο Το Πρωινό

Με ανυπομονησία αναμένουν στην Ύδρα την άφιξη του χολυγουντιανού σταρ, Brad Pitt, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders», στην οποία θα πρωταγωνιστεί.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» πρόβαλαν εικόνες από τις προετοιμασίες στο νησί του Αργοσαρωνικού. Μεγάλα φουσκωτά στρώματα έχουν στηθεί σε κάποια από τα σοκάκια, πιθανόν για κάποιες επικίνδυνες σκηνές, στις οποίες θα πάρει μέρος και κασκαντέρ. Άλλα σημεία κατατεθέν του νησιού «στήνονται» κατάλληλα, για να αποτελέσουν το σκηνικό της μεγάλης παραγωγής.

Brad Pitt: Προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας που θα πρωταγωνιστεί/ screenshot από «Το Πρωινό»

Την Πέμπτη 19/2 είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση των παραγωγών με τους ηθοποιούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πληροφορίες έχει νοικιαστεί μια πολυτελής θαλαμηγός για τη διαμονή του Pitt στην Ύδρα, καθώς θέλει να κυκλοφορήσει όσο το δυνατόν λιγότερο στον δρόμο.

Brad Pitt: Προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας που θα πρωταγωνιστεί/ screenshot από «Το Πρωινό»

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι κάτοικοι του νησιού θα παίξουν στην ταινία ως κομπάρσοι. Δύο εξ αυτών βγήκαν σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή, αλλά δεν αποκάλυψαν πολλά. Είπαν πάντως, πως έχουν υπογράψει συμβόλαιο, πως θα πληρωθούν για τη συμμετοχή τους – αμοιβή με τριψήφιο αριθμό-, ότι τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι τις 3 Μαρτίου κι ότι αναμένεται να συναντήσουν τον Pitt, καθώς έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ όλων των ηθοποιών και των κομπάρσων.

Brad Pitt: Προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας που θα πρωταγωνιστεί/ screenshot από «Το Πρωινό»

Η Στεφανία Γουλιώτη είχε αποκαλύψει μάλιστα, πως έκανε casting για την εν λόγω ταινία. «Θα είχα μία σκηνή μαζί του. Δε με έχουν πάρει ακόμα, δεν έχω νέα ούτε θετικά ούτε αρνητικά», είχε πει χαρακτηριστικά στο Breakfast@Star στις 4/2.

O Brad Pitt στο Λονδίνο, τον Ιούνιο του 2025/ photo by Scott A Garfitt/Invision/AP

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027. Βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Tim Winton, που εκδόθηκε το 1994 και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Edward Berger.

Εκτός από τον Brad Pitt (στον ρόλο του Scully), θα πρωταγωνιστούν η Julianne Nicholson (Jennifer) και η πρωτοεμφανιζόμενη Coco Greenstone (Billie).

Η Julianne Nicholson στα 77α Emmy Awards, τον Σεπτέμβριο του 2025/ (Photo by Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Content Services

Σύμφωνα με το μυθιστόρημα, η ιστορία εκτυλίσσεται στο 1987, αρχικά στην Ιρλανδία. Ο Αυστραλός Fred Scully (Brad Pitt) ανακαινίζει ένα ετοιμόρροπο σπίτι στην Ιρλανδία, για να εγκατασταθεί μόνιμα με τη γυναίκα του και την 7χρονη κόρη τους. Όταν πηγαίνει στο αεροδρόμιο για να τις παραλάβει, η κόρη του βγαίνει από το αεροπλάνο μόνη της.

Ο Scully καταρακωμένος από την εξαφάνιση της γυναίκας του, ξεκινά να την ψάχνει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα. Το βιβλίο εστιάζει στην αγάπη, την απώλεια, την πατρότητα και την κρίση της ανδρικής ταυτότητας.