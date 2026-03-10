Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σκληρή κόντρα στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής

«Φωτιές» άναψε έγγραφο του Γρ. Βάρρα προς τον Μ. Βορίδη

Πολιτικη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στη Βουλή διεξάγεται σφοδρή αντιπαράθεση για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η κυβερνητική πλειοψηφία απορρίπτει ποινικές ευθύνες για υπουργούς, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί για συγκάλυψη.
  • Έγγραφο του Γρ. Βάρρα αποκαλύπτει ενημέρωση του Μ. Βορίδη για αύξηση ζωικού κεφαλαίου, με τον Βορίδη να δηλώνει άγνοια.
  • Η αντιπολίτευση καταγγέλλει την κυβέρνηση για πολιτική διαφθορά και κακοδιαχείριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Η απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από τη συζήτηση ερμηνεύεται ως ομολογία ενοχής.

Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται η συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβερνητική πλειοψηφία υποστηρίζει ότι από την έρευνα δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για υπουργούς, ενώ από την πλευρά της αντιπολίτευσης γίνεται λόγος για ακόμη μία προσπάθεια συγκάλυψης. 

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 10.000.000 απέκρυψε ο Χιλετζάκης και η σύζυγός του

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολιτική αντιπαράθεση για το πόρισμα της εξεταστικής

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας απέρριψε τις αιτιάσεις περί συγκάλυψης.

«Αν υπήρχε πρόθεση συγκάλυψης, εμείς οι ίδιοι θα ανοίγαμε μια τόσο εκτεταμένη διαδικασία διερεύνησης; Πρόκειται για παθογένειες που έχουν διαμορφωθεί σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται διαρκώς τις «διαχρονικές παθογένειες».

«Οι διαχρονικές παθογένειες έχουν γίνει καραμέλα στο στόμα σας. Κάθε σκάνδαλο, κάθε κλεψιά αποδίδεται σε διαχρονικές ευθύνες, ενώ οι ίδιοι κυβερνούν, οι ίδιοι νομοθετούν και οι ίδιοι ελέγχουν», είπε χαρακτηριστικά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας αγροτοσυνδικαλιστή και λογιστή από την Κρήτηhttps://www.star.gr/eidiseis/ellada/710652/opekepe-desmeysh-perioysias-agrotosyndikalisth-kai-logisth

Φωτιές άναψε έγγραφο του Γρ. Βάρρα προς τον Μ. Βορίδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε έγγραφο σύμφωνα με το οποίο τον Ιούλιο του 2020 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας είχε ενημερώσει τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη για υπέρμετρη αύξηση του ζωικού κεφαλαίου σε ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Στο ίδιο έγγραφο προτείνονταν, μάλιστα, αλλαγές ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα.

Το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα

Το έγγραφο Βάρρα προς  Βορίδη που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημοσιότητα   

Ο κ. Βορίδης, απαντώντας στη Βουλή, υποστήριξε ότι δεν είχε λάβει γνώση του εγγράφου.

«Σήμερα το βλέπω, όπως και εσείς. Ο κ. Βάρρας για τα ζητήματα αυτά έχει ερωτηθεί και απάντησε αρνητικά. Πώς ξαφνικά, λοιπόν, τώρα ανακύπτει το ζήτημα αυτό;», σημείωσε.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε από την πλευρά του ότι «επί Νέας Δημοκρατίας ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε έναν μηχανισμό εξυπηρετήσεων, λαμογιάς και κλοπής επιδοτήσεων».

«Πυρά» από την αντιπολίτευση

Η συζήτηση του πορίσματος της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκε με σφοδρές επιθέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έκανε λόγο για «σκάνδαλο που φέρει ξεκάθαρα την υπογραφή της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία».

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέα Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης υποστήριξε ότι «πρόκειται για ένα πολιτικό σκάνδαλο πρώτης γραμμής».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός μίλησε για «μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση που, υπό την ανοχή και ενδεχομένως τη συμμετοχή υπουργών της Νέας Δημοκρατίας, λήστεψε τα ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια».

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου σχολίασε την απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης από τη συζήτηση, σημειώνοντας ότι «θα έπρεπε να είναι εδώ. Η απουσία του καταγράφεται όχι ως δικαίωμα σιωπής, αλλά ως ομολογία ενοχής».
 

