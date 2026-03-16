Ντουμπάι: Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων - Ξέσπασε φωτιά από drone

Προσωρινή αναστολή των πτήσεων στο διεθνές αεροδρόμιο

16.03.26 , 11:43 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Πότε ξεκινάει η νέα εκπομπή; Τα απρόοπτα & η συμβουλή
16.03.26 , 11:34 Αντ. Βαρθακούρη: Η on camera αντίδραση για το αν θα επιστρέψει τηλεοπτικά
16.03.26 , 11:22 Ανθή Βούλγαρη: Το πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου της!
16.03.26 , 11:16 Aυτή είναι η νέα διατροφική πυραμίδα - Διατροφολόγος εξηγεί τι ορίζει
16.03.26 , 11:14 Ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
16.03.26 , 10:42 Απεργία διαρκείας από την Τρίτη για τα ταξί
16.03.26 , 10:21 Ρία Ελληνίδου: Βίντεο με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να τραγουδάει
16.03.26 , 10:11 Tα ζώδια που την εβδομάδα 16/03/2026- 22/03/2026 θα έχουν εκπλήξεις
16.03.26 , 10:07 Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Λέω "έλα μαμά πού είσαι;", μόνος μου μιλάω»
16.03.26 , 09:51 Λάγιος: «Το να ‘’κοπεί’’ το Real View είναι το καλύτερο για όλους μας»
16.03.26 , 09:38 Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Απόδραση στις Γαλλικές Άλπεις
16.03.26 , 09:36 Αλεξάνδρα Καϋμένου: «Θα ευχαριστώ για πάντα τον Γιώργο Παπαδάκη»
16.03.26 , 09:32 Ντουμπάι: Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων - Ξέσπασε φωτιά από drone
16.03.26 , 09:23 Ομαδικός βιασμός 17χρονης: Τι ισχυρίζονται οι κατηγορούμενοι
16.03.26 , 09:13 SKODA Cycling Team :Στο L’Etape Greece by Tour de France
Τζένη Μπαλατσινού: «Δεν είμαι η γυναίκα του Υπουργού, ούτε η κυρία κανενός»
Ναταλία Λιονάκη: «Πόσα παιδάκια θα καταφέρουμε να σώσουμε με αυτά τα λεφτά»
Πέτρος Κωστόπουλος - Αποκάλυψη: «Εγώ θα παραδώσω την Αμαλία ως νύφη»
Η Αλίκη Καραμανλή στην πρώτη της συνέντευξη: «Οι γονείς µου µε στηρίζουν»
Ελαιοκομικό Μητρώο: Βήμα – βήμα η διαδικασία για δήλωση των ελαιόδεντρων
Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»
Μαριέττα Χρουσαλά: Ο πολυτελής προορισμός όπου γιόρτασε τα γενέθλιά της
Πέτρος Κωστόπουλος: «Έκαναν μπούλινγκ στην κόρη μου τη μεγάλη, την Αμαλία!»
Καινούργιου – Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία λίγο πριν γίνουν γονείς
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Altaf Qadri
Καπνός υψώνεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από επίθεση με drone / Reuters
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι λόγω φωτιάς που προκλήθηκε από drone κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο.
  • Η φωτιά προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενή καυσίμων, αλλά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
  • Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται με αβεβαιότητα για συμφωνία, καθώς οι δηλώσεις ΗΠΑ και Ιράν είναι αντιφατικές.
  • Πέντε νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα, ενώ οι νεκροί στο Ισραήλ ανέρχονται στους 15.
  • Η ένταση επεκτείνεται στον Λίβανο με 850 νεκρούς και νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.

Δεκαεπτά ημέρες μετρά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς δυστυχώς να είναι ακόμη ορατό το τέλος, καθώς οι αντιφατικές δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εντείνουν την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση. 

Ιρανικά πλήγματα στο Ντουμπάι έχουν προκαλέσει αναστάτωση και προσωρινή αναστολή των πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ στον Λίβανο η σύγκρουση γενικεύεται με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται. 

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Μόσχα, λέει η Sun

Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι

Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ύστερα από περιστατικό που συνδέεται με drone και προκάλεσε ζημιά σε δεξαμενή καυσίμων. Σε επίσημη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ασφάλεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι μαζί με περίπου 100 κατοικίδια που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα (16/03) το απόγευμα, ακυρώνεται.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. 

Το Ιράν επιστρατεύει για πρώτη φορά τον πύραυλο - φόβητρο «Σετζίλ»

Πέντε νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα 

Παρά τις αναφορές του προέδρου Τραμπ ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη για συμφωνία, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την εκτίμηση, δηλώνοντας ότι το Ιράν «ποτέ δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ούτε καν διαπραγματεύσεις»

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν επιδεινώνεται. Κάτοικοι της χώρας εκφράζουν φόβους ότι η πατρίδα τους κινδυνεύει να «καταστραφεί», καθώς νέες ευρείας κλίμακας επιθέσεις από το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα. 

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν μετά από ξεχωριστά πλήγματα που πραγματοποίησαν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στην ιρανική επαρχία Μαρκάζι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Εγκλωβισμένα 10 ελληνικά πλοία και 85 Έλληνες ναυτικοί στον Περσικό

Πλήγματα με νεκρούς στο Ιράν

Συντρίμμια κτιρίου στην Τεχεράνη / AP (Vahid Salemi)

Στο Ισραήλ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 15, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε τμήματα του Τελ Αβίβ έπειτα από επιθέσεις με βόμβες διασποράς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει το εύρος των επιχειρήσεών του εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη «χιλιάδες» πιθανοί στόχοι.

Μέση Ανατολή: Επίθεση του Ιράν στην καρδιά του Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ συνεχίζει να «σφυροκοπά» τον Λίβανο 

Χτυπήματα στον Λίβανο

Κτίριο που χτύπησε ο IDF στον Λίβανο / AP (Mohammad Zaatari)

Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και στον Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 850. Ο IDF εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για γειτονιές της Βηρυτού πριν προχωρήσουν σε επιθέσεις στα νότια προάστια της πόλης. Μάλιστα, δήλωσε ότι ξεκίνησε αυτό που χαρακτήρισε ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

«Τις τελευταίες ημέρες, στρατεύματα του IDF από την 91η Μεραρχία έχουν ξεκινήσει περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον βασικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της προκεχωρημένης αμυντικής περιοχής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

 

