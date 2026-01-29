Brad Pitt: Έρχεται στην Ελλάδα ο χολιγουντιανός σταρ

Για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Riders»

O Μπραντ Πιτ στην Ύδρα, για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders»/ Happy Day
Ο Brad Pitt αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Ύδρα για τα γυρίσματα μιας νέας κινηματογραφικής ταινίας. Την αποκάλυψη της ευχάριστης αυτής είδησης για τους θαυμαστές του έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή της Happy Day το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Βαρύ πένθος για τον Μπραντ Πιτ - Πέθανε η μητέρα του

Όπως αποκάλυψε ο Δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Κουκουδάκης, ο χολιγουντιανός σταρ θα βρίσκεται στην Ύδρα στα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου για τη διεθνή κινηματογραφική παραγωγή με τίτλο «The Riders».

brad pitt

Ο Μπραντ Πιτ ποζάρει για τους φωτογράφους κατά την άφιξή του στην πρεμιέρα της ταινίας «F1 The Movie», στο Λονδίνο. (Φωτογραφία: Millie Turner/Invision/AP)

«Ο Brad Pitt έχουμε ενημέρωση ότι θα έρθει στο νησί, από πληροφορίες που έχουν έρθει και σε εμάς. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί ξέρετε στο νησί μας γυρίστηκε η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα, το «Σοφία Λόρεν», «Το παιδί και το δελφίνι», το 1957. Άρα δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι επιλέχθηκε για άλλη μια φορά το μοναδικό φυσικό σκηνοθετικό υλικό που παρέχει το νησί μας.

Δε γνωρίζω λεπτομέρειες, αλλά εμάς μας χαροποιεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του νησιού μας, η τουριστική περίοδος ξεκινάει από Φεβρουάριο. Η τουριστική σεζόν πλέον τελειώνει μέσα Νοεμβρίου στην Ύδρα, γιατί είχαμε κόσμο και τα Χριστούγεννα. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε και τον πλέον απαιτητικό επισκέπτη. Αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία της τουριστικής σεζόν ξεκινάμε το Φεβρουάριο.

Περιμένουμε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους από την παραγωγή. Αυτό που μας έχει ζητηθεί, σύντομα θα γίνει μια συνάντηση με τους εκπροσώπους της παραγωγής για να συγκεκριμενοποιήσουμε τη συνδρομή του Δήμου σε αυτά τα γυρίσματα. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε είμαστε ένα μικρό νησί και πρέπει να διευκολύνουμε μια τέτοια παραγωγή με τα μέσα που έχουμε και με την καλή διάθεση που έχουμε, γιατί το νησί μας αγαπάει τον πολιτισμό» αποκάλυψε ο κ. Κουκουδάκης.

 

