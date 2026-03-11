Nissan X-Trail: Πότε έρχεται το νέο μοντέλο

Η Nissan αποκαλύπτει το ανανεωμένο XTrail, την εντυπωσιακή εξέλιξη ενός από τα πιο δημοφιλή οικογενειακά SUV στην Ευρώπη. Εδώ και 25 χρόνια, το XTrail ταυτίζεται με την ανθεκτικότητα, την αυτοπεποίθηση και την αίσθηση περιπέτειας σε κάθε διαδρομή. Η ανανέωση του μοντέλου ενισχύει τον χαρακτήρα του, με ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση, αναβαθμισμένη άνεση στην καμπίνα και προηγμένη συνδεσιμότητα, που προσφέρει απολαυστική και σίγουρη οδήγηση κάθε μέρα.

Ως ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Nissan, το ανανεωμένο XTrail συνδυάζει όλα όσα οι οδηγοί αγάπησαν στο πέρασμα των χρόνων, προσφέροντας ακόμη πιο δυναμική οδήγηση και αυξημένη πρακτικότητα σε κάθε οικογενειακή εξόρμηση.

Ανανεωμένος και δυναμικός εξωτερικός σχεδιασμός

Το ανανεωμένο XTrail αποκτά πιο στιβαρή και δυναμική παρουσία. Το ανασχεδιασμένο εμπρόσθιο μέρος με την ευρύτερη μάσκα V-Motion τραβάει αμέσως τα βλέμματα, προσδίδοντας εντυπωσιακή εμφάνιση και εκφράζοντας με σύγχρονο τρόπο το σχεδιαστικό DNA της Nissan.

Οι ζάντες ελαφρού κράματος 19" (Diamond Cut), σε συνδυασμό με τους μαύρους καθρέπτες και τις μαύρες λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες, στους θόλους των τροχών και στα πλαϊνά προστατευτικά, ενισχύουν τον αυθεντικό SUV χαρακτήρα του μοντέλου. Το εμπρόσθιο μέρος, με την ανανεωμένη γρίλια και τους πλευρικούς αεραγωγούς, πλαισιώνεται από νέους προφυλακτήρες και περισσότερη επιφάνεια χρώματος πίσω, προσδίδοντας ένα ακόμη πιο σύγχρονο και δυναμικό παρουσιαστικό.

Τα LED πίσω φώτα τονίζουν την χαρακτηριστική φωτιστική ταυτότητα του X-Trail, ενώ οι δύο νέες επιλογές εξωτερικών χρωμάτων, Universal Blue και Baja Storm, είναι διαθέσιμες και σε διχρωμίες, για ακόμα πιο εντυπωσιακή εμφάνιση.

Αναβαθμισμένη άνεση στο εσωτερικό

Η καμπίνα του X-Trail αναβαθμίζεται, προσφέροντας ακόμη υψηλότερα επίπεδα άνεσης και ποιότητας, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστή στον ανθεκτικό και περιπετειώδη χαρακτήρα του μοντέλου. Νέα υλικά προσθέτουν ζεστασιά και κομψότητα, όπως η πολυτελής δερμάτινη ταπετσαρία με τρισδιάστατο σχέδιο σε απόχρωση chestnut brown, το υψηλής ποιότητας συνθετικό δέρμα και η εκλεπτυσμένη κεντρική κονσόλα με καφέ ξύλο. Παράλληλα, διακριτικές αναβαθμίσεις σε όλη την καμπίνα ενισχύουν την αίσθηση αρμονίας και πρακτικότητας, διατηρώντας τη στιβαρή προσωπικότητα του X-Trail.

Τα θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα, το θερμαινόμενο τιμόνι, το σύστημα τριζωνικού κλιματισμού και η οθόνη infotainment 12,3 ιντσών, ενισχύουν περαιτέρω την αίσθηση άνεσης. Τα πίσω συρόµενα καθίσματα µε αναδίπλωση 40/20/40 προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία για επιβάτες ή αποσκευές, ενώ το premium ηχοσύστημα BOSE με 10 ηχεία, το θερμαινόμενο παρμπρίζ και ο κοτσαδόρος, ενισχύουν ακόμα περισσότερο την πρακτικότητα για έναν δραστήριο τρόπο ζωής.

Προηγμένη συνδεσιμότητα και τεχνολογία

Το τελευταίας γενιάς σύστημα infotainment NissanConnect φέρνει για πρώτη φορά το Google built-in στο X-Trail, προσφέροντας μια διαισθητική και πλήρως hands-free εμπειρία στην καμπίνα. Οι οδηγοί έχουν πρόσβαση σε φωνητικές εντολές μέσω Google Assistant, δυνατότητα λήψης εφαρμογών από το Play Store και ενημερώσεις καιρού – όλα χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους.

