Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Εντοπίστηκε σε έρευνα της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ο 83χρονος

Πηγή: βίντεο Action24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 83χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας στην Πάτρα για κατοχή παιδικής πορνογραφίας.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από στοχευμένη επιχείρηση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
  • Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό σχετικό με την υπόθεση.
  • Ο 83χρονος κρατείται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων και διαδικτυακά δίκτυα.

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που αφορά υπόθεση παιδικής πορνογραφίας ερευνούν οι αρχές στην Πάτρα, μετά τη σύλληψη 83χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα γιατρού από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Προφυλακίστηκε η μητέρα που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία στον Βόλο

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (06.03.2026), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 83χρονου γιατρού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να σχετίζεται με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Συνελήφθη καθηγητής ειδικού σχολείου για παιδική πορνογραφία

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 83χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση και κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για υποθέσεις που σχετίζονται με την κατοχή παράνομου υλικού.

Πάτρα: Βρέφος πέντε μηνών νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στη ΜΕΘ

Ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Παράλληλα, η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να εξεταστεί εάν υπάρχει ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων ή διασύνδεση με διαδικτυακά δίκτυα διακίνησης παράνομου υλικού.
 

