BMW iX3  50 xDrive: Πρώτη γνωριμία στην Ελλάδα -Τιμή

Γευθήκαμε στην Ελλλαδα τις αρετές του πρώτου μοντέλου της νέας εποχής της BMW με την κωδική ονομασία Neue Klasse. Μιλάμε την νέα γενιά της BMW iX3 στην κορυφαία εκδοχή της 50 xDrive, με τους δύο ηλεκτροκινητήρες. και τις εντυπωσιακές οδηγικές δυνατότητες της. Η δοκιμή και η παρουσιάση οργανώθηκαν από τον κύριο Κωνσταντίνο Διαμαντή ο οποίος είναι επικεφαλής των δημοσίων σχέσεων του BMW Group. Για μια ακόμη φορά υπό την καθοδήγηση του όλα λειτούργησαν άψογα και μέσα στους προκαθορισμένους χρόνους αναχώρησης και άφιξης;.

Ξεκινήσαμε μαζί με τον καλό συνάδελφο Πάρι Ποντίκα από τα γραφεία της BMW όπου μας έδωσαν την πρώτη ενημέρωση για το αυτοκίνητο και την διαδρομή που θα ακουλουθούσαμε. Προορισμός το Στενό Κορινθίας, με έξοδο από Δερβένι και καταλήγοντας στη γραφική Λίμνη Δόξα. Μια δύσκολη διαδρομή με ανοιχτό δρόμο, με μεγάλες ευθείες αλλά και επαρχιακούς οδούς με κλειστές στροφές, εκεί όπου εκτιμήσαμε και με το παραπάνω το εκπληκτικό στήσιμο του ηλκετρικού μοντέλου που έδωσε αυτονομία πάνω απο 640 χιλιόμετρα. Χάρη στην τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, με αμυντική και χαλαρή οδήγηση μπορείς να πετύχεις εδιδικά μέσα στην πόλη την εργοστασιακή αυτονομία των 800 χιλιομέτρων.



Μάλιστα οπως λέει και η λαική έκφραση «το πλακώσαμε στα γκάζια» και παρά τις αυξημένες απαιτήσεις γυρίσαμε με απόθεμα 27% ενέργειας. Εκπληκτικά πατήματα, απίστευτη δύναμη , hi tech περιβάλλον και άλλοι 4 εγκέφαλοι εκτός από τους... δικούς μας, να σκέπτονται για την ασφαλή μετακίνηση μας.

Το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες από την κολόνα Α έως την κολόνα Α (110 cm) σε μαύρη εκτυπωμένη επιφάνεια με επίστρωση νανο-υλικών, στο κάτω τμήμα του παρμπρίζ, σε όλο το πλάτος του. Οι πιο σημαντικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, στην αριστερή πλευρά του BMW Panoramic Vision (σε αριστεροτίμονα μοντέλα), πάνω από το τιμόνι. Ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο στο κέντρο και τη δεξιά πλευρά της προβολής μέσω της κεντρικής οθόνης. Ο τρόπος ενσωμάτωσής του BMW Panoramic Vision δημιουργεί 3 D εφέ για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Στην παρέα μας κατά την διάρκεια της διαδρομής προστέθηκε και ο Βασίλης Σαρημπαλίδης μαζί με τον Πάρι Ποντίκα ο οποίος εκτός από δημοσιογράφος είναι και εξαιρετικός σκηνοθέτης. «Έφαγαν» αρκετό χρόνο για να γυρίσουν βιντεάκια με την «μπέμπα» που σηματοδοτεί τη νέα εποχή της BMW.

Η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή της BMW ερμηνεύεται εκ νέου, μέσα από προβολείς με κάθετα διατεταγμένες μονάδες LED. Στο κέντρο ξεχωρίζει η κάθετη μάσκα «νεφρών», εμπνευσμένη από τις Neue Klasse της δεκαετίας του ’60. Οι μονολιθικές επιφάνειες και οι λίγες, ακριβείς γραμμές διαμορφώνουν μια εντυπωσιακή σιλουέτα. Οι συμπαγείς και κομψές γυάλινες επιφάνειες βελτιστοποιούν την αεροδυναμική (Cd: 0,24) και δίνουν έμφαση στους θόλους των τροχών.

