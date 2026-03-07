Πάτρα: Συνελήφθη συνταξιούχος γιατρός με υλικό παιδικής πορνογραφίας

Ένα ακόμη σοβαρό περιστατικό που αφορά υπόθεση παιδικής πορνογραφίας ερευνούν οι αρχές στην Πάτρα, μετά τη σύλληψη 83χρονου συνταξιούχου μαιευτήρα γιατρού από αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (06.03.2026), έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι του 83χρονου γιατρού.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές και ψηφιακό υλικό, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες φέρεται να σχετίζεται με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Τα κατασχεθέντα έχουν ήδη μεταφερθεί στα εργαστήρια της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 83χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση και κρατείται, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για υποθέσεις που σχετίζονται με την κατοχή παράνομου υλικού.

Ο ηλικιωμένος κατηγορούμενος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.

Παράλληλα, η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης και να εξεταστεί εάν υπάρχει ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων προσώπων ή διασύνδεση με διαδικτυακά δίκτυα διακίνησης παράνομου υλικού.

