ΔΥΠΑ: Χιλιάδες αιτήσεις για το voucher  των 750 ευρώ

Υπήρξαν προβλήματα πρόσβασης στην πλατφόρμα

STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: newpost.gr, φωτογραφία Ευρωκίνηση/Γ. Παναγόπουλος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα υπέβαλαν αιτήσεις για το εκπαιδευτικό επίδομα 750 ευρώ.
  • Το σύστημα μπλόκαρε λόγω της υψηλής ζήτησης κατά την υποβολή αιτήσεων.
  • Διαθέσιμες θέσεις για 114.000 δικαιούχους αναμένονται να εξαντληθούν γρήγορα.
  • Η επιλογή βασίζεται σε αυστηρή σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων.
  • Η ταχύτητα υποβολής είναι καθοριστική για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα προσπάθησαν ταυτόχρονα να συνδεθούν για να υποβάλουν αίτηση για το εκπαιδευτικό επίδομα έως 750 ευρώ, με αποτέλεσμα το σύστημα να «μπλοκάρει» για ένα χρονικό διάστημα. 

Η ζήτηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις για 114.000 δικαιούχους εκτιμάται ότι θα εξαντληθούν γρήγορα.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αυστηρή σειρά προτεραιότητας υποβολής αιτήσεων, γεγονός που σημαίνει ότι η ταχύτητα υποβολής παίζει καθοριστικό ρόλο για την ένταξη στο πρόγραμμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 
 

ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΥΠΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ 750 ΕΥΡΩ