Σύγχρονες αναλογίες SAV υποδηλώνουν ευελιξία και πολυμορφικότητα. Μήκος: 4,782 mm, πλάτος: 1.895 mm, ύψος: 1.635 mm, μεταξόνιο: 2.897 mm, μετατρόχιο εμπρός: 1.628 mm, μετατρόχιο πίσω: 1.633 mm.

Η χωρητικότητα του χώρου αποσκευών μπορεί να επεκταθεί από 520 λίτρα έως 1.750 λίτρα. Πρόσθετος αποθηκευτικός χώρος κάτω από το καπό: 58 λίτρα. Η αυτόματη λειτουργία της πίσω πόρτας είναι στάνταρ. Μπορεί να τοποθετηθεί σχάρα οροφής. Ηλεκτρικά αναδιπλούμενος κοτσαδόρος διατίθεται προαιρετικά, μέγιστο φορτίο τρέιλερ: 2.000 kg.

Η εκτεταμένη λειτουργικότητα καθιστά το BMW Digital Key Plus με τεχνολογία υπερευρείας ζώνης (ultra-wideband) την προτιμώμενη μέθοδο πρόσβασης στο όχημα. Τα smartphone και τα smartwatch όλων των κορυφαίων κατασκευαστών (Apple, Samsung, Google) μπορούν εύκολα να ρυθμιστούν ώστε να λειτουργούν ως κλειδί του οχήματος.

Το προαιρετικό BMW 3 D Head - Up Display εμφανίζει πλέον ενιαίες ενδείξεις πλοήγησης και αυτοματοποιημένης οδήγησης με τρισδιάστατο βάθος εικόνας, απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, πάνω από την οθόνη του BMW Panoramic Vision. Το περιεχόμενο στο BMW Panoramic Vision και το BMW 3D Head-Up Display προβάλλεται με απόλυτα συγχρονισμένο τρόπο.



Η κεντρική οθόνη με τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού matrix (17,9”, 3.340 x 1.440 pixel) σε σχεδιασμό free-cut έχει κλίση 17,5° προς τον οδηγό και τοποθετείται εργονομικά δίπλα στο τιμόνι, στον πίνακα οργάνων. Η αρχική οθόνη εμφανίζει περιεχόμενο που μπορεί να εξατομικευτεί, όπως η προβολή χάρτη του συστήματος πλοήγησης BMW Maps. Πάνω από αυτή, στην πλευρά του οδηγού, εμφανίζονται κάθετα διατεταγμένα widgets με τις πιο συχνές λειτουργίες, που ο χρήστης μπορεί να επιλέξει με μία κίνηση τύπου swipe. Η τεχνολογία QuickSelect επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε σημαντικές λειτουργίες χωρίς να απαιτείται πλοήγηση σε υπομενού.Το νέο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών αποτελεί το κύριο φυσικό χειριστήριο.

Το σύστημα πλοήγησης BMW Maps διατίθεται στάνταρ, με έξυπνη καθοδήγηση διαδρομής για βέλτιστη αξιοποίηση της φόρτισης. Η προβολή των πληροφοριών πλοήγησης στο BMW 3D Head-Up Display, στο Panoramic Vision και στην Κεντρικό Οθόνη υπόσχεται μία κορυφαία εμπειρία πλοήγησης μέσω του BMW Panoramic iDrive.

Μια νέα αρχιτεκτονική ηλεκτρονικών συστημάτων και λογισμικού ενσωματώνει τέσσερις προηγμένες μονάδες ελέγχου με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής τεχνολογίας Heart of Joy για το σύστημα μετάδοσης και τη διαχείριση της δυναμικής οδήγησης μέσω του λογισμικού BMW Dynamic Performance Control.

Το BMW Panoramic iDrive, βασισμένο στο BMW Operating System X και στα πιο πρόσφατα συστήματα αυτοματοποιημένης οδήγησης, προσφέρει υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης στην εμπειρία χρήστη, επιτρέποντας στον οδηγό και το όχημα να συνεργάζονται πιο ουσιαστικά και διαισθητικά από ποτέ. Παράλληλα, η νέα BMW iX3 σημειώνει σημαντική πρόοδο στην υπεύθυνη χρήση πόρων, μέσω της επιλογής υλικών, της ανακυκλωσιμότητας και των αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής.

