Κι όμως... ο Ιππότης της Ασφάλτου «αναστατώνει» το Cash or Trash!

Σήμερα, Τετάρτη 11 Μαρτίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Στέφανος είναι συλλέκτης παιχνιδιών μικρών ή μεγάλων, αρκεί να έχουν κάτι το ξεχωριστό. Μέσα από τον συλλεκτισμό απέκτησε αρκετούς φίλους, που μοιράζονται το ίδιο πάθος. Αποφάσισε να έρθει στο Cash or Trash για να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία, παρουσιάζοντας, όμως, το αντικείμενο ενός πολύ καλού του φίλου, αποφεύγοντας έτσι το άγχος του αποχωρισμού ενός δικού του συλλεκτικού αντικειμένου. Ο πωλητής λαμβάνει μια ανώτερη, από το προσδοκώμενο, οικονομική εκτίμηση και μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών γεμάτος αυτοπεποίθηση, έτοιμος να δώσει τη δική του «μάχη» στο παιχνίδι των προσφορών και να ζήσει μια δυνατή δημοπρασία!

Η Μαρία διαθέτει χιούμορ κι αυτό επιλέγει ως «όπλο» για να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της ζωής, όχι όμως και για το αντικείμενό της, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Cash or Trash. Η πωλήτρια έρχεται στην εκπομπή με ξεκάθαρη πρόθεση να πουλήσει το αντικείμενό της, αλλά και να απολαύσει αυτή τη νέα εμπειρία. Το αντικείμενό της ξεσηκώνει «κύματα» ενθουσιασμού ανάμεσα στους αγοραστές και όλα δείχνουν πως θα ακολουθήσει μια ξεχωριστή δημοπρασία. Η Μαρία ολοκληρώνει την εμπειρία της στο Cash or Trash με μια από τις πιο ωραίες στιγμές της εκπομπής!

Η Κική φέρνει στο Cash or Trash το τρίτο, κατά σειρά, αντικείμενο από μια συγκεκριμένη κατηγορία ξύλινων διακοσμητικών, που έχουμε δει στην εκπομπή. Η νεαρή επιχειρηματίας ζει τα τελευταία χρόνια στην Πάρο για επαγγελματικούς λόγους και αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια στο εξωτερικό. Μέσα από αυτά έχει δημιουργήσει μια ξεχωριστή συλλογή διακοσμητικών αντικειμένων. Γνωρίζοντας καλά την αξία του αντικειμένου της -κι έχοντας επενδύσει και στη μεταφορά του από το εξωτερικό- η Κική εμφανίζεται αδιάλλακτη: θα το αποχωριστεί μόνο αν δεχτεί μια πραγματικά υψηλή προσφορά από τους αγοραστές.

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει για πέμπτη σεζόν το Cash or Trash!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Η Δέσποινα Μοιραράκη με τον εκτιμητή του Cash or Trash, Θάνο Λούδο

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

