Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου

Θεωρούνται ασφαλή καταφύγια – Δείτε γιατί

STAR.GR
Κοσμος
Οι Πιο Ασφαλείς Χώρες Σε Περίπτωση Πολέμου
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου περιλαμβάνουν την Ανταρκτική, τη Νέα Ζηλανδία, την Ισλανδία, την Ελβετία, και τη Φίτζι.
  • Η Ανταρκτική θεωρείται ασφαλές καταφύγιο λόγω της απομόνωσής της από πυρηνικές απειλές.
  • Η Νέα Ζηλανδία και η Ισλανδία διατηρούν ουδέτερη στάση και έχουν υψηλή κατάταξη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης.
  • Η Ελβετία είναι γνωστή για την πολιτική της ουδετερότητας και διαθέτει πυρηνικά καταφύγια.
  • Η Χιλή και η Νότια Αφρική διαθέτουν επάρκεια φυσικών πόρων και υποδομών για κρίσιμες καταστάσεις.

Με τον νέο πόλεμο στη Μέση Ανατολή να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, τον πόλεμο στην Ουκρανία να μαίνεται, χωρίς προοπτική αποκλιμάκωσης και διάφορες περιφερειακές συρράξεις να συνεχίζουν, πολλοί είναι εκείνοι που φοβούνται το ενδεχόμενο ενός πιο γενικευμένου πολέμου. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες χώρες, που θεωρούνται  ασφαλή καταφύγια αν οι φόβοι αυτοί επαληθευτούν. Ποιες είναι αυτές;

Ανταρκτική:

Είναι ίσως το πιο απομακρυσμένο και δύσκολα προσβάσιμο μέρος στον πλανήτη. Η ήπειρος που καλύπτει τον Νότιο Πόλο θεωρείται από ορισμένους ως ένα από τα ασφαλέστερα μέρη για επιβίωση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Βρίσκεται χιλιάδες μίλια μακριά από πυρηνικές κεφαλές και καλύπτει έκταση 14 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ωστόσο, πρέπει να πούμε πως δεν αποτελεί και το πιο ελκυστικό μέρος για να μείνει κάποιος, λόγω των ακραίων και σχεδόν ακατοίκητων κλιματικών συνθηκών που επικρατούν εκεί. 

Ανταρκτική - Unsplash.com

Ανταρκτική - Unsplash.com

Νέα Ζηλανδία:

Κατατάσσεται δεύτερη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης και διατηρεί ουδέτερη στάση στις περισσότερες συγκρούσεις. Το ορεινό έδαφός της και η γεωγραφική της απομόνωση είναι αυτά που την κατατάσσουν σε μία από τις ασφαλέστερες χώρες του πλανήτη. 

Νέα Ζηλανδία - Unsplash.com

Νέα Ζηλανδία - Unsplash.com

Ισλανδία:

Θεωρείται ένα από τα πιο ειρηνικά κράτη στον κόσμο, καταλαμβάνοντας σταθερά την κορυφή του Παγκόσμιου Δείκτη Ειρήνης. Δεν έχει εμπλακεί ποτέ σε πόλεμο μεγάλης κλίμακας ή εισβολή. Η απομονωμένη γεωγραφική της θέση θα την προστάτευε και από πιθανές επιπτώσεις πολέμου στην Ευρώπη.

Ισλανδία - Unsplash.com

Ισλανδία - Unsplash.com

Ελβετία:

Γνωστή διεθνώς για την πολιτική της ουδετερότητα, προστατεύεται από τη γεωγραφική της θέση χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα και το ορεινό της ανάγλυφο.   Διαθέτει επίσης πυρηνικά καταφύγια, ενώ ιστορικά έχει μπλοκάρει τη μεταφορά και παράδοση πυρομαχικών από ευρωπαϊκές χώρες σε εμπόλεμες ζώνες. 

Ελβετία - Unsplash.com

Ελβετία - Unsplash.com

Φίτζι:

Με μικρές ένοπλες δυνάμεις και υψηλή κατάταξη στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης, το νησιωτικό κράτος βρίσκεται περίπου 2.700 μίλια από την πλησιέστερη μεγάλη χώρα, την Αυστραλία, και διαθέτει δάση, ορυκτά και αλιευτικούς πόρους.

Φίτζι - Unsplash.com

Φίτζι - Unsplash.com

Τουβαλού:

Το μικρό νησιωτικό κράτος του Ειρηνικού, περίπου στη μέση της απόστασης μεταξύ Χαβάης και Αυστραλίας, με πληθυσμό 11.000 κατοίκων, θεωρείται απίθανο να βρεθεί στο επίκεντρο μεγάλης σύρραξης. Όμως αρκετοί προβληματίζονται από την έλλειψη φυσικών πόρων που θα κάνει δύσκολη την επιβίωση, ενώ στον Ειρηνικό Ωκεανό έχουν γίνει πολλές πυρηνικές δοκιμές. 

Τουβαλού - Unsplash.com

Τουβαλού - Unsplash.com

Ινδονησία:

Η χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι γνωστή για την ουδέτερη στάση της σε διεθνή ζητήματα και δηλώνει ότι δίνει προτεραιότητα στην παγκόσμια ειρήνη.

Ινδονησία - Unsplash.com

Ινδονησία - Unsplash.com

Μπουτάν:

Ανακήρυξε την ουδετερότητά του το 1971, μετά την ένταξή του στα Ηνωμένα Έθνη. Βρίσκεται στην καρδιά των Ιμαλαΐων που του παρέχει φυσική προστασία. 

Μπουτάν - Unsplash.com

Μπουτάν - Unsplash.com

Αργεντινή:

Αν και έχει εμπλακεί σε συγκρούσεις στο παρελθόν, όπως στον Πόλεμο των Φόκλαντ τη δεκαετία του 1980, θεωρείται ότι θα μπορούσε να αντέξει ακόμη και σε συνθήκες λιμού, χάρη στην αφθονία αγροτικών προϊόντων που παράγει, όπως το σιτάρι.

Αργεντινή - Unsplash.com

Αργεντινή - Unsplash.com

Χιλή:

Με ακτογραμμή μήκους περίπου 4.000 μιλίων και ορεινό ανάγλυφο, θεωρείται μια ασφαλής χώρα σε περίπτωση πολέμου. Διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους και ανεπτυγμένες υποδομές.

Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου

Νότια Αφρική:

Διαθέτει επάρκεια τροφίμων, γλυκού νερού και καλλιεργήσιμης γης, ενώ οι σύγχρονες υποδομές της θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη διαχείριση των πόρων σε περίπτωση κρίσης.

Οι 10 + 1 πιο ασφαλείς χώρες σε περίπτωση πολέμου
 

