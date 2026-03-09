Κρήτη: Άνδρας κρεμάστηκε από δέντρο - Άφησε σημείωμα και βίντεο

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία της Κισσάμου

Πηγή: zarpanews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Σοκ έχει προκαλέσει στην Κρήτη η είδηση της αυτοκτονίας άνδρα σε χωριό του δήμου Κισσάμου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, πρόκειται για έναν 51χρονο, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του δια απαγχονισμού. 

Το θύμα κρεμάστηκε από δέντρο, ενώ στο σημείο βρέθηκε και το όχημά του. Μέσα σε αυτό, εντοπίστηκε ιδιόχειρο σημείωμα, με το οποίο προέτρεπε τους αστυνομικούς να ελέγξουν το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο είχε αφήσει ανοιχτό. 

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που ήλεγξαν τη συσκευή, εντοπίστηκε βίντεο του αυτόχειρα στο οποίο εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αυτοκτονήσει. 

 

