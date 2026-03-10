Φρουροί της Επανάστασης: Έτοιμοι για χερσαία επέμβαση ΗΠΑ στο Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης -με ένα βίντεο- δηλώνουν πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουν ακόμα και χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στο Ιράν.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Μανδελενάκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με το βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα, οι Φρουροί της Επανάσταση διαμηνύουν ότι ετοιμάζονται εδώ και δεκαετίες για ένα τέτοιο σενάριο.

Οι χερσαίες δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης έχουν θέσει σε εφαρμογή το δόγμα του Μωσαϊκού Πολέμου, διασπώντας τη διοίκηση σε αυτόνομες μονάδες που μπορούν να πολεμούν χωρίς κεντρική καθοδήγηση.

Διαθέτουν ένα δίκτυο χιλιάδων χιλιομέτρων υπόγειων τούνελ και οχυρωμένων βάσεων μέσα στα βουνά. Εκεί οι πύραυλοι είναι τοποθετημένοι σε κάθετη θέση πάνω σε σιδηροδρομικές ράγες. Μόλις εκτοξευθεί ένας πύραυλος, ο επόμενος μετακινείται αυτόματα στο σημείο εκτόξευσης, επιτρέποντας ταχείες και συνεχόμενες βολές.

Διαθέτουν ακόμη εγχώρια τεθωρακισμένα και εκατοντάδες κινητούς εκτοξευτές αντιαρματικών πυραύλων, έτοιμους για ενέδρες σε αστικό και ορεινό περιβάλλον.

