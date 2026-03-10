Γιάννης Αεράκης: Ο YouTuber ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο

O γνωστός YouTuber Γιάννης Αεράκης αποκάλυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι πρόκειται να ξεκινήσει χημειοθεραπείες.

Ο δημιουργός περιεχομένου, που έγινε γνωστός μέσα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μίλησε ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας του, εξηγώντας ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και ότι θα χρειαστεί να μπει στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει τη θεραπεία.

«Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που ανάρτησε.

Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί και να μην τα καταφέρουμε».