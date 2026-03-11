Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη Σικελία

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Γυναικοκτονία στη Σικελία: 67χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 50χρονη πρώην σύντροφό του, Ντανιέλα Τζινάτι.
  • Η δολοφονία συνέβη στη Μεσσίνα, μετά από άρνηση της γυναίκας να επανασυνδεθούν.
  • Ο δράστης είχε προηγουμένως υπό κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιόλι λόγω καταγγελιών της γυναίκας.
  • Η κόρη της Τζινάτι βρήκε το πτώμα και λιποθύμησε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
  • Ο δράστης εντοπίστηκε μέσω καμερών και ομολόγησε, τώρα κρατείται στη φυλακή.

Νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη Σικελία. Ο δράστης μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν. 

Η 50χρονη Ντανιέλα Τζινάτι δολοφονήθηκε με δεκάδες μαχαιριές στη Μεσσίνα της Σικελίας από τον 67χρονο πρώην σύντροφό της.

Έπειτα από σειρά καταγγελιών της γυναίκας, οι δικαστές τού είχαν επιβάλει κατ' οίκον περιορισμό, με ηλεκτρονικό βραχιόλι. 

Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην του, όταν αρνήθηκε να τα ξανά βρουν

H 50χρονη είχε κάνει περιοριστικά μέτρα στον πρώην σύντροφό της / Φωτογραφία Facebook 

Όμως το βράδυ της Τρίτης κατάφερε να φτάσει μέχρι το σπίτι της Τζινάτι. Της ζήτησε να μιλήσουν, όμως η ίδια του ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να τα ξαναφτιάξουν. Η απάντησή της, όμως, δεν έγινε σεβαστή και προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του: άρχισε να τη μαχαιρώνει με ασύλληπτη βία, προκαλώντας της ακαριαίο θάνατο. 

Γυναικοκτονία Ιταλία

Η 50χρονη Ντανιέλα Τζινάτι / Φωτογραφία Facebook

Το πτώμα της άτυχης γυναίκας αντίκρισε η κόρη της επιστρέφοντας στο σπίτι. Λιποθύμησε και διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. 

Ο δράστης εντοπίστηκε χάρη και σε λήψεις από κάμερες ασφάλειας και, αφού ομολόγησε, οδηγήθηκε στη φυλακή. 
 

ΣΙΚΕΛΙΑ
 |
ΓΥΝΑΙΚΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
