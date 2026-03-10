Υπουργός Άμυνας ΗΠΑ σε Ρωσία: Μην εμπλακείτε στη σύρραξη στο Ιράν

Την άποψη ότι η Ρωσία δεν θα πρέπει να εμπλακεί στη σύγκρουση που αφορά το Ιράν εξέφρασε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Πιτ Χέγκσγκεθ, σχολιάζοντας την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι ο Τραμπ διατηρεί ισχυρούς διαύλους επικοινωνίας με ηγέτες άλλων χωρών, κάτι που – όπως είπε – δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες και επιλογές για τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια περίοδο ιδιαίτερα έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων.

«Ο πρόεδρος, όπως έχω πει και στο παρελθόν, διατηρεί ισχυρές σχέσεις με παγκόσμιους ηγέτες, γεγονός που δημιουργεί ευκαιρίες και επιλογές για εμάς με πολύ δυναμικούς τρόπους. Έτσι, ο πρόεδρος είπε ότι ήταν μια καλή συνομιλία», ανέφερε ο Χέγκσεθ.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών, ωστόσο – σύμφωνα με όσα μεταφέρθηκαν από όσους έλαβαν μέρος – η συζήτηση χαρακτηρίστηκε ουσιαστική.

Όπως πρόσθεσε, η συνομιλία επαναβεβαίωσε την προσδοκία για ενδεχόμενη πρόοδο προς την ειρήνη στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω εμπλοκή στη σύγκρουση που αφορά το Ιράν.

