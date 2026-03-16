Ντουμπάι: Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων - Ξέσπασε φωτιά από drone

Καπνός υψώνεται κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι μετά από επίθεση με drone / Reuters

Δεκαεπτά ημέρες μετρά η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή χωρίς δυστυχώς να είναι ακόμη ορατό το τέλος, καθώς οι αντιφατικές δηλώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εντείνουν την αβεβαιότητα για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

Ιρανικά πλήγματα στο Ντουμπάι έχουν προκαλέσει αναστάτωση και προσωρινή αναστολή των πτήσεων από το διεθνές αεροδρόμιο, ενώ στον Λίβανο η σύγκρουση γενικεύεται με τον αριθμό των νεκρών να αυξάνεται.

Ακυρώθηκε πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι

Οι αρχές στο Ντουμπάι ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η κατάσβεση πυρκαγιάς κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, ύστερα από περιστατικό που συνδέεται με drone και προκάλεσε ζημιά σε δεξαμενή καυσίμων. Σε επίσημη ανάρτηση στην πλατφόρμα X, οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέφεραν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να τεθεί η φωτιά υπό έλεγχο, ενώ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για ασφάλεια. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 16, 2026

Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ντουμπάι μαζί με περίπου 100 κατοικίδια που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα (16/03) το απόγευμα, ακυρώνεται.

🇮🇷🇺🇸🇦🇪⚡️– Fuel depots near Terminal 3 inside Dubai International Airport, UAE, is still on fire after a drone attack. pic.twitter.com/4XFJgN2UVT — MonitorX (@MonitorX99800) March 16, 2026

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, οι αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.

Πέντε νεκροί στο Ιράν από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα

Παρά τις αναφορές του προέδρου Τραμπ ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται έτοιμη για συμφωνία, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών διέψευσε κατηγορηματικά αυτή την εκτίμηση, δηλώνοντας ότι το Ιράν «ποτέ δεν ζήτησε κατάπαυση του πυρός, ούτε καν διαπραγματεύσεις».

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν επιδεινώνεται. Κάτοικοι της χώρας εκφράζουν φόβους ότι η πατρίδα τους κινδυνεύει να «καταστραφεί», καθώς νέες ευρείας κλίμακας επιθέσεις από το Ισραήλ έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά άλλοι τραυματίστηκαν μετά από ξεχωριστά πλήγματα που πραγματοποίησαν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις στην ιρανική επαρχία Μαρκάζι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Συντρίμμια κτιρίου στην Τεχεράνη / AP (Vahid Salemi)

Στο Ισραήλ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 15, ενώ ζημιές καταγράφηκαν σε τμήματα του Τελ Αβίβ έπειτα από επιθέσεις με βόμβες διασποράς. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επεκτείνει το εύρος των επιχειρήσεών του εναντίον του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη «χιλιάδες» πιθανοί στόχοι.

Το Ισραήλ συνεχίζει να «σφυροκοπά» τον Λίβανο

Κτίριο που χτύπησε ο IDF στον Λίβανο / AP (Mohammad Zaatari)

Παράλληλα, η ένταση επεκτείνεται και στον Λίβανο, όπου το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 850. Ο IDF εξέδωσε νέες εντολές εκκένωσης για γειτονιές της Βηρυτού πριν προχωρήσουν σε επιθέσεις στα νότια προάστια της πόλης. Μάλιστα, δήλωσε ότι ξεκίνησε αυτό που χαρακτήρισε ως «περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις» εναντίον της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

⭕️ IDF troops have begun limited and targeted ground operations against key Hezbollah strongholds in southern Lebanon, aimed at enhancing the forward defense area.



This activity is part of broader defensive efforts to establish and strengthen a forward defensive posture, which… — Israel Defense Forces (@IDF) March 16, 2026

«Τις τελευταίες ημέρες, στρατεύματα του IDF από την 91η Μεραρχία έχουν ξεκινήσει περιορισμένες και στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον βασικών προπυργίων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, με στόχο την ενίσχυση της προκεχωρημένης αμυντικής περιοχής», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του.