Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώτος Έλληνας σόουμαν

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μαρίνος, 87 ετών, απεβίωσε την Τετάρτη, προκαλώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.
  • Ήταν ο πρώτος Έλληνας showman, γνωστός για το μοναδικό του στυλ που συνδύαζε μουσική, χιούμορ και σάτιρα.
  • Εμφανίστηκε για σχεδόν 20 χρόνια στη θρυλική «Μέδουσα», δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα.
  • Σημαντικές συνεργασίες με προσωπικότητες όπως ο Μάνος Χατζιδάκις και η Λίνα Νικολακοπούλου.
  • Τα τελευταία χρόνια αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, ζώντας ήσυχα στον Νέο Βουτζά.

Σε ηλικία 87 ετών «έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Μαρίνος και η δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης.

Τον θάνατο του Έλληνα καλλιτέχνη γνωστοποίησε ο θεατρικός παραγωγός Πάνος Κατσαρίδης μέσα από την εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, προκαλώντας συγκίνηση σε όσους τον γνώρισαν ή τον παρακολούθησαν μέσα από τη μακρά πορεία του.

Γιώργος Μαρίνος: Η «Μέδουσα», οι «τσαούσες» και η σάτιρα

Ποιος ήταν ο πρώτος Έλληνας σόουμαν, Γιώργος Μαρίνος

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν τραγουδιστής, ηθοποιός, παρουσιαστής και ο πρώτος Έλληνας showman, που κατάφερε να δημιουργήσει ένα δικό του, μοναδικό στυλ, το οποίο συνδύαζε μουσική, χιούμορ, θεατρικότητα και σατιρικό λόγο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Βοτανικό στις 18 Ιουνίου 1939 και μεγάλωσε με τη μητέρα του, τη Βασιλική, καθώς οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν εκείνος ήταν μόλις ενός έτους.

Ο πατέρας του, Αλέξανδρος, αρχιτέκτονας στο επάγγελμα, απουσίαζε από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, καθώς βρισκόταν εξόριστος στη Μακρόνησο. Η πρώτη τους συνάντηση έγινε όταν ο ίδιος ήταν πλέον δώδεκα χρονών.

Άφησε έντονο αποτύπωμα στην καλλιτεχνική ζωή της πρωτεύουσας. Οι εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» έμειναν θρυλικές, καθώς εκεί παρουσίαζε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που μπέρδευε τραγούδι, χορό και καυστική σάτιρα, κερδίζοντας το κοινό της εποχής.

Έδωσε κρυφά εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Το 1962, ενώ ήταν ακόμη δευτεροετής, βρέθηκε στη σκηνή της θρυλικής «Οδού Ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, δίπλα σε ονόματα όπως ο Δημήτρης Χορν, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρω Κοντού, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Κάθε κήπος». Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ουσιαστικά η πορεία του στο θέατρο, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.

Γιώργος Μαρίνος: H τηλεοπτική πορεία, το Ciao ANT1 με τις «τσαούσες» και οι μεγάλες συνεργασίες

Η σκηνή που συνδέθηκε περισσότερο ήταν η «Μέδουσα» στου Μακρυγιάννη, όπου εμφανιζόταν για σχεδόν δύο δεκαετίες, από το 1973 έως το 1992. Εκεί διαμόρφωσε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό στίγμα, συνεργαζόμενος στενά για χρόνια με τον Δημήτρη Δανίκα, ενώ τραγούδια του έγραψαν σημαντικοί δημιουργοί, όπως η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Νινή Ζαχά.

Ο Γιώργος Μαρίνος συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και πέρασε δυναμικά και από την τηλεόραση, παρουσιάζοντας εκπομπές που άφησαν το στίγμα τους, με πιο χαρακτηριστική το «Ciao ANT1» τις τηλεοπτικές σεζόν 1995-1996 αντικαθιστώντας τη Ρούλα Κορομηλά.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες της ελληνικής δημιουργίας, ανάμεσά τους και ο Μάνος Χατζιδάκις. Παράλληλα, διατηρούσε στενή φιλία και επαγγελματική σχέση με την ηθοποιό Κατιάνα Μπαλανίκα.

Γιώργος Μαρίνος - Κατιάνα Μπαλανίκα

Γιώργος Μαρίνος - Κατιάνα Μπαλανίκα

Στην προσωπική του ζωή κρατούσε πάντα χαμηλούς τόνους και προτιμούσε την απομόνωση. Μεγάλη του αγάπη ήταν η αστρολογία, ενώ ιδιαίτερη θέση στη ζωή του είχαν και τα σκυλιά του. Τα τελευταία χρόνια αποσύρθηκε από τα καλλιτεχνικά δρώμενα και επέλεξε να ζει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στο σπίτι του στον Νέο Βουτζά, κοντά στη Ραφήνα.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια ο ίδιος είχε επιλέξει να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Η απουσία του από την καλλιτεχνική ζωή είχε δημιουργήσει συχνά ερωτήματα για την πορεία του, καθώς ο κόσμος του θεάματος αναζητούσε νέα του.

Σε συνέντευξή της το 2021 στην εκπομπή «Πρωινό», η Κατιάνα Μπαλανίκα είχε μιλήσει για την επιλογή του να κρατήσει αποστάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω επαφές, ούτε εγώ ούτε κανένας μας. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι κοντά σε μια οικογένεια που είναι φίλοι και τον αγαπάνε και δεν έχουμε επαφή. Υποθέτουμε ότι είναι καλά. Προφανώς είναι επιλογή του».

Ο Γιώργος Μαρίνος με όση ορμή γέμιζε τη σκηνή με την παρουσία του, με τόσο ησυχία αποφάσισε να αποχωρήσει από αυτήν σιωπηλά.

