Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»

«Τέτοιο έρωτα δεν θα ξαναέχω στη ζωή μου», είπε για τον πρώην σύζυγό της

Πρώτη Δημοσίευση: 12.03.26, 12:23
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Ασημακοπούλου μίλησε για την κατάθλιψη του πρώην συζύγου της, Μπρούνο Τσιρίλο, και τα συναισθήματα ενοχής που νιώθει.
  • Αναφέρθηκε στην αγάπη της για τον Μπρούνο, λέγοντας ότι τον αγαπάει ακόμα και θέλει το καλύτερο για εκείνον.
  • Η ηθοποιός παραδέχθηκε ότι δεν καταλάβαινε την κατάσταση του Τσιρίλο κατά τη διάρκεια του γάμου τους, με αποτέλεσμα να κάνει λάθη.
  • Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2007, παντρεύτηκε το 2010 και χώρισε το 2022 μετά από 12 χρόνια σχέσης.
  • Η Ασημακοπούλου τόνισε ότι προσπάθησαν να συμβουλευτούν ειδικούς, αλλά ο Τσιρίλο δεν ήθελε βοήθεια.

Η  Έλενα Ασημακοπούλου μίλησε για τον πρώην σύζυγό της, Μπρούνο Τσιρίλο και την κατάθλιψη που πέρασε ο ίδιος.

Η ηθοποιός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της και δε δίστασε να κάνει την αυτοκριτική της.

Μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με πατέρα του παιδιού της, ακόμα και μετά το διαζύγιό τους, αλλά και για το πώς διαχειρίστηκε η ίδια την περίοδο που ο γνωστός ποδοσφαιριστής πέρασε κατάθλιψη.

«Ήταν πολύ έρωτας. Τον Μπρούνο τον ερωτεύτηκα πάρα πολύ και νομίζω ότι τέτοιον έρωτα δε θα έχω ξανά στη ζωή μου. Και ο Μπρούνο με ερωτεύτηκε πολύ. Τον αγαπάω τον Μπρούνο ακόμα και τώρα. Πάρα πολύ. Τον αγαπάω και θέλω να είναι πολύ καλά και επιτυχημένος στα επαγγελματικά του. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εκείνος. Ο χώρος του ποδοσφαίρου είναι πολύ δύσκολος, υπάρχουν πολλές κλίκες και δυσκολεύτηκε πολύ, ενώ ήταν ποδοσφαιριστής, να μπει σε ένα άλλο κομμάτι, του μάνατζερ, στο οποίο δε σε αφήνουν και εύκολα να πάρεις μερίδα των υπολοίπων», εξομολογήθηκε η Έλενα Ασημακοπούλου στη διαδικτυακή εκπομπή «LEGIT» με τη Δάφνη Καραβοκύρη.

Δάκρυσε η Ασημακοπούλου μιλώντας για τον Τσιρίλο: «Έχω τρομερές ενοχές»

Στη συνέχεια η ηθοποιός συγκινημένη αναφέρθηκε στην κατάθλιψη που πέρασε ο πρώην σύζυγός της κατά τη διάρκεια του γάμου τους και πως η ίδια το διαχειρίστηκε.

«Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι αυτό. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι περνάει ο ίδιος. Τώρα το λέω και συγκινούμαι. Εγώ άργησα πολύ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι πως θα πω πολύ λίγα πράγματα, γιατί δε θέλω να λέω κάτι, το οποίο αφορά στον Μπρούνο. Αν θέλει θα το πει ο ίδιος. Εγώ θα πω από τη δική μου τη μεριά. Ήταν πολύ δύσκολο, σε ένα βαθμό που πολλές φορές έχω κάνει και εγώ πάρα πολλά λάθη. Δεν καταλάβαινα πώς περνάει αυτός ο άνθρωπος.

Δεν ξέρω αν μπορώ να στα πω. Έχω τρομερές ενοχές. Θα μπορούσα να είχα σταθεί διαφορετικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι περνούσε, σε καμία περίπτωση. Εγώ έβλεπα έναν άνθρωπο που ήταν πολύ πεσμένος και θεωρούσα ότι με τη δική μου ένταση και τις δικές μου φωνές, θα μπορούσα να τον ξυπνήσω. Δεν είναι έτσι. Στην πορεία το κατάλαβα. Για αυτό έχω τρομερές ενοχές. Εκείνος δε με κατηγόρησε ποτέ. Εγώ προσπαθούσα με έναν τρόπο, τον οποίο στην πορεία αντιλήφθηκα ότι ήταν λάθος. Μετά άλλαξα, προφανώς στάση.

Προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να συμβουλευτούμε κάποιον και κυρίως για εκείνον, αλλά δεν μπορούσε, δεν ήθελε και δεν πίεζα και εγώ. Τα έλεγε σε εμένα. Είχαμε τότε και την κόρη μας αλλά δεν της το είχαμε πει. Προσπαθούσε πάρα πολύ ο ίδιος από μόνος του» ανέφερε με δάκρυα στα μάτια της.

Η Έλενα Ασημακοπούλου και ο Μπρούνο Τσιρίλο γνωρίστηκαν το 2007 και μετά από τρία χρόνια παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο λίγο πριν τη γέννηση της κόρης τους!

Το 2010 ήρθε στον κόσμο το πρώτο τους παιδί, η κόρη τους, Μαρία – Ροζάρια.

Το ζευγάρι στη συνέχεια έκανε και θρησκευτικό γάμο. Ωστόσο, μετά από 12 χρόνια, το 2022, η Έλενα Ασημακοπούλου ανακοίνωσε τον χωρισμό τους μέσω των social media.