Το αναβαθμισμένο 3D Around View Monitor 8 σημείων, εξοπλισμένο με ευρυγώνιες εξωτερικές κάμερες, προσφέρει στον οδηγό τη δυνατότητα 3D περιφερειακής θέασης γύρω από το όχημα σε χαμηλές ταχύτητες, με λειτουργίες όπως η θέαση «αόρατου» καπό (Invisible Hood View) και η T-Junction view. Κατά τη στάθμευση ή την πλοήγηση σε στενούς χώρους, το σύστημα προβάλλει στην κεντρική οθόνη, μια υψηλής ανάλυσης πανοραμική εικόνα από ψηλά, επιτρέποντας στους οδηγούς να ελέγχουν το όχημα με μεγαλύτερη άνεση και αυτοπεποίθηση.Η νέα λειτουργία 3D περιφερειακής θέασης επιτρέπει στον οδηγό να επιλέγει ανάμεσα σε οκτώ διαφορετικές γωνίες κάμερας

Δύο εξειδικευμένες λειτουργίες βελτιώνουν την ορατότητα ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Η λειτουργία «Invisible Hood View» χρησιμοποιεί εικόνες από την μπροστινή κάμερα για να δείξει τη θέση των μπροστινών τροχών, σαν το καπό να ήταν διαφανές. Αυτό την καθιστά ιδανική για την αποφυγή πεζοδρομίων, πετρών ή άλλων ανωμαλιών του δρόμου.

Παράλληλα, η λειτουργία «T-Junction View» προσφέρει μια ευρεία εμπρόσθια προοπτική σε χαμηλές ταχύτητες, ενισχύοντας τη σιγουριά κατά την έξοδο από εξόδους ή διασταυρώσεις με περιορισμένη ορατότητα. Ως αποτέλεσμα, αυτές οι λειτουργίες συμβάλλουν στην προστασία του οχήματος από φθορές κατά την καθημερινή χρήση και κάνουν την οδήγηση πιο σίγουρη και ασφαλή.

Αναβαθμισμένο ProPILOT Assist

Οι αναβαθμίσεις στο ProPILOT Assist προσφέρουν πιο ομαλές αντιδράσεις, βελτιωμένη αναγνώριση πινακίδων ταχύτητας, πιο ακριβή ανίχνευση σημάτων κυκλοφορίας, ομαλότερη πέδηση και επιτάχυνση, και πιο σταθερή διατήρηση λωρίδας, ειδικότερα σε στενές λωρίδες.

Κορυφαία τεχνολογία e-POWER

Το ανανεωμένο X-Trail συνεχίζει να διατίθεται με το σύστημα e-POWER, τη μοναδική υβριδική τεχνολογία της Nissan, που ήδη έχουν εμπιστευτεί πάνω από 285.000 πελάτες σε όλη την Ευρώπη - διαθέσιμο τόσο στο Qashqai όσο και στο

X-Trail.

Το σύστημα e-POWER προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική οδήγηση, εξασφαλίζοντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη λειτουργία, χωρίς την ανάγκη φόρτισης στην πρίζα. Σε συνδυασμό με το σύστημα τετρακίνησης e-4ORCE, το X-Trail εξασφαλίζει εξαιρετική πρόσφυση, σταθερότητα, και σιγουριά σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Έκδοση N-Trek: Έτοιμη για περιπέτεια

Για τους πελάτες των οποίων το ιδανικό Σαββατοκύριακο περιλαμβάνει εκδρομές στην ύπαιθρο, διαδρομές με mountain bike και χειμερινά ταξίδια για σκι, η ανανεωμένη έκδοση N-Trek επιστρέφει με ακόμη πιο τολμηρό και περιπετειώδη χαρακτήρα. Διαθέτει πιο δυναμική και τολμηρή εμφάνιση, ειδικές λεπτομέρειες και ανθεκτικά υλικά σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες χρήσης.

Κατασκευασμένα από αδιάβροχο ύφασμα CellCloth®, τα καθίσματα στο εσωτερικό χρησιμοποιούν ειδικά υλικά που απωθούν το νερό και παραμένουν στεγνά, προστατεύοντας την καμπίνα από τις φθορές που προκαλεί μια δραστήρια καθημερινότητα. Η πρακτικότητα επεκτείνεται με την επένδυση στο χώρο αποσκευών και τα αδιάβροχα πατάκια από ανθεκτικό καουτσούκ, που προσφέρουν αντοχή και προστασία σε κάθε οικογενειακή περιπέτεια.

Με τη νέα, στιβαρή εμφάνιση, τις ξεχωριστές λεπτομέρειες και τη νέα ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή, το νέο N-Trek είναι το πιο τολμηρό, ικανό και έτοιμο για κάθε περιπέτεια X-Trail που έχει κυκλοφορήσει ποτέ.

Το Νέο 2026 Nissan X-Trail θα είναι διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα από αρχές Απριλίου.