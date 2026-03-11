Γιώργος Μαρίνος: H τελευταία δημόσια εμφάνιση και τα προβλήματα υγείας

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Γιώργου Μαρίνου, την Τσικνοπέμπτη του 2024/ βίντεο Ακόμα δεν είδες τίποτα

«Σίγησε» η φωνή του πρώτου showman της Ελλάδας, Γιώργου Μαρίνου.

O Γιώργος Μαρίνος στην επίσημη πρεμιέρα "Θέλει η Ελλάδα να κρυφτεί", το 2009/ NDP

Το πρόβλημα υγείας και η αποξένωση

Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης «έφυγε» σε ηλικία 87 ετών, το απόγευμα της Τρίτης 10 Μαρτίου. Έπασχε από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε χθες, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατιάνα Μπαλανίκα- Γιώργος Μαρίνος- Κάτια Δανδουλάκη στην επίσημη πρεμιέρα "Ζείτε παίδες Ελλήνων;"/ NDP

Η παρουσίαση του show «Ciao Αnt1» και η ατάκα του «τσαούσες» έχουν μείνει ανεξίτηλα στον χρόνο. Ο Μαρίνος ξεχώριζε για το ευφυές χιούμορ του και είχε την τόλμη να παραδεχτεί ότι ήταν ομοφυλόφιλος από τη δεκαετία του '80.

Εδώ και χρόνια, είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Οι επισκέψεις που δεχόταν ήταν ελάχιστες.

Η τελευταία φορά που τον είδαμε ήταν την Τσικνοπέμπτη του 2024. Η εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα» είχε προβάλει ένα βίντεο στα τέλη Μαρτίου του 2024, όποτε ο Γιώργος χόρευε βαλς και τραγουδούσε, φορώντας ένα αποκριάτικο καπέλο, σε εκδήλωση του γηροκομείου. Αυτή ήταν και η τελευταία του δημόσια εμφάνιση που είχε προβληθεί στα media.

Η εμφάνιση αυτή μάλιστα είχε σχολιαστεί από τους χρήστες των social media και αρνητικά και θετικά. Δηλαδή, κάποιοι χάρηκαν που τον είδαν μετά από χρόνια και ήταν καλά. Από την άλλη, κάποιοι άλλοι διαφώνησαν για το αν ήταν σε θέση να συναινέσει να προβληθεί η εικόνα του, καθώς είχε γίνει γνωστό πως έπασχε από άνοια.

Το μυστήριο για το πού ζούσε

Η εξαφάνιση του ηθοποιού και το γεγονός ότι ελάχιστοι γνώριζαν πού βρισκόταν είχε απασχολήσει τις ψυχαγωγικές εκπομπές πολλές φορές. Σε ρεπορτάζ της εκπομπής του ΟΡΕΝ, το 2024, είχε γίνει γνωστό πως ο Μαρίνος είχε φιλοξενηθεί στο Σπίτι του Ηθοποιού για δύο μήνες. «Είδα μια άλλη μορφή του Γιώργου, γιατί δεν τον ήξερα, μόνο τον θαύμαζα. Είδα ότι είναι πολύ ανθρώπινος, πολύ μορφωμένος, πολύ ευαίσθητος. Μιλούσαμε για το θέατρο. Δεν του άρεσε να βγαίνει στον κήπο και να κάνει βόλτες και δεν ήθελε επισκέψεις. Δε δέχτηκε κανέναν από τους φίλους του που είχαν έρθει να τον επισκεφθούν», είχε παραδεχτεί η Άννα Φόνσου.

«Αφότου αποχώρησε από το Σπίτι του Ηθοποιού αποφάσισε να χαρίσει τα κοστούμια του προς όφελος των ηθοποιών», είχε μεταδώσει ο Νάσος Γουμενίδης στην ίδια εκπομπή.

O Γιώργος Μαρίνος στο Ηρώδειο, στη συναυλία Σταμάτη Κραουνάκη, το 2008/ NDP

Λίγα χρόνια μετά, κυκλοφόρησε η είδηση πως φιλοξενούταν σε κάποιο δωμάτιο στο σπίτι φιλικού του προσώπου. Είχε απομονωθεί και φερόταν να μην ήθελε να έχει επαφή με άτομα από τον χώρο του θεάματος.

«Ο Γιώργος Μαρίνος βρίσκεται σε έναν οίκο ευγηρίας, μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένου. Δε μένει στο σπίτι της οικογένειας Θωμάκου, όπως είχε ακουστεί. Σηκώνεται το πρωί, παίρνει το πρωινό του και συναστρέφεται με τους υπόλοιπους ηλικιωμένους, τραγουδάει και τους κάνει πλάκα. Έχει άνοια, δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Δε θέλει να θυμάται; Έχει φύγει πολύ μακριά από όλο αυτό. Αν τον ρωτήσεις αν θυμάται ποιος είναι , σου λέει “άστα μωρέ αυτά”», είχε περιγράψει στην ίδια εκπομπή, η Τζώρτζια Συρίχα, η οποία τον είχε συναντήσει από κοντά, στις 24 Μαρτίου του 2024.

Λίγες μέρες αργότερα, ο Πάνος Κατσαρίδης είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαρίνο και στην εκπομπή «Ακόμα δεν είδες τίποτα», είχε προβληθεί μια κοινή τους φωτογραφία από τη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

