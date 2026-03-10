Χειροβομβίδες ΓΑΔΑ: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος - Τι ισχυρίστηκε

O 48χρονος άνδρας από το Σουδάν που συνελήφθη με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ την προηγούμενη Παρασκευή προφυλακίστηκε μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για σοβαρά αδικήματα, όπως διακεκριμένη οπλοκατοχή, αλλά και για προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών. Η διαδικασία της απολογίας του φέρεται να κράτησε περίπου είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει τις χειροβομβίδες. Υποστήριξε ότι τις βρήκε τυχαία μέσα σε ένα σακίδιο, το οποίο –όπως είπε– ήταν πεταμένο στην περιοχή της Ακρόπολης. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να το παραδώσει στις αρχές, θεωρώντας ότι αυτό ήταν το σωστό.

Ο ίδιος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι αρχικά επισκέφθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα για να ενημερώσει τους αστυνομικούς. Ωστόσο, δεν έλαβε την απαραίτητη προσοχή. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, κατευθύνθηκε προς τη ΓΑΔΑ ώστε να παραδώσει ο ίδιος τα εκρηκτικά.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό

Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ανακοινώνεται ότι περί ώρα 18:00, 48χρονος αλλοδαπός προσέγγισε, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.).

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν 2 χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.