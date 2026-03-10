Φρουροί της Επανάστασης: Έτοιμοι για χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

«Προετοιμαζόμασταν δεκαετίες για αυτή τη στιγμή»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.03.26 , 22:19 Κέλλυ Βρανάκη μετά από χειρουργείο: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
10.03.26 , 22:12 Κλήρωση Τζόκερ 10/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.00.000 ευρώ
10.03.26 , 22:05 Στην Αγγλία το B1 Lancer: Αυξάνεται η συμμετοχή των Βρετανών στον πόλεμο
10.03.26 , 22:02 Δημοσκόπηση Alco: Δένδιας και Πιερρακάκης οι πλέον επιτυχημένοι υπουργοί
10.03.26 , 21:50 MasterChef: Ο Ανδρέας έκανε γυαλιά - καρφιά το πλατό - «Οδοστρωτήρας»
10.03.26 , 21:49 Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής
10.03.26 , 21:40 MasterChef: «Οδηγοί και ακόλουθοι» - Το δύσκολο Τεστ Δημιουργικότητας
10.03.26 , 21:35 Κλήρωση Eurojackpot 10/3: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 15.000.000 ευρώ
10.03.26 , 21:31 «Βουτιά» των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου
10.03.26 , 21:19 Τα οκτώ πλωτά «υπερόπλα» που θωρακίζουν την αεράμυνα της Κύπρου
10.03.26 , 21:14 Ο Nick Cave, το Οσκαρ και ο Μπραντ Πιτ!
10.03.26 , 20:40 Φρουροί της Επανάστασης: Έτοιμοι για χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν
10.03.26 , 20:37 Skoda Elroq: «Καλύτερο Ηλεκτρικό» στα CAR OF THE YEAR 2026
10.03.26 , 20:23 Έκλεισε το μεγαλύτερο διυλιστήριο των Εμιράτων μετά από χτύπημα του Ιράν
10.03.26 , 20:14 Κυβερνοεπιθέσεις από το Ιράν σε κάμερες ασφαλείας της Κύπρου
Καραμήτρου: «O Νίκος Στραβελάκης έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει»
Σμαράγδα Καρύδη: Ευτυχισμένη στον Ινδικό Ωκεανό
Κοσιώνη: Η απάντηση στα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φεύγει από τον ΣΚΑΪ
Αλίκη Καραμανλή: Η κόρη του Κώστα Καραμανλή ξανά στη θεατρική σκηνή
Κατερίνα Καινούργιου: Αποκάλυψε πόσα κιλά έχει πάρει στην εγκυμοσύνη της
Οικογενειακά γενέθλια για την Πέγκυ Ζήνα: Τα πόσα έκλεισε η τραγουδίστρια;
Ντόρα Μπακογιάννη: «Έχω παιδί εκτός γάμου, τι να κάνω τώρα, να το καταπιώ;»
Νταντάδες Γειτονιάς: Πώς θα πάρουν 500 ευρώ οι γιαγιάδες κι οι παππούδες
Βάσω Λασκαράκη: Η εξομολόγηση για την κόρη της - «Μου είπαν στο σχολείο...»
Ελένη Βουλγαράκη – Φώτης Ιωαννίδης: Μετακομίζουν!
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 10.03.26, 20:43
Φρουροί της Επανάστασης Ιράν: Έτοιμοι για χερσαία επίθεση ΗΠΑ (βίντεο STAR)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.
  • Έχουν προετοιμαστεί για δεκαετίες για αυτό το σενάριο, εφαρμόζοντας το δόγμα του Μωσαϊκού Πολέμου.
  • Διαθέτουν δίκτυο υπόγειων τούνελ και οχυρωμένων βάσεων με πύραυλους σε κάθετη θέση.
  • Οι πύραυλοι εκτοξεύονται γρήγορα με αυτόματη μετακίνηση στον εκτοξευτή.
  • Έχουν εγχώρια τεθωρακισμένα και κινητούς εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων για ενέδρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης -με ένα βίντεο- δηλώνουν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακόμα και χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με το  βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι Φρουροί της Επανάσταση διαμηνύουν ότι ετοιμάζονται εδώ και δεκαετίες για ένα τέτοιο σενάριο.  

Οι χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έχουν θέσει σε εφαρμογή το δόγμα του Μωσαϊκού Πολέμου, διασπώντας τη διοίκηση σε αυτόνομες μονάδες που μπορούν να πολεμούν χωρίς κεντρική καθοδήγηση. 

Διαθέτουν ένα δίκτυο χιλιάδων χιλιομέτρων υπόγειων τούνελ και οχυρωμένων βάσεων μέσα στα βουνά. Εκεί οι πύραυλοι είναι τοποθετημένοι σε κάθετη θέση πάνω σε σιδηροδρομικές ράγες. Μόλις εκτοξευθεί ένας πύραυλος, ο επόμενος μετακινείται αυτόματα στο σημείο εκτόξευσης, επιτρέποντας ταχείες και συνεχόμενες βολές. 

Διαθέτουν ακόμη εγχώρια τεθωρακισμένα και εκατοντάδες κινητούς εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων, έτοιμους για ενέδρες σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top