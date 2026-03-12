Διέγραψε τον Κωνσταντινόπουλο ο Ανδρουλάκης από την ΚΟ ΠΑΣΟΚ!

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε τον βουλευτή Αρκαδίας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.

Αφορμή στάθηκε συνέντευξη του στο Οpen όπου άσκησε κριτική στην ηγεσία αμφισβητώντας ότι μπορεί να πάρει την νίκη έστω και με μια ψήφο αφού το χάσμα είναι μεγάλο στις δημοσκοπήσεις με τη ΝΔ .

Σημειώνεται ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος θα πρέπει να αντικατασταθεί και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρει στην ανακοίνωση του:

«Ο κ. Κωνσταντινόπουλος, χθες, για πολλοστή φορά επέλεξε να δώσει μια συνέντευξη 20λεπτης διάρκειας χωρίς να κάνει ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη συζήτηση, που γινόταν στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για το κράτος δικαίου και τη δικαίωση του Νίκου Ανδρουλάκη στη δίκη των υποκλοπών μετά την απόφαση-σταθμό του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.

Δεν βρήκε μια λέξη να πει για τη μάχη, που έδωσε την προηγούμενη μέρα η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για να αναδείξει τη συγκάλυψη, που επιχείρησε η κυβέρνηση με το πόρισμα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνειδητός στόχος αυτής της συνέντευξης ήταν να αντιπολιτεύεται επί 20 λεπτά το κόμμα του και να προσπαθεί να αλλάξει την ατζέντα, ώστε αντί να απολογείται η κυβέρνηση για τα πεπραγμένα της να συζητάμε για την τεχνητή εσωστρέφεια του ΠΑΣΟΚ.

Εξάλλου, το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».