Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε

«Δεν είχα σκοπό να ανατιναχθώ»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 17:53 ΔΥΠΑ: Χιλιάδες αιτήσεις για το voucher  των 750 ευρώ
10.03.26 , 17:47 Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε
10.03.26 , 17:21 Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
10.03.26 , 17:10 Τουρκία: «Γίγαντας» στα χαρτιά χωρίς αντιαεροπορικούς Patriot!
10.03.26 , 16:50 Full in love η Klavdia: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της, Γιώργο
10.03.26 , 16:42 Άγιοι Ανάργυροι: Η Στιγμή Που Καφετέρια Τυλίγεται Στις Φλόγες
10.03.26 , 16:22 Μητσοτάκης: Τι είπε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα
10.03.26 , 16:21 Μελίνα Κανά: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η αποχή από το τραγούδι
10.03.26 , 16:05 Renault: Αποκαλύπτουμε δυο πρωτότυπα μοντέλα της
10.03.26 , 16:01 Κύπρος: Συνελήφθη μέλος της Χαμάς στο αεροδρόμιο της Λάρνακας
10.03.26 , 15:55 Άγιοι Ανάργυροι: Βίντεο Από Τον Εμπρησμό Γνωστής Καφετέριας
10.03.26 , 15:43 Ηλικιωμένος Έριξε Το Όχημά Του Σε Τράπεζα -Είμαι Σε Απόγνωση
10.03.26 , 15:40 Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
10.03.26 , 15:35 Ο Αντετοκούμπο στους βραβευμένους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας
10.03.26 , 15:30 Κακοποίηση 8χρονου: Καταδικάστηκε Ο Θείος Και Στο Εφετείο
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»
Ανακοινώθηκε voucher για ψώνια στο σούπερ μάρκετ - Ποιους αφορά
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (10/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 48χρονος άνδρας από το Σουδάν προφυλακίστηκε μετά την απολογία του για κατοχή χειροβομβίδων έξω από τη ΓΑΔΑ.
  • Αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για διακεκριμένη οπλοκατοχή και κατοχή εκρηκτικών υλών.
  • Ισχυρίστηκε ότι βρήκε τις χειροβομβίδες τυχαία και ήθελε να τις παραδώσει στις αρχές.
  • Αρχικά επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, αλλά δεν έλαβε προσοχή.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι ο 48χρονος προσέγγισε την ΓΑΔΑ και παραδόθηκε χωρίς αντίσταση.

O 48χρονος άνδρας από το Σουδάν που συνελήφθη με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ την προηγούμενη Παρασκευή προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα, όπως διακεκριμένη οπλοκατοχή, αλλά και για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών. Η διαδικασία της απολογίας του φέρεται να κράτησε περίπου είκοσι λεπτά.

Απειλή με χειροβομβίδες έξω από ΓΑΔΑ:«Μου είπε "θα με δεις στην τηλεόραση"»

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει τις χειροβομβίδες. Υποστήριξε ότι τις βρήκε τυχαία μέσα σε ένα σακίδιο, το οποίο –όπως είπε– ήταν πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να το παραδώσει στις αρχές, θεωρώντας ότι αυτό ήταν το σωστό.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι αρχικά επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα για να ενημερώσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κατευθύνθηκε προς τη ΓΑΔΑ ώστε να παραδώσει ο ίδιος τα εκρηκτικά.

Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Άνδρας απειλούσε να ανατιναχθεί

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν 2 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΓΑΔΑ
 |
ΣΟΥΔΑΝ
 |
ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top