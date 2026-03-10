Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Νικόλας από το Νυδρί Λευκάδας παρουσίασε ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση στην εκπομπή Cash or Trash.
  • Το πουκάμισο φέρει τα αρχικά A.S.O. και προέρχεται από το ραφείο Pec & Co της Νέας Υόρκης.
  • Ο εκτιμητής Θάνος Λούδος εκτίμησε την αξία του σε 700 ευρώ, λόγω έλλειψης πιστοποίησης προέλευσης.
  • Οι προσφορές ξεκίνησαν από 800 ευρώ, αλλά δεν επετεύχθη συμφωνία καθώς ο Νικόλας ζητούσε 2.000 ευρώ.
  • Ο Νικόλας υποσχέθηκε να επιστρέψει με περισσότερα αντικείμενα του Ωνάση.

Μια ακόμη ιδιαίτερη εμφάνιση έκανε στο πλατό της εκπομπής Cash or Trash ο Νικόλας από το Νυδρί Λευκάδας, ο οποίος επέστρεψε για δεύτερη φορά φέρνοντας μαζί του ένα αντικείμενο που συνδέεται με τον θρυλικό Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση.

Ο νησιώτης συλλέκτης, γνωστός για την αγάπη του στα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Ωνάση, εμφανίστηκε στην εκπομπή με ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο, το οποίο σύμφωνα με τον ίδιο φέρει τα αρχικά του Αριστοτέλη Σωκράτη Ωνάση και προέρχεται από το γνωστό ραφείο Pec & Co της Νέας Υόρκης.

Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση

«Πάντα έρχομαι με τα καλούδια της Λευκάδας»

Κατά την είσοδό του στο πλατό, ο Νικόλας δεν παρέλειψε να φέρει μαζί του και τοπικά προϊόντα από τη Λευκάδα, όπως είχε κάνει και στην προηγούμενη εμφάνισή του.

«Είχα υποσχεθεί ότι θα ξανάρθω και ξαναήρθα», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Πάντοτε έρχομαι με τα καλούδια και τα προϊόντα της Λευκάδας, τα τοπικά. Για εσάς και για όλους».

Μεταξύ άλλων, προσέφερε λαδόπιτα και λαδοκούλουρα από τον Ιδρύ Λευκάδας, θέλοντας να μοιραστεί τις γεύσεις του νησιού με τους συντελεστές της εκπομπής.

Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση

Η προηγούμενη εμφάνιση με το πούρο του Ωνάση

Ο Νικόλας είχε ήδη προκαλέσει αίσθηση στην πρώτη του παρουσία στην εκπομπή, όταν είχε φέρει ένα πούρο που φέρεται να ανήκε στον Αριστοτέλη Ωνάση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος: «Την πρώτη φορά που είχα έρθει είχα φέρει ένα πούρο του αείμνηστου Αριστοτέλη Ωνάση. Είχε κάνει πάταγο».

Μάλιστα, ο ίδιος μοιράστηκε και μια ιστορία που είχε ακούσει από τον παππού του για τον εφοπλιστή.

«Έβγαινε πολλές φορές με την ψαρόβαρκά του από τον Σκορπιό και ερχόταν στο Νυδρί να ψωνίσει. Έπαιρνε ψάρια από τον ψαρά, φρούτα από τον μανάβη και έφευγε μόνος του με τις σακούλες. Αυτό που μου έλεγε πάντα ο παππούς μου είναι ότι ερχόταν ξυπόλυτος. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και βοήθησε πολλές οικογένειες στο χωριό».

Το μεταξωτό πουκάμισο του Ωνάση

Το αντικείμενο που έφερε αυτή τη φορά ήταν ένα λευκό μεταξωτό πουκάμισο, στο οποίο φαίνονται τα αρχικά A.S.O., δηλαδή Αριστοτέλης Σωκράτης Ωνάσης.

Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση

Σύμφωνα με τον Νικόλα, το πουκάμισο ανήκει σε έναν συλλέκτη που τον προσέγγισε μετά την πρώτη του εμφάνιση στην εκπομπή.

«Με πήρε τηλέφωνο ένας κύριος που είναι συλλέκτης αντικειμένων του Αριστοτέλη Ωνάση και της Μαρίας Κάλλας και μου είπε: “Θέλω να με εκπροσωπήσεις με το πουκάμισο του Ωνάση”», αποκάλυψε.

Όπως πρόσθεσε, το ένδυμα είναι χειροποίητο και ραμμένο στη Νέα Υόρκη, ενώ πιθανότατα ανήκει στις δεκαετίες του ’60 ή του ’70.

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου

Ο εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος εξήγησε ότι το πουκάμισο παρουσιάζει πολλά στοιχεία που παραπέμπουν στον Ωνάση, όπως το μονόγραμμα, η ετικέτα του ραφείου και η παλαιότητά του.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως η έλλειψη πιστοποιημένης προέλευσης περιορίζει σημαντικά την αξία του.

«Αν υπήρχε μια φωτογραφία ή κάποιο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι φορέθηκε από τον Ωνάση, τότε η αξία του θα μπορούσε να είναι δέκα φορές μεγαλύτερη», ανέφερε.

Cash or Trash: Συγκίνηση για το μεταξωτό πουκάμισο του Αριστοτέλη Ωνάση

Τελικά, η εκτίμηση που έδωσε για το αντικείμενο ήταν 700 ευρώ.

Η δημοπρασία και οι προσφορές

Στο δωμάτιο των αγοραστών οι προσφορές ξεκίνησαν χαμηλά, με τα ποσά να ανεβαίνουν σταδιακά.

Οι ενδιαφερόμενοι συζήτησαν αρκετά για την αξία του αντικειμένου και για το κατά πόσο τα προσωπικά αντικείμενα μεγάλων προσωπικοτήτων, όπως ο Ωνάσης, έχουν συλλεκτική αξία όταν δεν υπάρχει επίσημη πιστοποίηση.

Η Ρογδάκη ανέβασε την προσφορά στα 800 ευρώ, δηλαδή 100 ευρώ πάνω από την εκτίμηση.

Ωστόσο, ο Νικόλας δεν φάνηκε ικανοποιημένος.

«Η εκτίμηση που μου δώσατε είναι πολύ μικρή. Είμαστε πολλά χιλιόμετρα μακριά για να φτάσουμε στη Λευκάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Δεν επετεύχθη συμφωνία

Όταν ρωτήθηκε ποιο είναι το ποσό που ζητά ο συλλέκτης, ο Νικόλας αποκάλυψε ότι η τιμή που θα ήθελε είναι 2.000 ευρώ.

Παρά τη συζήτηση που ακολούθησε, οι αγοραστές δεν ανέβασαν περισσότερο τις προσφορές τους και τελικά δεν επετεύχθη συμφωνία.

«Θα ξανάρθω με αντικείμενα του Αρίστου»

Παρά το γεγονός ότι το αντικείμενο δεν πουλήθηκε, ο Νικόλας αποχώρησε από την εκπομπή με θετική διάθεση και μια υπόσχεση.

«Σας υπόσχομαι ότι θα ξανάρθω», είπε χαμογελώντας.

Μάλιστα, τόνισε ότι σκοπεύει να επιστρέψει ξανά στην εκπομπή φέρνοντας κι άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με τον Αριστοτέλη Ωνάση, τον οποίο – όπως είπε – στη Λευκάδα αποκαλούν ακόμη «ο δικός μας Αρίστος».

