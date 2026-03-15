Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Μόσχα, λέει η Sun

Πώς απέκτησε περιουσία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ο νέος ηγέτης του Ιράν

Το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου στο Κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την κατάσταση της υγείας του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και τον τρόπο που απέκτησε αμύθητη περιουσία
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο πόδι στη Μόσχα, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun.
  • Η μεταφορά του στη Ρωσία έγινε με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος και πραγματοποιήθηκε με μυστικότητα.
  • Η εγχείρηση έγινε σε παλάτι του Πούτιν, ο οποίος προσέφερε προσωπική βοήθεια.
  • Ο Χαμενεΐ έχει αποκτήσει περιουσία άνω των 230 εκατ. ευρώ στη Βρετανία μέσω δανείου από βρετανοϊσραηλινούς επιχειρηματίες.
  • Ο Αλί Χαμενεΐ είναι επιφυλακτικός για την ανάληψη εξουσίας από τον γιο του λόγω αμφιβολιών για την ικανότητά του.

Οι φήμες για την υγεία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δίνουν και παίρνουν. Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικό δημοσίευμα ο Ιρανός ηγέτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη Μόσχα.

Η βρετανική «The Sun» αναφέρει ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν μεταφέρθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα στη ρωσική πρωτεύουσα, όπως μετέδωσε ο Κωστής Βέιμος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Εκεί υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο πόδι, όπου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδρομών.

Η εγχείρηση, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έγινε σε ένα από τα παλάτια του Πούτιν, ο οποίος πρόσφερε προσωπικά τη βοήθειά του. Η μεταφορά του στη Μόσχα έγινε με ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά πολυτελών κατοικιών στη βρετανική πρωτεύουσα από τον Χαμενεΐ, προήλθαν από δάνειο εταιρείας Βρετανο- ϊσραηλινών επιχειρηματιών, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η δημοσιογραφική έρευνα ισραηλινών και άλλων δημοσιογράφων.

Συγκεκριμένα, δόθηκαν στον Χαμενεΐ 42 εκατ. ευρώ από την Topland Jupiter, μια θυγατρική βρετανικής επενδυτικής εταιρείας των αδελφών Σολ και Έντι Ζακάι, ισραηλινής καταγωγής.

Το ποσό κατευθύνθηκε σε εταιρεία στη Νήσο Μαν, που είναι γνωστός φορολογικός παράδεισος.

Η συνολική περιουσία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη βρετανική πρωτεύουσα υπολογίζεται σε περισσότερα από 230 εκατ. ευρώ.

Eντωμεταξύ, σύμφωνα με το αμερικανικό CBS, υπηρεσίες πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών διαρρέουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ ήταν επιφυλακτικός απέναντι στην ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του, επειδή θεωρούταν όχι πολύ έξυπνος και ακατάλληλος για ηγέτης.

