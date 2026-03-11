Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό

Ποια είναι η ηθοποιός με τη μαγική φωνή

11.03.26 , 09:58 Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό
Έβελυν Ασουάντ: Απόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έβελυν Ασουάντ είναι ηθοποιός με συριακή καταγωγή από τον πατέρα της και Ελληνίδα μητέρα, γεννημένη στη Θεσσαλονίκη.
  • Η οικογένεια του πατέρα της έχει μεταναστεύσει στον Καναδά λόγω της κακής κατάστασης στη Συρία.
  • Η Έβελυν ήταν καλή μαθήτρια και πέρασε στο τμήμα Βιολογίας, αλλά αποφάσισε να σπουδάσει στο Εθνικό Θέατρο.
  • Από μικρή ασχολήθηκε με το θέατρο και τη μουσική, συνεργαζόμενη με το συγκρότημα Pagan.
  • Η ηθοποιός αναφέρει ότι ο πατέρας της δεν ήθελε να μιλάει για τη ζωή του στη Συρία.

Η Έβελυν Ασουάντ, η ηθοποιός με τη μαγική φωνή, μίλησε για τη συριακή της καταγωγή από την πλευρά του πατέρα της, τη ζωή στη Θεσσαλονίκη και την απόφαση της να σπουδάσει στο Εθνικό.

Έβελυν Ασουάντ: Η τραγουδίστρια των Pagan στον ρόλο της «Ασπασίας»

H τηλεοπτική Ασπασία από τη σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Η καταγωγή της είναι από τη Συρία, την Ήπειρο και τον Πόντο. 

«Ασουάντ σημαίνει μαύρο. Ο πατέρας μου είναι Σύριος και η μητέρα μου Ελληνίδα. Εγώ μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη», είπε αρχικά η ηθοποιός στην εκπομπή The 2night show.

«Ο πατέρας μου πρέπει να έφυγε γύρω στα 24 του. Πήγε να σπουδάσει στις Βρυξέλλες. Εκεί γνώρισε τη μητέρα μου. Η μητέρα μου έκανε παρέα με μια Ελληνίδα και στην αρχή μάλιστα νόμιζε ότι είναι και Έλληνας και κάπως κάτι πρέπει να υπήρξε…  Μετά βέβαια η μητέρα μου ήταν αποφασισμένη να έρθει Ελλάδα, αλλά έτσι κι αλλιώς τα πράγματα στη Συρία ούτως ή άλλως από ό,τι μου έχει πει δεν ήταν καλά», συμπλήρωσε. 

Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό

Όπως εξήγησε όλοι της οι συγγενείς έχουν φύγει από τη Συρία κι έχουν μεταναστεύσει στον Καναδά.

«Οι γονείς του πατέρα μου και τα αδέρφια του, από νωρίς, επειδή βλέπαν την κατάσταση ότι πήγαινε από το κακό στο χειρότερο αποφάσισαν, πήραν τη σωστή τελικά απόφαση και πήγαν στον Καναδά. Δηλαδή η θεία μου από την πλευρά του πατέρα μου, οι θείες μου, τα ξαδέρφια μου, ο παππούς μου είναι πια εκεί. Εγώ δεν έζησα εκεί. Θυμάμαι πριν λίγα χρόνια που είχα παίξει σε μια ταινία ένα μικρό ρόλο και έπαιζα μαζί με μία Σύρια κοπέλα, η οποία μου έδειξε εικόνες από το Χαλέπι. Ο πατέρας μου είναι μισός από τη Δαμασκό, ο μισός από το Χαλέπι. Και ήταν όλα ερείπια και έπαθα... Εγώ ζορίζομαι όταν βλέπω αυτές τις εικόνες. Μετά μπορεί για κανένα μήνα να μην κοιμάμαι», εξομολογήθηκε. 

Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό

Στη συνέχεια, ανέφερε πως δεν αρέσει στον πατέρα της να μιλάει γι’ αυτό. «Πρόσφατα ξαναάνοιξα λίγο τη συζήτηση, αλλά γενικά δεν του άρεσε νομίζω να μιλάει στο σπίτι γι' αυτό. Μπορεί και αυτός, τελικά έχω καταλάβει, ότι ήθελε να φύγει. Ένιωθε ξένος στη χώρα του. Ένιωθε να έχει μια απειλή», είπε χαρακτηριστικά.

Έβελυν Ασουάντ: «Ήμουν μαθήτρια του 19 – Πέρασα στο Βιολογικό»

«Ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια, ήμουν του 19. Δεν ήμουν σημαιοφόρος, υπήρχε και καλύτερη. Αλλά αν δεν ασχολούμουν με τα καλλιτεχνικά, μπορεί να ήμουν και σημαιοφόρος», είπε η ηθοποιός. 

Η ηθοποιός έχει άλλα δύο μικρότερα αδέλφια, μια αδελφή κι έναν αδελφό. Πέρασε στις πανελλήνιες στο τμήμα της Βιολογίας, αλλά επειδή είχε πολλά εργαστήρια και ήθελε να κάνει κάτι από απόσταση, το άφησε.

«Παράλληλα, στα 18 μου έδωσα στο Εθνικό και στο ΚΘΒΕ. Πέρασα και στα δύο. Σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερα να πάω στην Αθήνα, μια και καλή, παρόλο που οι γονείς μου ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, δεν περίμενα στην αρχή ότι θα περάσω, γιατί δεν είχα κάνει προετοιμασία», αποκάλυψε.  

Έβελυν Ασουάντ: Η συριακή καταγωγή, η ζωή στη Θεσσαλονίκη & το Εθνικό

«Οι γονείς μου με πήγαν θέατρο σε μικρή ηλικία, γιατί ήμουν πολύ ντροπαλή και ήθελαν κάπως να κοινωνικοποιηθώ. Μετά, δε φαντάστηκαν πως θα ήθελα να γίνω ηθοποιός», συνέχισε.

Με το που τελείωσε το Εθνικό, έπιασε δουλειά στο θέατρο και τα Σάββατα τραγουδούσε σε ρεμπετάδικα. Κάπως έτσι, ήρθε και η συνεργασία της με το συγκρότημα Pagan.

ΕΒΕΛΥΝ ΑΣΟΥΑΝΤ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΚΑΤΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
