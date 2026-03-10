Skoda Elroq: «Καλύτερο Ηλεκτρικό» στα CAR OF THE YEAR 2026

Η διάκριση προέκυψε έπειτα από ψηφοφορία του κοινού των μέσων newsauto.gr, newsmoto.gr, του περιοδικού CAR και του protothema.gr, όπου οι αναγνώστες κλήθηκαν να επιλέξουν τα νέα μοντέλα που ξεχώρισαν ανάμεσα στις σημαντικότερες παρουσίες της αγοράς.Χιλιάδες αναγνώστες συμμετείχαν στην ψηφοφορία, επιλέγοντας τα αγαπημένα τους μοντέλα σε επτά διαφορετικές κατηγορίες αυτοκινήτων, καθώς και –για δεύτερη χρονιά– σε μία κατηγορία μοτοσικλέτας. Στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το Skoda Elroq ξεχώρισε συγκεντρώνοντας την προτίμηση του κοινού και κατακτώντας τον τίτλο «Καλύτερο Ηλεκτρικό 2026».





Το Skoda Elroq αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας στη στρατηγικής σημασίας κατηγορία των compact SUV, αλλά και το πρώτο μοντέλο παραγωγής που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid. Η ξεχωριστή αισθητική του αναγνωρίστηκε διεθνώς, καθώς τιμήθηκε με το κορυφαίο βραβείο “Red Dot Award” για την εξαιρετική σχεδίασή του. Το βραβείο, που απονέμεται από επιτροπή 43 ειδικών από 21 χώρες, αξιολογεί στοιχεία όπως η καινοτομία, η εργονομία, η ανθεκτικότητα και η φιλικότητα προς το περιβάλλον.

Με χαρακτηριστικά στοιχεία όπως το Tech-Deck Face και τον στιβαρό, σύγχρονο σχεδιασμό του, το Elroq σηματοδοτεί τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της Skoda.Με ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης από 34.950€ (πριν από οποιαδήποτε κρατική επιδότηση), συγκαταλέγεται στις πιο προσιτές προτάσεις της κατηγορίας του, λαμβάνοντας υπόψη τη χωρητικότητα της μπαταρίας και τον πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό του.



Το Elroq διατίθεται με τρεις επιλογές μπαταρίας, αποδίδοντας ισχύ από 170 PS έως 286 PS και προσφέροντας χωρητικότητα έως 82 kWh (77 kWh ωφέλιμη). Η μέγιστη αυτονομία φτάνει έως 581 km, ενώ η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε μόλις 25–28 λεπτά, ανάλογα με την έκδοση μπαταρίας.

