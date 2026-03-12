Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!

Η συνέντευξή του που στάθηκε αφορμή για τη διαγραφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.03.26 , 22:05 Άρειος Πάγος: Η σύνταξη δε δικαιολογεί απόλυση ούτε μείωση μισθού
12.03.26 , 22:03 Αποκάλυψη ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα ως το τέλος του 2025
12.03.26 , 21:56 Εμμανουήλ Καραλής: Κορυφαίος αθλητής του Φεβρουαρίου στην Ευρώπη
12.03.26 , 21:50 MasterChef Τελευταία Ευκαιρία: Οι νικητές και οι χαμένοι της δοκιμασίας
12.03.26 , 21:44 Στην Ελλάδα το νέο Jeep Compass με 35.990 ευρώ
12.03.26 , 21:42 Καίτη Γαρμπή: Θύμα απάτης για δήθεν θεραπεία διαβήτη
12.03.26 , 21:39 Οργιάζουν οι φήμες για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ: «Είναι σε κώμα»
12.03.26 , 21:36 Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!
12.03.26 , 20:59 Συναγερμός στη Σούδα: Συνελήφθη Πολωνός κατάσκοπος
12.03.26 , 20:56 Τανιμανίδης για Μπόμπα: «Είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά σηκώνει βελτίωση»
12.03.26 , 20:46 «Κόκκινος συναγερμός» στον Περσικό Κόλπο - Σύζυγος Έλληνα ναυτικού στο Star
12.03.26 , 20:39 Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Εκρήξεις στον Λίβανο – Σειρήνες στο Τελ Αβίβ
12.03.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Τα Συνώνυμα δυσκόλεψαν την παίκτρια!
12.03.26 , 19:40 Μίσιγκαν: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή - Ακούστηκαν πυροβολισμοί
12.03.26 , 19:29 Πέθανε ο πρώην Βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
Κατερίνα Καινούργιου: To ύψος, οι σπουδές, οι εκπομπές και η εγκυμοσύνη
Σπυροπούλου: Με τον σύζυγο και τον πεθερό της σε βραδινή έξοδο
Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»
Άννα Πρέλεβιτς: Είναι έγκυος!
Ελένη Μενεγάκη: Σπόντα ή απλή σύμπτωση; - Το βιβλίο για τον τέλειο γάμο
Ελένη Μενεγάκη: Φήμες για κρίση στον γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βόλτα για δύο στον Αστέρα Βουλιαγμένης
Ποιοι πήγαν στην κηδεία Πανουσόπουλου: Σπάνια εμφάνιση της Πιστιόλα
Μαριέττα Χρουσαλά: Το σπίτι της γέμισε λουλούδια για τα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ (βίντεο Action24)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον βουλευτή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.
  • Η απόφαση προήλθε από συνέντευξη του Κωνσταντινόπουλου στο Open, όπου αμφισβήτησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Κωνσταντινόπουλο ότι δεν υποστήριξε το έργο του κόμματος και επικεντρώθηκε στην κριτική κατά της ηγεσίας.
  • Ο Κωνσταντινόπουλος θα πρέπει να αντικατασταθεί και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής.
  • Η δήλωση Ανδρουλάκη επισημαίνει ότι ο Κωνσταντινόπουλος υπονόμευσε το ΠΑΣΟΚ σε δημόσιες τοποθετήσεις του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή στάθηκε συνέντευξη του στο Οpen όπου άσκησε κριτική στην ηγεσία αμφισβητώντας ότι μπορεί να πάρει την νίκη έστω και με μια ψήφο αφού το χάσμα είναι μεγάλο στις δημοσκοπήσεις με τη ΝΔ .

Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα πρέπει να αντικατασταθεί και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής. 

Ο  κ. Ανδρουλάκης αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα,  ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ. 

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
 |
ΠΑΣΟΚ
 |
ΔΙΑΓΡΑΦΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top