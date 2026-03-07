Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Νέο επαγγελματικό βήμα πριν γίνουν γονείς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.03.26 , 13:52 Ford: Η ένδοξη ιστορία στην F1
07.03.26 , 13:42 Rainbow Mermaids-Χάρις Αλεξίου: Αναβάλλεται η εκδήλωση στο Μουσείο Κάλλας
07.03.26 , 13:38 Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας
07.03.26 , 13:22 Ζαρίφη: «Κάθε φορά που ρωτάμε τη Φαίη για τον γάμο κάνει τον Κινέζο»
07.03.26 , 12:41 ΕΝΦΙΑ 2026: Σε 72 ώρες τα «ραβασάκια» για 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες
07.03.26 , 12:28 Η Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή
07.03.26 , 12:27 ΗΑΕ: Η επιχείρηση αναχαίτισης πάνω από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
07.03.26 , 11:41 Σύρος: Κάηκαν τρία σκάφη από μεγάλη φωτιά στο λιμάνι
07.03.26 , 11:41 Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
07.03.26 , 11:27 Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
07.03.26 , 10:50 Συντάξεις Απριλίου: O λόγος που θα καταβληθούν νωρίτερα
07.03.26 , 10:30 Ακυρώθηκε επαναπατρισμός Ελλήνων από ΗΑΕ λόγω επίθεσης στο Ντουμπάι!
07.03.26 , 10:23 Συγγνώμη Πεζεσκιάν για τις επιθέσεις του Ιράν σε γειτονικές χώρες!
07.03.26 , 09:59 Ούτε δευτερόλεπτο o Τολιόπουλος με αυτόν τον Ναν
07.03.26 , 09:23 BMW iX3 50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή
Ευγενία Ξυγκόρου: «Με διώχνουν από το σπίτι στον Νέο Κόσμο»
Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Ποιος παίρνει τη μεζονέτα της Γλυφάδας;
Παπαρίζου: Η εμφανής αλλαγή στην εικόνα της - Πιο αδύνατη από ποτέ!
Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης
Πώς θα διαμορφωθεί o καιρός τις επόμενες δύο εβδομάδες;
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Πότε η απόφαση για το fuel pass - Πόσο θα είναι το «επίδομα»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα - 2.892 οι χώροι προστασίας
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Η Ανθή Βούλγαρη με νέα εκπομπή! - Όλες οι πληροφορίες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
  • Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής άνοιξε νέο κατάστημα εστίασης στην Αθήνα, επεκτείνοντας επιτυχημένο burger concept από την Πάρο.
  • Η Καινούργιου εξέφρασε δημόσια τη στήριξή της στον σύντροφό της μέσω Instagram, ευχόμενη «Καλή αρχή».
  • Το ζευγάρι απολαμβάνει την εγκυμοσύνη και προετοιμάζεται για τη δημιουργία της οικογένειάς του.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής διανύουν μια από τις πιο όμορφες και ξεχωριστές περιόδους της ζωής τους, καθώς σε λίγο καιρό πρόκειται να γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Το ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί, μετρώντας πλέον αντίστροφα για τον ερχομό του μωρού, ενώ παράλληλα συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Ενοχλημένη η Καινούργιου: Τα πλάνα την ώρα που τρώει - «Γιατί με δείχνεις;»

Την ίδια στιγμή που η παρουσιάστρια ζει μια από τις πιο τρυφερές φάσεις της ζωής της, ο σύντροφός της συνεχίζει δυναμικά τις επιχειρηματικές του κινήσεις στον χώρο της εστίασης. Ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στον συγκεκριμένο κλάδο, προχώρησε πρόσφατα στο άνοιγμα ενός νέου καταστήματος στο κέντρο της Αθήνας, επεκτείνοντας έτσι μία ήδη επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα.

Η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει την αγαπημένη της γωνιά στο σπίτι

Συγκεκριμένα, ο επιχειρηματίας έφερε στην πρωτεύουσα το γνωστό burger concept που είχε δημιουργήσει αρχικά στην Πάρο, το οποίο φαίνεται πως γνώρισε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Με αυτή την κίνηση, αποφάσισε να δοκιμάσει την επιτυχία του εγχειρήματος και στην Αθήνα, επενδύοντας σε ένα νέο κατάστημα εστίασης σε κεντρικό σημείο της πόλης.

 

Η Κατερίνα Καινούργιου δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον σύντροφό της για το νέο αυτό επαγγελματικό βήμα. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια θέλησε να του ευχηθεί καλή επιτυχία, δείχνοντας για ακόμη μία φορά πόσο στηρίζει τις επαγγελματικές του προσπάθειες.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ανυπομονεί να γίνει μπαμπάς- Το τρυφερό στιγμιότυπο

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος διατηρεί διάφορα καταστήματα εστίασης, και συνόδευσε την ανάρτηση με μια λιτή αλλά ουσιαστική ευχή, γράφοντας: «Καλή αρχή».

Κατερίνα Καινούργιου εύχεται «Καλή αρχή» στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

Η κίνηση αυτή της παρουσιάστριας δείχνει τη στενή σχέση και τη στήριξη που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι, το οποίο φαίνεται να βρίσκεται σε μια πολύ ισορροπημένη και ευτυχισμένη φάση της ζωής του. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα οι δυο τους ζουν σημαντικές προσωπικές στιγμές, προετοιμαζόμενοι για τη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Με την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου να βρίσκεται στο επίκεντρο της καθημερινότητάς τους, το ζευγάρι προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε στιγμή αυτής της περιόδου, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να κάνει σχέδια τόσο για την προσωπική όσο και για την επαγγελματική του ζωή

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
 |
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top