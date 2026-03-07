Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Το ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, μετρώντας πλέον αντίστροφα για τον ερχομό του μωρού, ενώ παράλληλα συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Την ίδια στιγμή που η παρουσιάστρια ζει μια από τις πιο τρυφερές φάσεις της ζωής της, ο σύντροφός της συνεχίζει δυναμικά τις επιχειρηματικές του κινήσεις στον χώρο της εστίασης. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον συγκεκριμένο κλάδο, προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, επεκτείνοντας έτσι μία ήδη επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα.

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας έφερε στην πρωτεύουσα το γνωστό burger concept που είχε δημιουργήσει αρχικά στην Πάρο, το οποίο φαίνεται πως γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Με αυτή την κίνηση, αποφάσισε να δοκιμάσει την επιτυχία του εγχειρήματος και στην Αθήνα, επενδύοντας σε ένα νέο κατάστημα εστίασης σε κεντρικό σημείο της πόλης.

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον σύντροφό της για το νέο αυτό επαγγελματικό βήμα. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί καλή επιτυχία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο στηρίζει τις επαγγελματικές του προσπάθειες.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος διατηρεί διάφορα καταστήματα εστίασης, και συνόδευσε την ανάρτηση με μια λιτή αλλά ουσιαστική ευχή, γράφοντας: «Καλή αρχή».

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας δείχνει τη στενή σχέση και τη στήριξη που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε μια πολύ ισορροπημένη και ευτυχισμένη φάση της ζωής του. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα οι δυο τους ζουν σημαντικές προσωπικές στιγμές, προετοιμαζόμενοι για τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Με την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους, το ζευγάρι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της περιόδου, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να κάνει σχέδια τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή