Τροχός της Τύχης: Εσύ θα το έβρισκες; Ο γρίφος του τελικού που δε λύθηκε

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης  10/3/2026 στο Star, η Δήμητρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα το έβρισκες; Ο γρίφος του τελικού που δε λύθηκε

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Ν, το Κ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Τροχός της Τύχης: Εσύ θα το έβρισκες; Ο γρίφος του τελικού που δε λύθηκε

Η Δήμητρα κατάφερε να βρει τη δεύτερη λέξη, αλλά όχι να λύσει ολόκληρο τον γρίφο.

Τι λες; Μπορείς να βρεις τα Συνώνυμα πριν από την παίκτρια; Δοκίμασε τώρα!

Διαβάστε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

