Μαριάννα Πολυχρονίδη: Έγκυος στον 6ο μήνα η ηθοποιός/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Πολυχρονίδη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στον 6ο μήνα, καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα.
  • Περιμένει το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της, με τον οποίο είναι μαζί πάνω από 10 χρόνια.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι προσπαθούσε χρόνια να αποκτήσει παιδί και έχει κλείσει τα 45.
  • Δεν θα εργαστεί τη νέα σεζόν για να αφιερωθεί στο μωρό της.
  • Έχει πάρει 9-10 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και αναφέρει ότι η ψυχοθεραπεία την έχει βοηθήσει.

Το πρώτο της παιδί περιμένει η Μαριάννα Πολυχρονίδη! Η ηθοποιός αποκάλυψε την εγκυμοσύνη της, η οποία πια δεν κρύβεται, καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα. 

Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»

Η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου την υποδέχτηκε με ενθουσιασμό. «Τι χαρά είναι αυτή που μου δίνεις! Τι βλέπω; Βλέπω καλά; Με το καλό! Εσύ είσαι έγκυος!», της είπε και την αγκάλιασε. 

Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»

«Είμαι στον 6ο μήνα», αποκάλυψε η ηθοποιός. «Την προηγούμενη φορά που είχα έρθει, ήμουν πολύ λίγο. Είχα κάνει τον πρώτο υπέρηχο. Ήταν μόλις το είχες ανακοινώσει. Είχα έρθει λίγες μέρες μετά», εξήγησε η Μαριάννα Πολυχρονίδη, η οποία και στα γυρίσματα φορούσε φαρδιά ρούχα, καθώς δεν ήθελε να αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της τους πρώτους μήνες.

Το φύλο του μωρού, που αναμένεται να γεννηθεί στις αρχές Ιουλίου, δεν το λέει ακόμα. Ωστόσο, αποκάλυψε πως με τον σύντροφό της είναι μαζί παραπάνω από 10 χρόνια και πως το «θέλαμε πολύ, το προσπαθήσαμε πολύ»

Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως γενικά δεν είναι πολύ αγχώδης και πως την έχει βοηθήσει η ψυχοθεραπεία που κάνει εδώ και χρόνια. «Έχω πάρει 9 -10 κιλά έως τώρα», αποκάλυψε σε άλλο σημείο, ενώ σε σχετική ερώτηση της παρουσιάστριας για το αν έχει κάποιον άγιο για προστάτη, απάντησε: «τον Αρχάγγελο Μιχαήλ».

Πολυχρονίδη για την εγκυμοσύνη της: «Προσπαθούσα πολλά χρόνια. Έχω κλείσει τα 45»

H τηλεοπτική Ρίτα από το Porto Leone σημείωσε πως από τη νέα σεζόν δε θα εργαστεί για να μη μείνει με το μωρό της. «Περίμενα πολλά χρόνια για να συμβεί αυτό που συμβαίνει. Και το χαίρομαι πολύ κι θέλω έτσι να του δώσω το χρόνο που του αναλογεί», ανέφερε. 

Έγκυος η Μαριάννα Πολυχρονίδη! - «Προσπαθούσα χρόνια να κάνω ένα παιδί»

«Θέλω να πω και κάτι, γιατί άνοιξες τώρα ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή εγώ πολεμούσα χρόνια και δεν ερχόταν, είχα αρχίσει φυσικά να δουλεύω και το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να μην συμβεί και ότι δεν είναι αυτό που μας ολοκληρώνει σαν ανθρώπους, έτσι; Δεν είναι δηλαδή ότι κάποια γυναίκα που δε θα κάνει παιδί είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν καταφέρει, ότι θα υστερεί σε σχέση με τις άλλες, δεν το συζητώ αυτό, δεν το διαπραγματεύομαι. Δεν ήρθε ξαφνικά το μωρό. Προσπάθησα, αλλά είχαν αρχίσει να τελειώνουν οι ελπίδες γιατί εγώ, Κατερίνα μου, έχω κλείσει τα 45», εξομολογήθηκε. 
 