Η νέα BMW iX3 50 xDrive σκέφτεται για εσάς πριν από εσάς όταν οδηγήστε.Τέσσερις «υπερεγκέφαλοι» και άκρως συνδεδεμένες πλατφόρμες λογισμικού επιτρέπουν την ανεξάρτητη εξέλιξη οχήματος και λογισμικού, θέτοντας τη βάση για τα μελλοντικά οχήματα που καθορίζονται από το λογισμικό. Η νέα BMW iX3 θα γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα της στην διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο.

Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς, που αναπτύχθηκε για την Neue Klasse, περιλαμβάνει υψηλής απόδοσης ηλεκτροκινητήρες, νέες μπαταρίες υψηλής τάσης με κυλινδρικές κυψέλες και το Energy Master (Κεντρική Μονάδα Ελέγχου), καθώς και τεχνολογία 800V. Η BMW iX3 50 xDrive τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα στον μπροστινό και έναν στον πίσω άξονα, οι οποίοι παράγουν συνολική ισχύ 345 kW (470 hp) και ροπή 645 Nm.

Επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 4,9 δευτερόλεπτα και φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 210 km/h. Η μπαταρία υψηλής τάσης της iX3 50 xDrive διαθέτει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 108,7 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα σύμφωνα με το πρότυπο WLTP.

Ένας ακόμα υπολογιστής υψηλής απόδοσης συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες αυτοματοποιημένης οδήγησης και στάθμευσης της BMW iX3. Ο «υπερεγκέφαλος» για την αυτοματοποιημένη οδήγηση» χρησιμοποιεί την τεράστια υπολογιστική του ισχύ πετυχαίνοντας άλματα τεχνολογικής προόδου και για τη Neue Klasse. Μια προσέγγιση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη βελτιστοποιεί την αλληλεπίδραση ανθρώπου – οχήματος, επιτρέποντας στο σύστημα να ανιχνεύει και να υλοποιεί με μεγαλύτερη ακρίβεια τις προθέσεις του οδηγού.

BMW Charging: αισθητά μειωμένοι χρόνοι φόρτισης – πρεμιέρα για την αμφίδρομη φόρτιση.

Οι καινοτομίες της τεχνολογίας BMW eDrive έκτης γενιάς βελτιώνουν ουσιαστικά όχι μόνο την οδηγική εμπειρία της νέας BMW iX3, αλλά και τον τρόπο φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης των 400 kW σε σταθμό ταχείας φόρτισης DC 800V επιτρέπει την προσθήκη έως 372 χλμ. αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά.

Η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να επαναφορτιστεί από το 10 στο 80% σε 21 λεπτά. Χάρη σε ένα ευφυές σύστημα διαχείρισης, η νέα BMW iX3 υποστηρίζει επίσης φόρτιση σε σταθμούς DC 400V. Επιπλέον, διαθέτει διευρυμένες λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας για εφαρμογές Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) και Vehicle-to-Grid (V2G). Τέλος, για το λανσάρισμα της νέας BMW iX3 έχει εμπλουτιστεί η γκάμα των βασικών και προαιρετικών αξεσουάρ φόρτισης.

Η τεχνολογία 800V υποστηρίζει την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση DC σε δημόσιους σταθμούς, ενώ είναι δυνατή και η φόρτιση σε υποδομές 400V.Προαιρετικά διατίθεται φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, που μειώνει τον χρόνο πλήρους φόρτισης (0–100%) σε 5 ώρες και 45 λεπτά (ή 11 ώρες με ισχύ 11 kW).

Οι εντυπώσεις που αποκομίσαμε όλοι μας μετά το πολύωρο test drive ήταν ιδιαίτερα θετικές. Νομίζουμε ότι η νέα εποχή της BMW έχει ήδη ξεκινήσει με τα υπόλοιπα μοντέλα που έρχονται πολύ σύντομα να ακολουθούν τα χνάρια της νέας BMW iX3 50 xDrive η οποία είναι πλημμυρισμένη με τεχνολογία, ασφάλεια, επιδόσεις και εμφάνιση που μένει αξέχαστη. Για να την αποκτήσετε χρειάζεστε από 69950 ευρώ.