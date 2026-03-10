Μελίνα Κανά: Το σοβαρό πρόβλημα υγείας και η αποχή από το τραγούδι

Μία σπάνια προσωπική εξομολόγηση έκανε η Μελίνα Κανά και αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και την ανάγκασε να απέχει από το τραγούδι.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια αναφέρθηκε στα όσα στερήθηκε λόγω της δουλειάς της αλλά και για την περίοδο που αναγκάστηκε να απέχει από το τραγούδι για λόγους υγείας

H τραγουδίστρια, η οποία στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι στα 37 της χρόνια έπαθε ένα ισχαιμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συναυλίας της, εξομολογήθηκε ότι εκείνο το διάστημα που απείχε αναγκαστικά, ήταν το πιο δύσκολο για εκείνη.

Μάλιστα, η Μελίνα Κανά παραδέχτηκε ότι είχε αρκετό άγχος για το πώς θα είναι όταν θα επιστρέψει.

«Και το παιδί μου στερήθηκα, και τους φίλους μου στερήθηκα, και τις διακοπές μου στερήθηκα, αλλά είχα την ψυχραιμία και το θάρρος να λέω, “παιδιά ώπα τώρα, δε δουλεύω άλλο, πάω και ξεκουράζομαι, κάνω τα δικά μου να γεμίσω τις μπαταρίες μου”. Δεν έκανα μεγάλα διαλείμματα. Όποτε ένιωθα ότι πρέπει να επανέλθω, το έκανα…Υπήρχε μια ομαλότητα στη διαδοχή των καταστάσεων. Αυτό που ήταν δύσκολο, ήταν οι φορές που αναγκάστηκα να απομακρυνθώ, κυρίως για προβλήματα υγείας. Τότε που δεν ήταν επιλογή μου να απέχω, αλλά αναγκάστηκα από ανώτερες δυνάμεις να το κάνω. Δόξα τω Θεώ ξεπεράστηκαν όλα και συνεχίζουμε» είπε η Μελίνα Κανά στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τρίτης 10 Μαρτίου.

«Είχα μια αγωνία αν θα μπορώ να είμαι η ίδια. Ποτέ δεν είσαι ίδιος μετά από τέτοιες περιπέτειες. Κοιτάς όμως να είσαι όσο το δυνατόν καλός γίνεται…», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Έπαθα έμφραγμα επάνω στη σκηνή. Τις προηγούμενες ημέρες είχα έναν έντονο πόνο στο στήθος, αλλά νόμιζα ότι ήταν κούραση ή ότι είχα καπνίσει πολύ ή ότι κρύωσα. Τελικά ερχόταν το τσουνάμι… Δεν με ανησύχησε ότι με έβλεπε ο κόσμος, αλλά ότι μπορεί να πέθαινα εκεί μέσα. Ένιωσα ότι πεθαίνω κι ότι δεν θα ξαναβγώ. Το μαγαζί ήταν υπόγειο. Έλεγα στη συνεργάτιδά μου εκεί να με ανεβάσει πάνω και να δω ουρανό. Αυτός ήταν ο φόβος μου» είχε εξομολογηθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της η Μελίνα Κανά.



