Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Είναι σε κώμα»

Σύμφωνα με τη The Sun, έχει χάσει το ένα πόδι και έχει βλάβη στο ήπαρ

Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ της Μαρίας Αλεβιζοπούλου (12/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έκανε το πρώτο του διάγγελμα μέσω κρατικής τηλεόρασης, απειλώντας με εκδίκηση κατά των ΗΠΑ.
  • Φήμες αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ είναι σε κώμα, σοβαρά τραυματισμένος μετά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και μέλη της οικογένειάς του.
  • Η βρετανική εφημερίδα «The Sun» υποστηρίζει ότι ο Χαμενεΐ έχει χάσει το ένα του πόδι και έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στα εσωτερικά του όργανα.
  • Ο Χαμενεΐ δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά των ΗΠΑ και του Ιράκ είναι προσωπική του αντεκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του.
  • Απειλεί ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση και καλεί τις χώρες της περιοχής να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, μέσω γραπτού κειμένου που εκφωνήθηκε στην κρατική τηλεόραση, έκανε το πρώτο του διάγγελμα μετά το διορισμό του. Εκτοξεύοντας απειλές, εμφανίζεται έτοιμος να κλιμακώσει τον πόλεμο με νέες επιθέσεις στις αμερικανικές βάσεις και υπόσχεται εκδίκηση για το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί. Το γεγονός, πάντως, πως δεν εμφανίστηκε ο ίδιος ενώπιον του λαού του φουντώνει τα σενάρια που τον θέλουν να βρίσκεται σε κώμα, βαριά τραυματισμένος μετά την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και μέλη της οικογένειάς του.

Το πρώτο μήνυμα του Μ. Χαμενεΐ: «Τα Στενά του Ορμούζ θα μείνουν κλειστά»

The Sun: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται σε κώμα 

The Sun: Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται σε κώμα 

Η βρετανική εφημερίδα «The Sun» -επικαλούμενη δικές της πηγές στην Τεχεράνη- υποστηρίζει πως την ίδια μέρα που σκοτώθηκε ο πατέρας του, η σύζυγός του, ο γαμπρός και ο ανιψιός του, τραυματίστηκε και ο ίδιος πολύ σοβαρά. Όπως αναφέρει, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται  σε κώμα, έχει χάσει το ένα του πόδι και να έχει υποστεί σοβαρές βλάβες στο στομάχι και το ήπαρ. 

ΝΥΤ: «Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ είναι τραυματισμένος στα πόδια»

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Δε θα διστάσουμε να εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων σας»

«Δε θα διστάσουμε να εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων σας, ειδικά τα εγκλήματα κατά των παιδιών, όπως το σκόπιμο έγκλημα στο σχολείο Μινάμπ», είπε μεταξύ άλλων στο διάγγελμα. 

Στο πρώτο διάγγελμα προς τον λαό του, δια αντιπροσώπου, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στο Ιράκ και τις Ηνωμένες Πολιτείες,  υποσχόμενος να πάρει πίσω όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί. Τα λόγια του εκφωνεί με σταθερή φωνή γυναίκα δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης, φορώντας το τσαντόρ.

«Διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα διστάσουμε να εκδικηθούμε το αίμα των μαρτύρων σας. Η εκδίκηση που σκοπεύουμε δεν περιορίζεται μόνο στο μαρτύριο του Μεγάλου Ηγέτη της επανάστασης, αλλά σε κάθε μέλος του έθνους που μαρτυρά από τον εχθρό», τόνισε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Τραμπ: Απειλεί με δολοφονία και τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Προσωπική αντεκδίκηση ο πόλεμος για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Προσωπική αντεκδίκηση ο πόλεμος για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ εκανε ιδιαίτερη μνεία στο θάνατο του πατέρα του την πρώτη μέρα της αμερικανοισραηλινής επίθεσης. Μ' αυτό τον τρόπο αποκαλύπτει πως για τον ίδιο αυτός ο πόλεμος έχει μετατραπεί σε... προσωπική αντεκδίκηση. 

«Οι χώρες της περιοχής πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για τους επιτιθέμενους της αγαπημένης μας πατρίδας και τους δολοφόνους του λαού μας. Συνιστώ να κλείσουν αυτές τις βάσεις το συντομότερο δυνατό, επειδή πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει πλέον ότι ο ισχυρισμός της Αμερικής για την εγκαθίδρυση ασφάλειας και ειρήνης δεν ήταν τίποτα περισσότερο από ένα ψέμα». 

Σε τόνο σκληρό ο νέος ανώτατος άρχων του Ιράν στέλνει σειρά από τελεσίγραφα και εξαπολύει απειλές προς της Δύση πως οι επιθέσεις θα συνεχιστούν με μεγαλύτερη ένταση. 

ΜΟΤΖΤΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΪ
 |
ΙΡΑΝ
 |
ΚΩΜΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
